5 отзывов оставили туристы

Программа по средам (без свободного времени):
11:00 Выезд в Дрезден. 180 км. Пауза. Кафе. WC
13:30 Прибытие в Дрезден. Пешеходная экскурсия ⛳ по городу: Резиденция королей, Кунсткамера, Театральная площадь, Дрезденская опера, «Балкон Европы» – терраса Брюля с панорамой на берега Эльбы, академия художеств, церковь ⛪ Фраункирхе, Хофкирхе, рыцарский двор, Золотой памятник, Цвингер.
14:30 Посещение Музея фарфора
15:00 Пауза на обед в ресторане рядом с Цвингером. Встреча под Золотой короной.
16:00 Посещение Дрезденской картинной галереи Старых мастеров и Музея математических приборов XVIII века.
18:30 Сбор группы на Taschenberg 3. Отъезд в Карловы Вары (без остановки)
Около 21:00 Прибытие в Карловы Вары.
Программа по субботам (со свободным временем):
- 8 утра – выезд из Карловых Вар.
- С 11:00 до 13:45 экскурсии 🧭 и посещение музеев.
- 13:45 до 14:20 – обед в одном из местных ресторанов.
- До 16:30 – свободное время, по желанию посещение галерей и музеев.
- В 20:00 прибытие в Карловы Вары.
- Внимание! В рождественские праздники имеются ограничения в работе торговых центров и галереи.