5 отзывов оставили туристы

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Дрезден из Карловых Вар

4.8
5 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Дрезден из Карловых Вар
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €37 за человека

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Дрезден из Карловых Вар
Дрезден из Карловых Вар

Программа по средам (без свободного времени):

    11:00 Выезд в Дрезден. 180 км. Пауза. Кафе. WC
    13:30 Прибытие в Дрезден. Пешеходная экскурсия ⛳ по городу: Резиденция королей, Кунсткамера, Театральная площадь, Дрезденская опера, «Балкон Европы» – терраса Брюля с панорамой на берега Эльбы, академия художеств, церковь ⛪ Фраункирхе, Хофкирхе, рыцарский двор, Золотой памятник, Цвингер.
    14:30 Посещение Музея фарфора
    15:00 Пауза на обед в ресторане рядом с Цвингером. Встреча под Золотой короной.
    16:00 Посещение Дрезденской картинной галереи Старых мастеров и Музея математических приборов XVIII века.
    18:30 Сбор группы на Taschenberg 3. Отъезд в Карловы Вары (без остановки)
    Около 21:00 Прибытие в Карловы Вары.

    Программа по субботам (со свободным временем):

    • 8 утра – выезд из Карловых Вар.
    • С 11:00 до 13:45 экскурсии 🧭 и посещение музеев.
    • 13:45 до 14:20 – обед в одном из местных ресторанов.
    • До 16:30 – свободное время, по желанию посещение галерей и музеев.
    • В 20:00 прибытие в Карловы Вары.
    • Внимание! В рождественские праздники имеются ограничения в работе торговых центров и галереи.
    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги сопровождающего
    Что не входит
    • Стоимость единого билета в три музея (Музей Фарфора, Галерея, Музей математических приборов) - 12 EUR.
    • Аудиогид - 3 EUR (оплата внутри).
    • Обед 16 EUR.
    Начало и место завершения
    🚩 отель Pavlov
    Дрезден из Карловых Вар
    Дрезден из Карловых Вар
    Дрезден из Карловых Вар
    Дрезден из Карловых Вар

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Eurotour G.
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    5 отзывов оставили туристы

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