Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

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Мюнхен и замки Баварии

5
1 отзыв
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Автобусная экскурсия ⛳ из Карловых Вар в Баварию.

Первый день вы проведете в Мюнхене: прогуляетесь 👣 по площади Мариенплац и увидите таинственно-прекрасный собор Фрауенкирхе.

На второй день отправитесь в путешествие по замкам Баварии: Нойшванштайн и Линдерхоф.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €144 за человека

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Мюнхен и замки Баварии
Мюнхен и замки Баварии
Мюнхен - столица ⭐️ Баварии, культурный и экономической центр Баварии, земли с богатыми традициями, историей 📖 и знаменитым баварским пивом. Мюнхен - это традиции и современность, искусство и развлечения, кино 🎥 и музыка, промышленность и сервис, история, пиво, футбол и еще знаменитые горожане. Здесь жили и творили свои бессмертные шедевры композитор Рихард Вагнер, писатель Томас Манн, родоначальники абстрактной живописи Василий Кандинский, балерина Майя Плисецкая. По приезду отправляемся на экскурсию ⛳ по Мюнхену. Во время экскурсии 🧭 по городу вы увидите собор Фрауенкирхе, центральную площадь Мариенплац с великолепным зданием Ратуши, собор святого Петра, храм святого Михаила, уникальную церковь ⛪ Азам, пройдете по рыночной площади, которую называют «желудком города » и многое другое. В пешеходной зоне центра Мюнхена расположены сувенирные лавочки, универмаги, где можно купить много интересного. Переезд в отель 🏨, размещение.
Второй день
Посещение комплекса замков Нойшванштайн и Линдерхоф. Замки 🏰 находятся на юго-востоке Баварии. Это край сказочных озер. Среди альпийских гор ⛰️ и озер король Людвиг II увековечил свои честолюбивые мечты в виде дворцов и замков. Самый известный среди них, конечно же, Нойшванштайн, похожий на сказочный замок сказочного королевства. Линдерхоф - королевская резиденция. Этот дворец чем-то напоминает Версаль, все в этом дворце проникнуто стремлением к роскоши и пышности.
После экскурсии вы можете посетить Хофбройхаус - самую знаменитую пивную в Европе, которая была основана в 1598 году. Здесь можно выпить 🍹 кружечку пива под аккомпанемент типичной баварской песенки.
Внимание!
Перед оплатой экскурсии онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест.
С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты в замки
  • Доплата за одноместный номер - 30€.
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Мюнхен и замки Баварии
Мюнхен и замки Баварии
Мюнхен и замки Баварии
Мюнхен и замки Баварии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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