  1. Чехия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Посетите самые живописные уголки Швейцарии, которая знаменита прозрачными озерами, неповторимой природой с великолепными горами и живописными склонами зеленых холмов.

Швейцария самая гористая страна Европы, а её элегантные города и знаменитые курорты с уютными отелями, уникальная культура в сочетании с потрясающей толерантностью, остаются в памяти надолго.

Вас ждет насыщенное путешествие к легендарным Рейнским водопадам, осмотр средневековых церквей и соборов, и конечно, посещение столицы ⭐️ Швейцарии —старинного города Берна.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €186 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)

Что вы увидите

  • Рейнские водопады
  • Цюрих
  • Берн
  • Люцерн
  • Вадуц
1 День
Выезд в 06:20, в пути предусмотрены две санитарные остановки. В 14:30 прибываем на Рейнские водопады, посещение которых, будет проходить до 17:00 часов (входной билет 🎫 4 евро). Затем обед, и дальше направляемся в Цюрих, где по прибытии в 17:30 состоится обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением основных достопримечательностей 🏛️ - площади Линденхоф, собора Гроссмюнстер. Также Вы увидите церковь ⛪ Святого Петра, женское аббатство Фраумюнстер, и потом свободное время.
В 20:00 заселение в отель 🏨 4* в Цюрихе.
2 День
После завтрака с 6:30 до 7:30 мы переезжаем в Берн - столицу Швейцарии, где с 9:00 до 10:30 будет проходить обзорная экскурсия по историческому центру города. Вы прогуляетесь 👣 по извилистым улочкам Шпитальгассе, Марктгассе и Крамгассе, которые сходятся у моста Нидербрюкке, увидите такие достопримечательности города, как: Тюремную башню, уличные фонтанчики со скульптурами, построенными в XVI веке, Часовую башню с курантами и движущимися фигурками, позднеготический собор Св. Винцента, с самой высокой в Швейцарии колокольней, барочную церковь Св. Духа. Затем едем до Люцерна, где в 11:30 начинается пешеходная экскурсия, после экскурсии 🧭 предоставляется свободное время. Дальше наш маршрут пролегает до княжества Лихтенштейн в город 🏙️ Вадуц.
Свободное время
С 18:30 до 19:15 часов дается свободное время для прогулки по Вадуцу и покупки сувениров.
В 19:15 обратный выезд.
Обратите внимание! С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку
Перед внесением предоплаты обязательно уточняйте наличие мест у организатора.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Трансфер
  • Размещение в 2-местном номере отеля.
  • Завтрак в отеле
Что не входит
  • Входной билет на Рейнские водопады 4 евро
  • Питание, кроме 1 завтрака
  • Доплата 30 евро за размещение в одноместном номере (при наличии)
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
25
9 часов
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
11 отзывов
Дрезден из Карловых Вар
37
11 часов
Дрезден из Карловых Вар
5 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
10
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
4 отзыва
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
40
9 часов
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
54
12 часов
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
57
11 часов
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Карловы Варах

Обзорная экскурсия по Карловым Варам
12
2 часа
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
8 отзывов
Идиллические Карловы Вары
От 24
2 часа
Идиллические Карловы Вары
4 отзыва
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Исцеляющая сила Карловых Вар
260
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар
2 отзыва
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением
Карловы Вары и град Локет
351
10 часов
Карловы Вары и град Локет
1 отзыв
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Карловы Вары, или куда приводят мечты
От 462
12 часов
Карловы Вары, или куда приводят мечты
Автомобильная экскурсия по городу, спа-процедуры и дегустации
Бамберг. 1000 лет истории.
320
9 часов
Бамберг. 1000 лет истории.