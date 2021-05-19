Всё о Ческе-Будеёвице

Полезная информация о Ческе-Будеёвице

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Местное время в Ческе-Будеёвице
02:0946
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаЧеске-Будеёвице
По-английскиCeske Budejovice
Столица регионаЧеске-Будеёвице является столицей региона
Население города96 053 чел.
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота390 м. от уровня моря

Где находится Ческе-Будеёвице на карте