Во время экскурсии 🧭 вы сможете сравнить два старинных города Германии.

Поездка начинается со встречи туристов и посадки в автобус (с 7:40 до 8:00).

Первая цель группы – Нюрнберг. По дороге вы узнаете чуть больше интересного об этом городе, но наш гид сохранит интригу и оставит самое интересное на обзорную экскурсию ⛳ по городу.

Примерное время приезда в Нюрнберг – 10:30. В истории 📖 этого города было много периодов. В Средние Века он был одной из императорских резиденций, в XX в. многое связывало его с нацистской партией.

После обзорной экскурсии запланировано время на отдых, фотографии 📸 и обед.

Далее группа переезжает в Бамберг.

Начало обзорной экскурсии по Бамебргу – около 16:00. Вы увидите достопримечательности 🏛️, которые принесли городу мировую славу и место в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО (с 1993 года).

Также в Бамберге можно попробовать уникальный сорт пива – «копченое». Его готовят только здесь.

С 19:00 до 21:30 дорога обратно в Карловы Вары.