Всё о Телемаку-Борбе

Полезная информация о Телемаку-Борбе

Что нужно знать о Телемаку-Борбе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Телемаку-Борбе
17:2110
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаТелемаку-Борба
По-английскиTelemaco Borba
Население города58 880 чел.
АэропортTelemaco Borba TEC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота736 м. от уровня моря

Где находится Телемаку-Борба на карте