Полезная информация о Ческе-Будеёвице
Что нужно знать о Ческе-Будеёвице: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ческе-Будеёвице
02:0946
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Ческе-Будеёвице
|По-английски
|Ceske Budejovice
|Столица региона
|Ческе-Будеёвице является столицей региона
|Население города
|96 053 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|390 м. от уровня моря