Как добраться до Бужумбуры на самолёте
В Бужумбуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bujumbura International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бужумбуры
- Бужумбура BJMBujumbura International Airport
Самые дешёвые билеты в Бужумбуру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.01.2021
|из 🇹🇿Килиманджаро
|19 900
|6ч 30м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|22 128
|22ч 25м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|38 185
|42ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|40 038
|30ч 35м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|40 215
|32ч 10м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|42 170
|37ч 20м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇳🇴Осло
|44 861
|17ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|49 041
|23ч 10м (⇵2)
|16.02.2021
|из 🇨🇦Монреаля
|57 178
|24ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|64 114
|35ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇱Бамако
|69 197
|25ч 35м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|81 879
|27ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|222 844
|26ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|241 561
|38ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бужумбуры
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бужумбуры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дуала и Лахор
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