Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

1 день.

Вечерний выезд.

2 день.

Рано утром Вы прибываете в Париж. Перед началом экскурсионной программы – пауза, во время которой где Вы сможете позавтракать.

С 08:00 начинается знакомство с одним из самых прекрасных и романтических городов мира, притягивающий миллионы туристов своей элегантной красотой и магической аурой.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 Вы увидите:

Гранд Опера или Опера Гранье - один из самых роскошных театров мира, где пели Федор Шаляпин, Энрико Карузо и Галина Вишневская, танцевали Серж Лифарь, Вацлав Нижинский и Рудольф Нуреев;

собор Мадлен - эталон архитектуры французского классицизма; старинный парковый комплекс - сад Тюильри;

Латинский квартал – старинный студенческий район и расположенный здесь престижный университет Сорбонну;

остров Ситэ и Собор Нотр-Дам де Пари или Собор Парижской Богоматери — географическое и духовное «сердце» Парижа;

прекрасный дворцово-парковый ансамбль Люксембургский сад и Люксембургский дворец;

Вандомскую площадь - великий шедевр столичного архитектурного стиля, впечатляющую своей изысканностью и богатством, на ней расположено множество всемирно известных ювелирных домов и домов моды;

центральную площадь Парижа - Площадь Согласия, где установлен Луксорский обелиск - некогда часть древнеегипетского храма;

самую красивую улицу в мире - Елисейские поля с Триумфальной аркой;

мост Александра III, соединяющий два берега Сены, один из самых изящных во Франции;

улицу Риволи, основанную Наполеоном в честь одной из своих первых побед под Риволи;

готическую красавицу башню Cен-Жак, бывшую колокольню когда-то огромнейшей и разрушенной в революцию церкви;

Пантеон – мавзолей, усыпальницу великих соотечественников, «памятник амбициям и страстям»;

легендарную Гревскую площадь со зданием мэрии Отель-де-Виль;

знаменитую площадь Трокадеро с парковым комплексом. С этой площади открывается изумительная панорама на Эйфелеву башню – символ Парижа.

Чтобы увидеть Париж «с высоты птичьего полета», Вы сможете подняться на небоскреб Монпарнас (18€)*. Скоростной лифт за 38 секунд поднимет Вас на самую лучшую смотровую площадку Парижа, расположенную на высоте 209 метров, где перед Вами откроется панорама города на фоне Эйфелевой башни или, как ее называют сами французы, Железная Дама.

По окончании экскурсии –обеденная пауза. После этого Вы сможете полюбоваться Парижем с воды во время прогулки на кораблике по Сене (15€)*.

Переезд в отель 🏨 и размещение.

А вечером у Вас будет возможность увидеть Париж, утопающий в огнях. Париж прекрасен в любое время года и суток.

Экскурсия «Вечерний Париж» (15€)* познакомит Вас с другими уголками этого волшебного города. Вы прогуляетесь 👣 по богемному Монмартру, где узкие кривые улочки сохранили очарование старины и напоминают о тех временах, когда по ним бродили Ван-Гог и Пикассо, Ренуар и Модильяни, и где до конца своих дней провел Тулуз-Лотрек. Вы посетите Сакре-Кёр – великолепный белоснежный католический храм, увидите знаменитое кабаре Мулен Руж, прогуляетесь по Елисейским полям. Возвращение в отель.

Ночь в отеле.

3 день.

После завтрака Вы покидаете отель.

Вам предстоит посетить самые знаковые и самые посещаемые туристами достопримечательности 🏛️ Парижа: Версальский дворец, музей 🖼 Лувр, Дом инвалидов и Музей Армии (музейная карта - 65€)*.

Дворцово-парковый комплекс Версаль по праву считается самым выдающимся архитектурным наследием эпохи Людовика XIV – «короля-солнца», символом величия Франции и французской монархии. Вы увидите потрясающие своей роскошью интерьеры, залы и королевские покои, услышите интересные истории 📖 из жизни бывших обитателей дворца. И еще одно детище короля Людовика XIV – комплекс Дом инвалидов, который первоначально задумывался, как пристанище для раненных, инвалидов и ветеранов войны. На территории этого комплекса находятся жилые корпуса, где и сегодня проживают инвалиды уже современных военных действий, солдатская церковь ⛪, Музей Армии, где выставлены боевые доспехи и оружие разных эпох и народов, Купольная церковь с великолепным внутренним интерьером, где находится последний приют великого полководца и почитаемого французами императора Наполеона Бонапарта I, а также его братьев и единственного сына.

Затем Вы посетите Лувр - самый большой музей в мире и настоящий храм искусства, где хранятся бесценные шедевры, цену которых в денежном эквиваленте посчитать просто невозможно.

Желающие, вместо музейной программы, могут посетить Диснейлэнд – грандиозный парк 🌳 развлечений, расположенный в пригороде Парижа. Это единственный парк компании Уолта Диснея в Европе, а также самый посещаемый парк аттракционов 🎡 в этой части света (79€)**.

После окончания экскурсионной программы – свободное время.

В 19:00- выезд в Германию.

4 день.

Возвращение в Германию.

Обратите внимание!

С собой на экскурсию ⛳ нужно брать заграничный паспорт и страховку

Перед внесением предоплаты обязательно уточняйте наличие мест у организатора.

Доп. обозначения в тексте описания:

- оплата по желанию

** - входные билеты 🎫 приобретаются только у сопровождающего группы