Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Группа любителей шопинга выезжает из Карловых Вар в 7:40.

Торговый комплекс Ingolstadt Village входит в сеть крупнейших европейских магазинов-аутлетов. В течение всего года здесь можно получить очень приятные скидки на товары брендов, известных во всем мире.

Размах комплекса поражает. Это настоящий торговый город 🏙️. Здесь предусмотрено все для комфортных покупок и отдыха. Работает информационный центр, работники которого решат все возникающие трудности.

Кроме бутиков и магазинов к услугам гостей:

достаточное количество уборных, в том числе, и для людей с ограниченными физическими возможностями;

пеленальные комнаты;

несколько банкоматов крупных европейских сетей;

пеленальные комнаты;

бесплатная стоянка;

гостиница для собак, в которой можно оставить своего питомца на время шопинга.

Также здесь вы можете оформить чеки по системе tax-free. Эта норма действует в 37 странах мира, включая Германию. Перед покупкой попросите продавца оформить чек tax-free (при этом желательно иметь при себе паспорт). При выезде из ЕС предъявите сотруднику таможни чеки, покупки и паспорт. Возмещение налога можно получить в аэропорту на специальных пунктах или в вашем банке, если он участвует в специальной программе.

В Ingolstadt Village можно приобрести товары: