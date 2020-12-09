Как добраться до Шапеко на самолёте
В Шапеко 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chapeco Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шапеко
- Шапеко XAPChapeco Airport
Самые дешёвые билеты в Шапеко из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|1 812
|1ч 35м
|31.12.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|2 300
|1ч 5м
|08.11.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|2 332
|21ч 10м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты
|5 449
|12ч 45м (⇵2)
|25.02.2021
|из 🇧🇷Жуана-Песоы
|5 629
|5ч 45м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇧🇷Терезины
|5 850
|16ч 45м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇧🇷Манауса
|6 060
|17ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇷Боы-Висты
|7 899
|28ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Рибейрана-Прету
|8 752
|7ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇧🇷Марабы
|9 417
|23ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Порту-Велью
|12 818
|30ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇷Форталезы
|15 540
|32ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Витории
|17 072
|18ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шапеко
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шапеко, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аракажу, Флорианополис, Масейо, Мехико и Палмас
- 06.11.202020.11.2020
- 17.12.202019.12.2020
- 21.12.202008.01.2021
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