Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Мюнхен - столица ⭐️ Баварии, культурный и экономической центр Баварии, земли с богатыми традициями, историей 📖 и знаменитым баварским пивом. Мюнхен - это традиции и современность, искусство и развлечения, кино 🎥 и музыка, промышленность и сервис, история, пиво, футбол и еще знаменитые горожане. Здесь жили и творили свои бессмертные шедевры композитор Рихард Вагнер, писатель Томас Манн, родоначальники абстрактной живописи Василий Кандинский, балерина Майя Плисецкая. По приезду отправляемся на экскурсию ⛳ по Мюнхену. Во время экскурсии 🧭 по городу вы увидите собор Фрауенкирхе, центральную площадь Мариенплац с великолепным зданием Ратуши, собор святого Петра, храм святого Михаила, уникальную церковь ⛪ Азам, пройдете по рыночной площади, которую называют «желудком города » и многое другое. В пешеходной зоне центра Мюнхена расположены сувенирные лавочки, универмаги, где можно купить много интересного. Переезд в отель 🏨, размещение.

Второй день

Посещение комплекса замков Нойшванштайн и Линдерхоф. Замки 🏰 находятся на юго-востоке Баварии. Это край сказочных озер. Среди альпийских гор ⛰️ и озер король Людвиг II увековечил свои честолюбивые мечты в виде дворцов и замков. Самый известный среди них, конечно же, Нойшванштайн, похожий на сказочный замок сказочного королевства. Линдерхоф - королевская резиденция. Этот дворец чем-то напоминает Версаль, все в этом дворце проникнуто стремлением к роскоши и пышности.

После экскурсии вы можете посетить Хофбройхаус - самую знаменитую пивную в Европе, которая была основана в 1598 году. Здесь можно выпить 🍹 кружечку пива под аккомпанемент типичной баварской песенки.

Внимание!

Перед оплатой экскурсии онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест.

С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку.