Летим в Сан-Паулу

Как добраться до Сан-Паулу на самолёте

В Сан-Паулу 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Сан-Паулу

  1. Конгоньяс CGH
    Sao Paulo/Congonhas Airport
  2. Виракопос VCP
    Viracopos Airport
  3. Гуарульос GRU
    Sao Paulo-Guarulhos International Airport

Самые дешёвые билеты в Сан-Паулу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.02.2021из 🇧🇷Флорианополиса9966ч 25м (⇵2)
01.03.2021из 🇧🇷Белу-Оризонти1 108 (⇵1)
15.12.2020из 🇧🇷Куритибы1 1771ч 5м
14.11.2020из 🇧🇷Бауру1 228
24.04.2021из 🇧🇷Бразилиа1 2666ч 25м (⇵2)
15.12.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро1 3191ч 10м
08.12.2020из 🇧🇷Жоинвили1 51555м
16.12.2020из 🇧🇷Лондрины1 5201ч 20м
19.12.2020из 🇧🇷Навегантиса1 5281ч 5м
17.02.2021из 🇧🇷Сан-Жозе-ду-Риу-Прету1 5361ч 5м
23.12.2020из 🇧🇷Кампу-Гранди1 6591ч 40м
16.12.2020из 🇧🇷Маринги1 7241ч 20м
20.12.2020из 🇧🇷Рибейрана-Прету1 761
19.03.2021из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу1 76715ч 45м (⇵2)
17.12.2020из 🇧🇷Гоянии1 85714ч 50м (⇵1)
01.01.2021из 🇧🇷Куябы1 8672ч 15м
29.01.2021из 🇧🇷Порту-Алегри1 8776ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇷Президенти-Пруденти1 9461ч 25м
03.12.2020из 🇧🇷Витории2 04820ч 35м (⇵2)
02.12.2020из 🇧🇷Жуиса-ди-Форы2 067
11.11.2020из 🇧🇷Шапеко2 1261ч 35м
08.12.2020из 🇧🇷Уберландии2 1651ч 30м
30.10.2020из 🇧🇷Марилии2 3711ч 5м
11.11.2020из 🇧🇷Каскавела2 5061ч 35м
28.10.2020из 🇧🇷Риу-Верди2 6481ч 50м
01.12.2020из 🇧🇷Салвадора2 894 (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇷Петролины2 8992ч 35м
09.11.2020из 🇧🇷Ресифи3 3143ч 15м
09.11.2020из 🇧🇷Жуазейру-ду-Норти3 4762ч 55м
20.10.2020из 🇧🇷Дорадуса3 5231ч 35м
09.11.2020из 🇧🇷Пасу-Фунду3 5791ч 40м
04.03.2021из 🇧🇷Терезины3 6773ч 5м
14.11.2020из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты3 7191ч 55м
11.11.2020из 🇧🇷Синопа3 8286ч 40м (⇵2)
02.03.2021из 🇧🇷Аракажу3 9432ч 30м
26.03.2021из 🇧🇷Форталезы4 06911ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇷Понты-Гросы4 2471ч 30м
04.12.2020из 🇧🇷Сан-Луиса4 27910ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇧🇷Императриса4 33718ч 20м (⇵2)
26.03.2021из 🇧🇷Натала4 38213ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇷Порту-Велью4 39618ч 55м (⇵2)
26.03.2021из 🇧🇷Боы-Висты4 42318ч 40м (⇵2)
26.11.2020из 🇧🇷Белена4 45924ч 25м (⇵2)
14.11.2020из 🇧🇷Масейо4 47310ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇷Манауса4 48315ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇷Монтиса-Кларуса4 51418ч 25м (⇵1)
16.12.2020из 🇧🇷Арасатубы4 5301ч 15м
10.02.2021из 🇧🇷Макапы4 99415ч 10м (⇵1)
01.01.2021из 🇧🇷Говернадора-Валадариса5 0614ч 5м (⇵1)
15.07.2021из 🇧🇷Порту-Сегуру5 0922ч 20м
10.11.2020из 🇧🇷Кампины-Гранди5 1058ч 25м (⇵2)
10.12.2020из 🇧🇷Ильеуса5 1401ч 50м
22.11.2020из 🇧🇷Жерикоакоары5 65525ч 5м (⇵1)
11.12.2020из 🇧🇷Жуана-Песоы5 776 (⇵2)
07.01.2021из 🇧🇷Палмаса5 79915ч 55м (⇵1)
03.01.2021из 🇧🇷Сантарена7 92017ч 25м (⇵1)
14.02.2021из 🇨🇱Бальмаседы8 56118ч 15м (⇵1)
05.04.2021из 🇦🇷Буэнос-Айреса10 36918ч 47м (⇵2)
14.10.2020из 🇧🇷Марабы10 6815ч 30м (⇵1)
16.01.2021из 🇦🇷Сан-Карлоса-де-Барилоче12 96429ч (⇵2)
23.12.2020из 🇧🇷Караджаса13 0275ч 40м (⇵1)
03.12.2020из 🇵🇹Порту13 42521ч 35м (⇵2)
28.10.2020из 🇵🇪Лимы13 87819ч 55м (⇵1)
16.01.2021из 🇵🇪Куско14 12023ч 1м (⇵2)
08.11.2020из 🇳🇱Амстердама15 02825ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Берлина15 24819ч 10м (⇵2)
16.01.2021из 🇦🇷Ушуайи15 52822ч 35м (⇵2)
07.02.2021из 🇬🇧Лондона15 54325ч (⇵2)
28.11.2020из 🇺🇸Майами16 0138ч 15м
13.12.2020из 🇧🇴Санта-Круса-де-лы-Сьерры16 2892ч 40м
31.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка16 37025ч 5м (⇵1)
28.01.2021из 🇧🇷Фернанду-ди-Нороньи16 38815ч 20м (⇵1)
02.02.2021из 🇵🇹Лиссабона16 59823ч 30м (⇵1)
18.02.2021из 🇫🇷Парижа17 39826ч 40м (⇵2)
12.02.2021из 🇨🇴Боготы17 41017ч 43м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Стамбула18 02825ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Кливленда18 81423ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Орландо19 76722ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇪Дублина20 13438ч 20м (⇵2)
13.04.2021из 🇧🇴Лы-Паса20 2514ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇵🇱Варшавы20 61627ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Милана21 23832ч 10м (⇵1)
10.01.2021из 🇺🇸Детройт21 26615ч 57м (⇵1)
28.06.2021из 🇨🇴Острова Сан-Андреса21 87118ч 31м (⇵2)
11.01.2021из 🇲🇦Касабланки22 19831ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Тампы22 31713ч 55м (⇵1)
06.12.2020из 🇺🇸Бостона22 56719ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇪🇸Мадрида22 67529ч 35м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга22 80148ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇪🇸Барселоны22 97749ч 45м (⇵2)
17.12.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла23 09225ч 40м (⇵2)
14.03.2021из 🇭🇺Будапешта23 27935ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇦Киева23 35733ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇮🇹Венеции23 37646ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇪🇸Аликанте23 56734ч (⇵2)
30.03.2021из 🇺🇸Ньюбурга23 61717ч 10м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Москвы23 63132ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇪Стокгольм23 69124ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇦Феса23 84552ч 15м (⇵2)
04.02.2021из 🇬🇧Бристоля24 07348ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сан-Паулу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Флорианополис, Форталеза, Лиссабон, Масейо и Натал

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сан-Паулу