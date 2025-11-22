Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
Прокатиться по реке на надувных кругах, погулять среди фантастических пейзажей и исследовать Игуасу
Начало: Сан-Паулу, аэропорт, время по договорённости
3 авг в 10:00
$3150 за человека
4 города Бразилии и отдых у океана: путешествие с включёнными перелётами
Увидеть статую Христа-Искупителя, побывать на улице карнавалов и отдохнуть на лучшем курорте страны
Начало: Г. Санкт-Петербург/Москва, точное время вылета вы ...
7 апр в 08:00
€2599 за человека
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
19 фев в 08:00
$3900 за человека
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00
5 фев в 12:00
$3849 за человека
