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Нюрнберг из Карловых Вар

5
2 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Город 🏙️ игрушек, пряников и сосисок.

Его необыкновенная атмосфера, старинные здания и удивительные легенды влюбляют с первого взгляда.

Даже по дороге до Нюрнберга много интересных мест! На экскурсии 🧭 вы увидите главные достопримечательности 🏛️ и узнаете их историю 📖.

А ещё — побываете на смотровой площадке с чудесным видом на город.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €42 за человека

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Нюрнберг из Карловых Вар
Нюрнберг из Карловых Вар

Что вы увидите

  • церковь святого Себальда
  • ратушу Нюрнберга, построенную в стиле итальянского Ренессанса в XVII в
  • главную Рыночную площадь города с множеством восстановленных старинных зданий
  • храм св. Лоренца
  • старинную жилую башню Насауэрхаус
По дороге до Нюрнберга немало интересных мест. О них расскажет вам гид в путевой экскурсии 🧭 программе экскурсии по Нюрнбергу все самые интересные места города. Вы увидите прекрасную панораму с одной из смотровых площадок.
В Нюрнберге жил великий Альбрехт Дюрер. Здесь сохранился дом, в котором творил художник. Экспозиция включает копии работ, предметы обихода, а в воссозданной мастерской вам продемонстрируют технологии работы художника. Особенно удобно то, что в музее есть аудиогид, в том числе, на русском языке. Улица, на которой находится мемориальный дом, также названа в честь Дюрера.

Затем вы увидите:

  • церковь святого Себальда;
  • ратушу Нюрнберга, построенную в стиле итальянского Ренессанса в XVII в;
  • главную Рыночную площадь города с множеством восстановленных старинных зданий;
  • храм св. Лоренца;
  • старинную жилую башню Насауэрхаус.
  • После экскурсии желающие смогут подкрепиться в одном из ресторанов. Для этого предусмотрено свободное время.
  • После этого группа встречается у церкви св. Лоренца и отправляется обратно.
Расписание в четверг
11:00 – 14:00 – встречи группы, посадка, дорога до Нюрнберга и путевая экскурсия;
14:00 – 16:00 – экскурсия ⛳ по Нюрнбергу;
16:00 – 18:00 – свободное время, обед;
18:00 – 21:00 – обратная дорога.
Расписание в субботу
8:00 время выезда из Карловых Вар
Около 11:30 – прибытие в Нюрберг, экскурсии.
С 13:00 до 16:30 – свободное время и обед.
16:50 – 17:30 – дополнительная экскурсия в музей 🖼 Нюрнбергского процесса.
Около 17:30 – отъезд обратно в Чехию.
Завершение поездки около 21:00 в Карловых Варах.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед и посещение музеев оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Нюрнберг из Карловых Вар
Нюрнберг из Карловых Вар
Нюрнберг из Карловых Вар
Нюрнберг из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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2 отзыва оставили туристы

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