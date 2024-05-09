Гранд-тур в ритме самбы и с отдыхом у океана: авиаперелёты включены
Индивидуальный тур в Сан-Паулу

Поучаствовать в колоритной вечеринке с танцами, увидеть статую Христа и посетить лучшие пляжи

Бразилия закружит вас в танце, восхитит красками, порадует свежайшими морепродуктами и фруктами, впечатлит контрастом и сочетанием исторического, современного и природного! Вы побываете в 4-х городах — культурном Сан-Паулу, колоритном Рио-де-Жанейро, инопланетном Нитерое и курортном Бузиосе.

В последнем вас ожидают лучшие пляжи Бразилии, уютные зелёные улочки и брызги океана, ведь жить вы будете прямо на побережье! Увидите летающую тарелку в Нитерое, узнаете, какой город был назван Бриджит Бардо раем на Земле и станцуете самбу на уличной вечеринке в Рио. Виза не нужна! А авиаперелёты из Санкт-Петербурга и обратно уже включены.
Гранд-тур в ритме самбы и с отдыхом у океана: авиаперелёты включены
Гранд-тур в ритме самбы и с отдыхом у океана: авиаперелёты включены
Гранд-тур в ритме самбы и с отдыхом у океана: авиаперелёты включены
Ближайшие даты:
9
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 551
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Виза не требуется. Срок действия загранпаспорта должен истекать не менее чем через 6 месяцев с момента выезда из Бразилии.

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными на месте (не переводом). Подъём на рельсовом фуникулере-поезде необходимо оплатить заранее в офисе организатора.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт

Авиаперелёт Санкт-Петербург-Стамбул-Сан-Паулу («Turkish Airlines» ~ 05:55-20:45). После чего вас привезут в отель, где вы остановитесь на 1 ночь.

2 день

Контрасты Сан-Паулу и переезд в Рио-де-Жанейро

После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся на обзорную экскурсию по культурной столице Бразилии. В Сан-Паулу сочетаются исторические здания с современными небоскрёбами и тропическим лесом вокруг. Вы посетите самое популярное место сбора уличных художников, кафедральный собор, театр, прогуляетесь по главным улицам, зайдёте в монастырь Святого Бенедикта. Завершением станет панорама города со смотровой площадки.

Далее у вас будет время на обед. После чего ожидает переезд в Рио-де-Жанейро. По дороге вы послушаете рассказы о Бразилии. Заселитесь в отель и отдохнёте.

Контрасты Сан-Паулу и переезд в Рио-де-ЖанейроКонтрасты Сан-Паулу и переезд в Рио-де-ЖанейроКонтрасты Сан-Паулу и переезд в Рио-де-ЖанейроКонтрасты Сан-Паулу и переезд в Рио-де-Жанейро
3 день

Сердце Бразилии - Рио-де-Жанейро

Сегодня вы познакомитесь с Рио-де-Жанейро на обзорной экскурсии. Город считают сердцем Бразилии и центром туризма всей Южной Америки.

Увидим статую Христа-Искупителя, куда поднимемся на фуникулёре через живописный лес, являющийся одним из самых больших городских лесов в мире. Узнаем о распространённом в Рио уличном искусстве и рассмотрим мурал «Этносы», который символизирует пять олимпийских колец и пять земных континентов. Для создания граффити было использовано 100 галлонов краски и 3,5 тысячи баллончиков спрея для аэрографии! Далее проедем вдоль пляжей, увидим мекку бразильского футбола и улицу, специально созданную для фестивалей и карнавалов.

Во время экскурсии будет время на обед. К вечеру вернёмся в отель.

Сердце Бразилии - Рио-де-ЖанейроСердце Бразилии - Рио-де-ЖанейроСердце Бразилии - Рио-де-ЖанейроСердце Бразилии - Рио-де-Жанейро
4 день

Рио и океан с горы и исторический центр

За 1 день невозможно увидеть Рио! Сегодня отправимся на гору Пан-ди-Асукар, откуда открывается потрясающий вид на залив, пляжи и статую Христа-Искупителя. Поднимемся на возвышенность по канатной дороге.

Продолжим знакомиться с городом в историческом центре, где собрано множество значимых объектов. Среди них знаменитая лестница Селарона и императорский дворец. Во время экскурсии будет остановка на обед.

Вечером вернёмся в отель.

Рио и океан с горы и исторический центрРио и океан с горы и исторический центрРио и океан с горы и исторический центрРио и океан с горы и исторический центр
5 день

Колоритная экскурсия по вечернему Рио с вечеринкой

В первой половине дня вы сами решите, чем хотите заняться.

Вечером вас ждёт красочная экскурсия с наблюдением заката с мыса Арпоадор. Далее отправитесь на пляжи Копакабана и Ипанема и узнаете легенды о бразильских привидениях. Желающие примут участие в вечеринке «Pedra do Sal» в африканском квартале и станцуют самбу! Это колоритное мероприятие сопровождается песнями и чествованием национальной культуры. Вы сможете попробовать местный напиток – кайпиринью.

Вечером вернётесь в отель.

Колоритная экскурсия по вечернему Рио с вечеринкойКолоритная экскурсия по вечернему Рио с вечеринкойКолоритная экскурсия по вечернему Рио с вечеринкойКолоритная экскурсия по вечернему Рио с вечеринкой
6 день

День в вашем распоряжении или дополнительная экскурсия

Сегодня вы сможете сами выбрать занятие по душе. Либо отправиться на дополнительную экскурсию в императорский город Петрополис, где когда-то размещались бразильские правители.

Петрополис был основан в качестве летней резиденции, в конце 19 века являлся самым популярным курортом среди элиты. Вы сможете увидеть дворец, где жили императоры и проводили приёмы, главное казино Рио, кафедральный собор, музей авиатора Сантоса Дюмонта и Дом семи ошибок. Далее будет свободное время и на обед. После чего вы вернётесь в отель.

День в вашем распоряжении или дополнительная экскурсияДень в вашем распоряжении или дополнительная экскурсияДень в вашем распоряжении или дополнительная экскурсияДень в вашем распоряжении или дополнительная экскурсия
7 день

На побережье океана в Бузиос

После завтрака освобождаем номера и переезжаем в курортный город Бузиос, названный раем на Земле актрисой Бриджит Бардо. Он находится в 130 км от Рио-де-Жанейро. Вас порадует приятный и почти средиземноморский климат, золотистые пляжи, спокойное и подходящее для купания море, острова с живописными бухтами и уютные уличные кафе.

Здесь вы проведёте ближайшие 6 дней, разместившись в комфортном отеле на берегу Атлантического океана.

На побережье океана в БузиосНа побережье океана в БузиосНа побережье океана в БузиосНа побережье океана в Бузиос
8 день

Отдых на курорте

Бузиос является одним из лучших пляжных курортов Бразилии. И вы сами сможете в этом убедиться! Городок сохранил очарование рыбацкой деревушки и может предложить разнообразные водные развлечения. Среди них: дайвинг, парусный спорт, сёрфинг, водные лыжи. В Бузиосе много как роскошных ресторанчиков, так и атмосферных кафешек — каждый точно найдёт себе по вкусу.

Ближайшие дни вы сами решите, чем займётесь. А руководитель группы всегда готов подсказать и помочь подобрать отдых и развлечения по вашим желаниям.

Отдых на курортеОтдых на курортеОтдых на курорте
9 день

Свободный день у океана

Свободный день у океанаСвободный день у океанаСвободный день у океана
10 день

Свободный день у океана

Свободный день у океанаСвободный день у океанаСвободный день у океана
11 день

Свободный день у океана

Свободный день у океанаСвободный день у океанаСвободный день у океана
12 день

Свободный день у океана

Свободный день у океанаСвободный день у океанаСвободный день у океана
13 день

Свободный день у океана

Свободный день у океанаСвободный день у океанаСвободный день у океана
14 день

Нитерой и крупнейшее сооружение из железобетона в Южном полушарии

После завтрака выезжаем из отеля и отправляемся на экскурсию в город Нитерой, который известен музеем современного искусства, похожим на летающую тарелку. Здание является одним из наиболее известных творений бразильского архитектора Оскара Нимейера.

Заедем на местный рынок, посетим действующий военный форт и проедем по крупнейшему сооружению из железобетона в Южном полушарии. Протяжённость моста, соединяющего Рио и Нитерой, составляет 13 км.

Размещение в отеле в Рио-де-Жанейро.

Нитерой и крупнейшее сооружение из железобетона в Южном полушарииНитерой и крупнейшее сооружение из железобетона в Южном полушарииНитерой и крупнейшее сооружение из железобетона в Южном полушарии
15 день

Переезд в Сан-Паулу и перелёт

После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Сан-Паулу. По дороге будет остановка на обед. После чего отправимся в аэропорт на ночной рейс из Сан-Паулу в Стамбул (пересадка) — 22:25-17:05 (следующего дня).

Переезд в Сан-Паулу и перелётПереезд в Сан-Паулу и перелёт
16 день

Перелёт

Вечером будет пересадка в Стамбуле, откуда отправимся в Санкт-Петербург. Ориентировочное отправление — 20:15. Прибытие на следующий день в 00:05.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Вылет из Санкт-Петербурга в 05:55 (с пересадкой в Стамбуле)
Завершение: В Санкт-Петербурге вы будете в 00:05 следующего дня после тура по местному времени
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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