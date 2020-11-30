Как добраться до Нджамены на самолёте
В Нджамене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ndjamena Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нджамены
- Нджамена NDJNdjamena Airport
Самые дешёвые билеты в Нджамену из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|24 482
|17ч 55м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|32 152
|21ч 10м (⇵2)
|19.08.2021
|из 🇷🇺Москвы
|32 620
|20ч 20м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇫🇷Парижа
|34 408
|38ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|35 303
|9ч 25м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|39 034
|39ч 30м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|40 160
|23ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|45 411
|11ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|50 247
|41ч 25м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇫🇷Марселя
|57 488
|24ч 20м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇨🇲Яунде
|59 128
|21ч 45м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|74 291
|32ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из Гонконга
|79 171
|26ч 25м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇸Спокана
|109 951
|54ч 46м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|128 916
|36ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нджамены
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нджамены, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Брюссель, Каир, Стамбул и Мунду
- 22.10.202015.11.2020
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