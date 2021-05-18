Всё о Сан-Жуан-Непомусено

Полезная информация о Сан-Жуан-Непомусено

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Местное время в Сан-Жуан-Непомусено
20:0054
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Жуан-Непомусено
По-английскиSao Joao Nepomuceno
Население города23 154 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота378 м. от уровня моря

Где находится Сан-Жуан-Непомусено на карте