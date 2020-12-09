Летим в Шапеко

Как добраться до Шапеко на самолёте

В Шапеко 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chapeco Airport» вам не избежать

Список аэропортов Шапеко

  1. Шапеко XAP
    Chapeco Airport

Самые дешёвые билеты в Шапеко из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.12.2020из 🇧🇷Сан-Паулу1 8121ч 35м
31.12.2020из 🇧🇷Флорианополиса2 3001ч 5м
08.11.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро2 33221ч 10м (⇵1)
08.12.2020из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты5 44912ч 45м (⇵2)
25.02.2021из 🇧🇷Жуана-Песоы5 6295ч 45м (⇵1)
14.12.2020из 🇧🇷Терезины5 85016ч 45м (⇵1)
20.01.2021из 🇧🇷Манауса6 06017ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇷Боы-Висты7 89928ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇷Рибейрана-Прету8 7527ч 45м (⇵1)
21.10.2020из 🇧🇷Марабы9 41723ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇷Порту-Велью12 81830ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇧🇷Форталезы15 54032ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇷Витории17 07218ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шапеко, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аракажу, Флорианополис, Масейо, Мехико и Палмас

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