Мои заказы

Туры на четверых – туры в Сан-Паулу

Найдено 4 тура в категории «Туры на четверых» в Сан-Паулу на русском языке, цены от $2599. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
11 дней
Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
Прокатиться по реке на надувных кругах, погулять среди фантастических пейзажей и исследовать Игуасу
Начало: Сан-Паулу, аэропорт, время по договорённости
3 авг в 10:00
$3150 за человека
4 города Бразилии и отдых у океана: путешествие с включёнными перелётами
На автобусе
16 дней
4 города Бразилии и отдых у океана: путешествие с включёнными перелётами
Увидеть статую Христа-Искупителя, побывать на улице карнавалов и отдохнуть на лучшем курорте страны
Начало: Г. Санкт-Петербург/Москва, точное время вылета вы ...
7 апр в 08:00
€2599 за человека
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
На машине
11 дней
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
19 фев в 08:00
$3900 за человека
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
На машине
11 дней
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00
5 фев в 12:00
$3849 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Паулу в категории «Туры на четверых»

Самые популярные туры этой рубрики в Сан-Паулу
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
  2. 4 города Бразилии и отдых у океана: путешествие с включёнными перелётами
  3. В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
  4. Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
Сколько стоит тур в Сан-Паулу в ноябре 2025
Сейчас в Сан-Паулу в категории "Туры на четверых" можно забронировать 4 тура от 2599 до 3900.
Туры на русском языке в Сан-Паулу (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «Туры на четверых», цены от $2599. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь