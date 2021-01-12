Летим в Бужумбуру

Как добраться до Бужумбуры на самолёте

В Бужумбуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bujumbura International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бужумбуры

  1. Бужумбура BJM
    Bujumbura International Airport

Самые дешёвые билеты в Бужумбуру из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.01.2021из 🇹🇿Килиманджаро19 9006ч 30м (⇵1)
27.11.2020из 🇿🇦Кейптауна22 12822ч 25м (⇵1)
23.11.2020из 🇸🇦Абхи38 18542ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Краснодара40 03830ч 35м (⇵2)
19.12.2020из 🇷🇺Москвы40 21532ч 10м (⇵2)
04.11.2020из 🇧🇪Брюсселя42 17037ч 20м (⇵2)
06.12.2020из 🇳🇴Осло44 86117ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы49 04123ч 10м (⇵2)
16.02.2021из 🇨🇦Монреаля57 17824ч (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇬Энтеббе64 11435ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇱Бамако69 19725ч 35м (⇵2)
24.11.2020из 🇸🇳Дакара81 87927ч (⇵1)
31.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу222 84426ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇨🇳Шанхая241 56138ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бужумбуры, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дуала и Лахор

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Бужумбуры