Полезная информация о Градеце Кралове
Что нужно знать о Градеце Кралове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Градеце Кралове
02:1023
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Градец Кралове
|По-английски
|Hradec Kralove
|Столица региона
|Градец Кралове является столицей региона
|Население города
|95 195 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|250 м. от уровня моря