1 День

Выезд в 06:20, в пути предусмотрены две санитарные остановки. В 14:30 прибываем на Рейнские водопады, посещение которых, будет проходить до 17:00 часов (входной билет 🎫 4 евро). Затем обед, и дальше направляемся в Цюрих, где по прибытии в 17:30 состоится обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением основных достопримечательностей 🏛️ - площади Линденхоф, собора Гроссмюнстер. Также Вы увидите церковь ⛪ Святого Петра, женское аббатство Фраумюнстер, и потом свободное время.

В 20:00 заселение в отель 🏨 4* в Цюрихе.

2 День

После завтрака с 6:30 до 7:30 мы переезжаем в Берн - столицу Швейцарии, где с 9:00 до 10:30 будет проходить обзорная экскурсия по историческому центру города. Вы прогуляетесь 👣 по извилистым улочкам Шпитальгассе, Марктгассе и Крамгассе, которые сходятся у моста Нидербрюкке, увидите такие достопримечательности города, как: Тюремную башню, уличные фонтанчики со скульптурами, построенными в XVI веке, Часовую башню с курантами и движущимися фигурками, позднеготический собор Св. Винцента, с самой высокой в Швейцарии колокольней, барочную церковь Св. Духа. Затем едем до Люцерна, где в 11:30 начинается пешеходная экскурсия, после экскурсии 🧭 предоставляется свободное время. Дальше наш маршрут пролегает до княжества Лихтенштейн в город 🏙️ Вадуц.

Свободное время

С 18:30 до 19:15 часов дается свободное время для прогулки по Вадуцу и покупки сувениров.

В 19:15 обратный выезд.

Обратите внимание! С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку

Перед внесением предоплаты обязательно уточняйте наличие мест у организатора.