2 дня
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (2 дня)
Начало: отель Pavlov
Расписание: По субботам в 6:20
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€186 за человека
2 дня
Мюнхен и замки Баварии
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 7:50
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€144 за человека
3.5 дня
Экскурсия в Швейцарию из Карловых Вар (4 дня)
Начало: отель Pavlov
Расписание: По пятницам в 12:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€244 за человека
3.5 дня
Франция и Швейцария из Карловых Вар (4 дня)
Начало: отель Pavlov
Расписание: По пятницам в 12:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€341 за человека
3.5 дня
Верона и Венеция из Карловых Вар (3 дня)
Начало: отель Pavlov
Расписание: По пятницам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за человека
3.5 дня
Экскурсия в Париж из Карловых Вар (4 дня)
Начало: отель Pavlov
Расписание: Вторник, пятница в 15:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€169 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Групповые»
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