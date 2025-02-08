12 дней
Самба, брызги и пираньи: водопады Игуасу, 2 дня в Амазонии и карнавал в Рио
Повеселиться под зажигательные ритмы, заглянуть в Глотку Дьявола и переночевать в джунглях
Начало: Аэропорт «Гуарульос» города Сан-Паулу, время - по ...
3 фев в 08:00
$3900 за человека
11 дней
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
6 мар в 10:00
$3900 за человека
11 дней
Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай
Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
20 окт в 10:00
$2700 за человека
13 дней
Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио
Познакомиться с бытом индейцев, поплавать с розовыми дельфинами и провести ночь на самбодроме
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса
4 фев в 10:00
$3900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Паулу в категории «Из аэропорта»
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