Как добраться до Сан-Паулу на самолёте

В Сан-Паулу 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Сан-Паулу

Конгоньяс CGH Sao Paulo/Congonhas Airport Виракопос VCP Viracopos Airport Гуарульос GRU Sao Paulo-Guarulhos International Airport

Самые дешёвые билеты в Сан-Паулу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Сан-Паулу

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сан-Паулу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Флорианополис, Форталеза, Лиссабон, Масейо и Натал

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сан-Паулу