Всё о Градеце Кралове

Полезная информация о Градеце Кралове

Что нужно знать о Градеце Кралове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Градеце Кралове
02:1023
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаГрадец Кралове
По-английскиHradec Kralove
Столица регионаГрадец Кралове является столицей региона
Население города95 195 чел.
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота250 м. от уровня моря

Где находится Градец Кралове на карте