  1. Чехия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Нюрнберг и Бамберг из Карловых Вар

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Экскурсия в Нюрнберг и Бамберг из Карловых Вар
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13.5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €51 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Нюрнберг и Бамберг из Карловых Вар
Экскурсия в Нюрнберг и Бамберг из Карловых Вар

Что вы увидите

  • В Нюрнберге:
  • городские стены Нюрнберга (старый город)
  • ремесленный двор
  • старую ратушу
  • несколько церквей
  • рыночную площадь и фонтан.
  • В Бамберге:
  • императорский готический собор Кайзердом со знаменитой скульптурой Бамбергский всадник
  • резиденции правителей и епископов
  • старую ратушу
  • район у реки, известный как Маленькая Венеция.
Во время экскурсии 🧭 вы сможете сравнить два старинных города Германии.
Поездка начинается со встречи туристов и посадки в автобус (с 7:40 до 8:00).
Первая цель группы – Нюрнберг. По дороге вы узнаете чуть больше интересного об этом городе, но наш гид сохранит интригу и оставит самое интересное на обзорную экскурсию ⛳ по городу.
Примерное время приезда в Нюрнберг – 10:30. В истории 📖 этого города было много периодов. В Средние Века он был одной из императорских резиденций, в XX в. многое связывало его с нацистской партией.
После обзорной экскурсии запланировано время на отдых, фотографии 📸 и обед.
Далее группа переезжает в Бамберг.
Начало обзорной экскурсии по Бамебргу – около 16:00. Вы увидите достопримечательности 🏛️, которые принесли городу мировую славу и место в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО (с 1993 года).
Также в Бамберге можно попробовать уникальный сорт пива – «копченое». Его готовят только здесь.
С 19:00 до 21:30 дорога обратно в Карловы Вары.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Экскурсия в Нюрнберг и Бамберг из Карловых Вар
Экскурсия в Нюрнберг и Бамберг из Карловых Вар
Экскурсия в Нюрнберг и Бамберг из Карловых Вар
Экскурсия в Нюрнберг и Бамберг из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
25
9 часов
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
11 отзывов
Дрезден из Карловых Вар
37
11 часов
Дрезден из Карловых Вар
5 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
10
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
4 отзыва
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
40
9 часов
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
54
12 часов
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
57
11 часов
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Карловы Варах

Обзорная экскурсия по Карловым Варам
12
2 часа
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
8 отзывов
Идиллические Карловы Вары
От 24
2 часа
Идиллические Карловы Вары
4 отзыва
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Исцеляющая сила Карловых Вар
260
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар
2 отзыва
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением
Карловы Вары и град Локет
351
10 часов
Карловы Вары и град Локет
1 отзыв
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Карловы Вары, или куда приводят мечты
От 462
12 часов
Карловы Вары, или куда приводят мечты
Автомобильная экскурсия по городу, спа-процедуры и дегустации
Бамберг. 1000 лет истории.
320
9 часов
Бамберг. 1000 лет истории.