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туристов много пожилых людей, я бы учитывать тот факт, что им тяжелее двигаться и ходить / стоять подолгу без перерывов. Было бы прекрасно, если бы в экскурсию входило чаепитие / кофепитие в каком-то милом кафе. Скорее всего кафе даст скидки турагентству за постоянных клиентов.