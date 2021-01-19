Как добраться до Пардубице на самолёте
В Пардубице 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pardubice Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пардубице
- Пардубице PEDPardubice Airport
Самые дешёвые билеты в Пардубице из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.01.2021
|из 🇺🇦Львова
|841
|1ч 30м
|20.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 466
|2ч 15м
|20.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 888
|30ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 437
|12ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|3 998
|14ч 25м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|4 360
|21ч 55м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|4 653
|35ч 25м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇨🇿Праги
|4 820
|37ч 40м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 581
|11ч 35м (⇵1)
|10.08.2021
|из 🇩🇪Берлина
|8 289
|14ч 20м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|10 515
|27ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|11 055
|63ч 5м (⇵2)
|10.08.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|13 827
|11ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|15 627
|13ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|43 083
|44ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пардубице
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пардубице, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Харьков, Киев, Львов и Вильнюс
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