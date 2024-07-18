2 часа
Индивидуальная
Уникальная экскурсия по Карловым Варам: история и культура
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам откроет вам удивительные истории и красоты этого курортного города
Начало: Главная почта, T.G. Masaryka 559/1
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€24 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Бамбергу: соборы, ратуша и розарий
Почувствуйте очарование истории в Бамберге! Узнайте о резиденции архиепископства, посетите Домский собор и уникальную ратушу. Оцените старейший розарий Европы
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: по договоренности с туристом
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€490 за всё до 7 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Нюрнберга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Нюрнберга, города с богатой историей и культурным наследием, где жили и творили великие мастера Северного Возрождения
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности с туристами.
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€490 за всё до 7 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Карловы Вары: индивидуальная экскурсия по культурным достопримечательностям
Погрузитесь в культурное наследие Германии с индивидуальной экскурсией в Дрезден из Карловых Вар. Увидите шедевры искусства и архитектуры
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности.
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€500 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalie18 июля 2024Всё понравилось! Хотелось бы побольше информации о интересных людях здесь и событиях. Возможно стоит увеличить время экскурсии и поднять цену немного. Поскольку среди
- KKarl18 июля 2024Все отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в августе 2024
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