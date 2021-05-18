Всё о Санта-Крус-ду-Капибариби

Полезная информация о Санта-Крус-ду-Капибариби

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Местное время в Санта-Крус-ду-Капибариби
20:0112
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСанта-Крус-ду-Капибариби
По-английскиSanta Cruz do Capibaribe
Население города76 450 чел.
Часовой поясAmerica/Recife
Средняя высота445 м. от уровня моря

Где находится Санта-Крус-ду-Капибариби на карте