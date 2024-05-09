Бразилия закружит вас в танце, восхитит красками, порадует свежайшими морепродуктами и фруктами, впечатлит контрастом и сочетанием исторического, современного и природного! Вы побываете в 4-х городах — культурном Сан-Паулу, колоритном Рио-де-Жанейро, инопланетном Нитерое и курортном Бузиосе. В последнем вас ожидают лучшие пляжи Бразилии, уютные зелёные улочки и брызги океана, ведь жить вы будете прямо на побережье! Увидите летающую тарелку в Нитерое, узнаете, какой город был назван Бриджит Бардо раем на Земле и станцуете самбу на уличной вечеринке в Рио. Виза не нужна! А авиаперелёты из Санкт-Петербурга и обратно уже включены.

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Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Виза не требуется. Срок действия загранпаспорта должен истекать не менее чем через 6 месяцев с момента выезда из Бразилии.

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными на месте (не переводом). Подъём на рельсовом фуникулере-поезде необходимо оплатить заранее в офисе организатора.