По дороге до Нюрнберга немало интересных мест. О них расскажет вам гид в путевой экскурсии 🧭 программе экскурсии по Нюрнбергу все самые интересные места города. Вы увидите прекрасную панораму с одной из смотровых площадок.

В Нюрнберге жил великий Альбрехт Дюрер. Здесь сохранился дом, в котором творил художник. Экспозиция включает копии работ, предметы обихода, а в воссозданной мастерской вам продемонстрируют технологии работы художника. Особенно удобно то, что в музее есть аудиогид, в том числе, на русском языке. Улица, на которой находится мемориальный дом, также названа в честь Дюрера.

Затем вы увидите:

церковь святого Себальда;

ратушу Нюрнберга, построенную в стиле итальянского Ренессанса в XVII в;

главную Рыночную площадь города с множеством восстановленных старинных зданий;

храм св. Лоренца;

старинную жилую башню Насауэрхаус.

После экскурсии желающие смогут подкрепиться в одном из ресторанов. Для этого предусмотрено свободное время.

После этого группа встречается у церкви св. Лоренца и отправляется обратно.

Расписание в четверг

11:00 – 14:00 – встречи группы, посадка, дорога до Нюрнберга и путевая экскурсия;

14:00 – 16:00 – экскурсия ⛳ по Нюрнбергу;

16:00 – 18:00 – свободное время, обед;

18:00 – 21:00 – обратная дорога.

Расписание в субботу

8:00 время выезда из Карловых Вар

Около 11:30 – прибытие в Нюрберг, экскурсии.

С 13:00 до 16:30 – свободное время и обед.

16:50 – 17:30 – дополнительная экскурсия в музей 🖼 Нюрнбергского процесса.

Около 17:30 – отъезд обратно в Чехию.

Завершение поездки около 21:00 в Карловых Варах.