Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Группа любителей шопинга выезжает из Карловых Вар в 7:40.
Торговый комплекс Ingolstadt Village входит в сеть крупнейших европейских магазинов-аутлетов. В течение всего года здесь можно получить очень приятные скидки на товары брендов, известных во всем мире.
Размах комплекса поражает. Это настоящий торговый город 🏙️. Здесь предусмотрено все для комфортных покупок и отдыха. Работает информационный центр, работники которого решат все возникающие трудности.
Кроме бутиков и магазинов к услугам гостей:
достаточное количество уборных, в том числе, и для людей с ограниченными физическими возможностями;
пеленальные комнаты;
несколько банкоматов крупных европейских сетей;
пеленальные комнаты;
бесплатная стоянка;
гостиница для собак, в которой можно оставить своего питомца на время шопинга.
Также здесь вы можете оформить чеки по системе tax-free. Эта норма действует в 37 странах мира, включая Германию. Перед покупкой попросите продавца оформить чек tax-free (при этом желательно иметь при себе паспорт). При выезде из ЕС предъявите сотруднику таможни чеки, покупки и паспорт. Возмещение налога можно получить в аэропорту на специальных пунктах или в вашем банке, если он участвует в специальной программе.
В Ingolstadt Village можно приобрести товары:
Guess;
Armani;
Gucci;
LaCoste;
Tommy Hilfiger и десятки других.
После времени, отведенного на покупки и обеды, группа отправляется обратно.
Что входит
Трансфер
Услуги сопровождающего
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.