Полезная информация о Сан-Жуан-Непомусено
Что нужно знать о Сан-Жуан-Непомусено: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Жуан-Непомусено
20:0054
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Сан-Жуан-Непомусено
|По-английски
|Sao Joao Nepomuceno
|Население города
|23 154 чел.
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|378 м. от уровня моря