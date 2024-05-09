Поучаствовать в колоритной вечеринке с танцами, увидеть статую Христа и посетить лучшие пляжи
В последнем вас ожидают лучшие пляжи Бразилии, уютные зелёные улочки и брызги океана, ведь жить вы будете прямо на побережье! Увидите летающую тарелку в Нитерое, узнаете, какой город был назван Бриджит Бардо раем на Земле и станцуете самбу на уличной вечеринке в Рио. Виза не нужна! А авиаперелёты из Санкт-Петербурга и обратно уже включены.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 551
Описание
Организационные детали
Виза не требуется. Срок действия загранпаспорта должен истекать не менее чем через 6 месяцев с момента выезда из Бразилии.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными на месте (не переводом). Подъём на рельсовом фуникулере-поезде необходимо оплатить заранее в офисе организатора.
Программа тура по дням
Перелёт
Авиаперелёт Санкт-Петербург-Стамбул-Сан-Паулу («Turkish Airlines» ~ 05:55-20:45). После чего вас привезут в отель, где вы остановитесь на 1 ночь.
Контрасты Сан-Паулу и переезд в Рио-де-Жанейро
После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся на обзорную экскурсию по культурной столице Бразилии. В Сан-Паулу сочетаются исторические здания с современными небоскрёбами и тропическим лесом вокруг. Вы посетите самое популярное место сбора уличных художников, кафедральный собор, театр, прогуляетесь по главным улицам, зайдёте в монастырь Святого Бенедикта. Завершением станет панорама города со смотровой площадки.
Далее у вас будет время на обед. После чего ожидает переезд в Рио-де-Жанейро. По дороге вы послушаете рассказы о Бразилии. Заселитесь в отель и отдохнёте.
Сердце Бразилии - Рио-де-Жанейро
Сегодня вы познакомитесь с Рио-де-Жанейро на обзорной экскурсии. Город считают сердцем Бразилии и центром туризма всей Южной Америки.
Увидим статую Христа-Искупителя, куда поднимемся на фуникулёре через живописный лес, являющийся одним из самых больших городских лесов в мире. Узнаем о распространённом в Рио уличном искусстве и рассмотрим мурал «Этносы», который символизирует пять олимпийских колец и пять земных континентов. Для создания граффити было использовано 100 галлонов краски и 3,5 тысячи баллончиков спрея для аэрографии! Далее проедем вдоль пляжей, увидим мекку бразильского футбола и улицу, специально созданную для фестивалей и карнавалов.
Во время экскурсии будет время на обед. К вечеру вернёмся в отель.
Рио и океан с горы и исторический центр
За 1 день невозможно увидеть Рио! Сегодня отправимся на гору Пан-ди-Асукар, откуда открывается потрясающий вид на залив, пляжи и статую Христа-Искупителя. Поднимемся на возвышенность по канатной дороге.
Продолжим знакомиться с городом в историческом центре, где собрано множество значимых объектов. Среди них знаменитая лестница Селарона и императорский дворец. Во время экскурсии будет остановка на обед.
Вечером вернёмся в отель.
Колоритная экскурсия по вечернему Рио с вечеринкой
В первой половине дня вы сами решите, чем хотите заняться.
Вечером вас ждёт красочная экскурсия с наблюдением заката с мыса Арпоадор. Далее отправитесь на пляжи Копакабана и Ипанема и узнаете легенды о бразильских привидениях. Желающие примут участие в вечеринке «Pedra do Sal» в африканском квартале и станцуют самбу! Это колоритное мероприятие сопровождается песнями и чествованием национальной культуры. Вы сможете попробовать местный напиток – кайпиринью.
Вечером вернётесь в отель.
День в вашем распоряжении или дополнительная экскурсия
Сегодня вы сможете сами выбрать занятие по душе. Либо отправиться на дополнительную экскурсию в императорский город Петрополис, где когда-то размещались бразильские правители.
Петрополис был основан в качестве летней резиденции, в конце 19 века являлся самым популярным курортом среди элиты. Вы сможете увидеть дворец, где жили императоры и проводили приёмы, главное казино Рио, кафедральный собор, музей авиатора Сантоса Дюмонта и Дом семи ошибок. Далее будет свободное время и на обед. После чего вы вернётесь в отель.
На побережье океана в Бузиос
После завтрака освобождаем номера и переезжаем в курортный город Бузиос, названный раем на Земле актрисой Бриджит Бардо. Он находится в 130 км от Рио-де-Жанейро. Вас порадует приятный и почти средиземноморский климат, золотистые пляжи, спокойное и подходящее для купания море, острова с живописными бухтами и уютные уличные кафе.
Здесь вы проведёте ближайшие 6 дней, разместившись в комфортном отеле на берегу Атлантического океана.
Отдых на курорте
Бузиос является одним из лучших пляжных курортов Бразилии. И вы сами сможете в этом убедиться! Городок сохранил очарование рыбацкой деревушки и может предложить разнообразные водные развлечения. Среди них: дайвинг, парусный спорт, сёрфинг, водные лыжи. В Бузиосе много как роскошных ресторанчиков, так и атмосферных кафешек — каждый точно найдёт себе по вкусу.
Ближайшие дни вы сами решите, чем займётесь. А руководитель группы всегда готов подсказать и помочь подобрать отдых и развлечения по вашим желаниям.
Свободный день у океана
Свободный день у океана
Свободный день у океана
Свободный день у океана
Свободный день у океана
Нитерой и крупнейшее сооружение из железобетона в Южном полушарии
После завтрака выезжаем из отеля и отправляемся на экскурсию в город Нитерой, который известен музеем современного искусства, похожим на летающую тарелку. Здание является одним из наиболее известных творений бразильского архитектора Оскара Нимейера.
Заедем на местный рынок, посетим действующий военный форт и проедем по крупнейшему сооружению из железобетона в Южном полушарии. Протяжённость моста, соединяющего Рио и Нитерой, составляет 13 км.
Размещение в отеле в Рио-де-Жанейро.
Переезд в Сан-Паулу и перелёт
После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Сан-Паулу. По дороге будет остановка на обед. После чего отправимся в аэропорт на ночной рейс из Сан-Паулу в Стамбул (пересадка) — 22:25-17:05 (следующего дня).
Перелёт
Вечером будет пересадка в Стамбуле, откуда отправимся в Санкт-Петербург. Ориентировочное отправление — 20:15. Прибытие на следующий день в 00:05.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вылет из Санкт-Петербурга в 05:55 (с пересадкой в Стамбуле)Завершение: В Санкт-Петербурге вы будете в 00:05 следующего дня после тура по местному времени
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 16 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.