Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

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Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
У вас есть возможность посетить крупнейшую сеть магазинов-аутлетов.

И подготовить себя и близких к будущему сезону.

Вы сможете рано утром отправиться с группой на автобусе 🚌 из Карловых вар и вечером после покупок и отдыха вернуться обратно.

Здесь можно приобрести одежду брендов Guess, Armani, Gucci, LaCoste, Tommy Hilfiger и десятки других.

А также на месте оформить tax-free.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €47 за человека

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Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар
Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар
Группа любителей шопинга выезжает из Карловых Вар в 7:40.
Торговый комплекс Ingolstadt Village входит в сеть крупнейших европейских магазинов-аутлетов. В течение всего года здесь можно получить очень приятные скидки на товары брендов, известных во всем мире.
Размах комплекса поражает. Это настоящий торговый город 🏙️. Здесь предусмотрено все для комфортных покупок и отдыха. Работает информационный центр, работники которого решат все возникающие трудности.

Кроме бутиков и магазинов к услугам гостей:

  • достаточное количество уборных, в том числе, и для людей с ограниченными физическими возможностями;
  • пеленальные комнаты;
  • несколько банкоматов крупных европейских сетей;
  • пеленальные комнаты;
  • бесплатная стоянка;
  • гостиница для собак, в которой можно оставить своего питомца на время шопинга.
  • Также здесь вы можете оформить чеки по системе tax-free. Эта норма действует в 37 странах мира, включая Германию. Перед покупкой попросите продавца оформить чек tax-free (при этом желательно иметь при себе паспорт). При выезде из ЕС предъявите сотруднику таможни чеки, покупки и паспорт. Возмещение налога можно получить в аэропорту на специальных пунктах или в вашем банке, если он участвует в специальной программе.

В Ingolstadt Village можно приобрести товары:

  • Guess;
  • Armani;
  • Gucci;
  • LaCoste;
  • Tommy Hilfiger и десятки других.
  • После времени, отведенного на покупки и обеды, группа отправляется обратно.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги сопровождающего
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар
Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар
Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар
Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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