5 отзывов оставили туристы

Программа по средам (без свободного времени):

11:00 Выезд в Дрезден. 180 км. Пауза. Кафе. WC

13:30 Прибытие в Дрезден. Пешеходная экскурсия ⛳ по городу: Резиденция королей, Кунсткамера, Театральная площадь, Дрезденская опера, «Балкон Европы» – терраса Брюля с панорамой на берега Эльбы, академия художеств, церковь ⛪ Фраункирхе, Хофкирхе, рыцарский двор, Золотой памятник, Цвингер.

14:30 Посещение Музея фарфора

15:00 Пауза на обед в ресторане рядом с Цвингером. Встреча под Золотой короной.

16:00 Посещение Дрезденской картинной галереи Старых мастеров и Музея математических приборов XVIII века.

18:30 Сбор группы на Taschenberg 3. Отъезд в Карловы Вары (без остановки)

Около 21:00 Прибытие в Карловы Вары.

Программа по субботам (со свободным временем):