Полезная информация о Санта-Крус-ду-Капибариби
Что нужно знать о Санта-Крус-ду-Капибариби: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Крус-ду-Капибариби
20:0112
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Санта-Крус-ду-Капибариби
|По-английски
|Santa Cruz do Capibaribe
|Население города
|76 450 чел.
|Часовой пояс
|America/Recife
|Средняя высота
|445 м. от уровня моря