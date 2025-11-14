Карловы Вары — второй по популярности после Праги чешский город, рай для туристов, предпочитающих столичной суете размеренность и романтику жизни в провинции, санаторий под открытым небом площадью 10 гектаров.
Описание экскурсииКарловы Вары — это самый известный и крупный курорт Чехии, расположенный на высоте 360 — 644 м. над уровнем моря в долине реки Тепла, температура воды которой соответствует названию — зимой можно видеть, как от неё исходит пар. Город был основан в 1358 году Карлом IV. Предание гласит, что во время охоты в здешних местах король лично подстрелил оленя. Зверь уже изнемогал и, казалось, был уже в руках у охотников, но тут свершилось чудо. Окунувшись в небольшое озерцо, покрытое паром, он как будто обрел новые силы и легко ушел от преследователей. Потрясенный Карл повелел начать использовать целебные свойства здешних источников в лечебных целях. Так в Чехии возник новый город, названный в честь основателя Карловыми Варами. Сегодня Карловы Вары — это 60-тысячный город, плотность отелей и санаториев класса люкс в котором чуть ли не самая большая в Европе. Оживленные улицы и колоннады окружены тихими лесистыми холмами со множеством пешеходных и велосипедных троп — идеальнее места для прогулок и активного отдыха не придумаешь. Город построен ступенчатыми террасами, что придает ему исключительный облик. Центр города наполнен изысканными особняками, санаториями, пансионами, отелями и колоннадами. Главное же богатство города — это его 12 лечебных источников с температурой воды от 41 до 73 градусов, самым известным из которых является «Вржидло» — природный гейзер, выбрасывающий с глубины 2,5 километра около 2000 литров целебной минеральной воды ежеминутно. Карловарские минеральные источники относятся к категории бикарбонат серно-хлоридо-натриевых термальных вод. Они используются для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, дисфункций опорно- двигательного аппарата. В лечебных целях используется также карловарская термальная соль и карловарские грязи. Насыщенная программа общественных мероприятий, многочисленные фестивали и международные конференции делают этот крупнейший в Чехии курортный центр одним из наиболее популярных и любимых мест отдыха даже среди самой взыскательной клиентуры. Здесь отдыхали Бетховен, Лист, Брамс, Дворжак, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Алексей Толстой, археолог Шлиман, нашедший легендарную Трою. Особенно любил этот курорт Гете, отдыхавший здесь 13 сезонов. Своей популярностью Карловы Вары во многом обязаны «Бехеровке» — травяному ликеру, часто в шутку называемому 13-м курортным источником (отметившему уже 200-летие своего создания), минеральной воде «Маттони», Карловарским вафлям и Мозерскому хрусталю. Экскурсию можно совместить с посещением замка Локет или пивовара Крушовице (за дополнительную оплату). Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите воду для комфортной прогулки.
