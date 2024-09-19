2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллические Карловы Вары
Погрузитесь в атмосферу Карловых Вар, узнайте их историю и посетите главные культурные памятники. Прогулка по живописным местам и колоннадам
Начало: У Главной почты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €24 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Карловым Варам: узнайте историю курорта и насладитесь атмосферой города. Встречаемся в Праге
Начало: По договоренности
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРашид19 сентября 2024Мне все понравилось. Гид встретил и забрал во время, очень интересно рассказывает и подаёт материал. Хорошо провел время. Буду рекомендовать друзьям.
- ТТатьяна1 августа 2024Огромное спасибо гиду Ольге!!! Получили удовольствие от экскурсии!!! Чётко понятно приятно!!! Спасибо!!! Рекомендуем всем приезжающим в Карловы Вары гида Ольга Козёл. Андрей +Татьяна.
- ММарина1 мая 2024Было очень информативно и познавательно. Спасибо:)
- LLembit24 апреля 2024Очень приятное впечатление! Оля профессионал своего дела!!!! Спасибо большое ей за экскурсию!!!! Удачи вам в дальнейшем!!!!!
- ААлександра10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
- ТТатьяна18 марта 2024Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
- ААндрей29 апреля 2019Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Карловых Варах
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в октябре 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 455. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Карловых Варах (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 46 ⭐ отзывов, цены от €24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь