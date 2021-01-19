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Летим в Пардубице

Как добраться до Пардубице на самолёте

В Пардубице 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pardubice Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пардубице

  1. Пардубице PED
    Pardubice Airport

Самые дешёвые билеты в Пардубице из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.01.2021из 🇺🇦Львова8411ч 30м
20.11.2020из 🇺🇦Киева1 4662ч 15м
20.11.2020из 🇺🇦Харькова2 88830ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇦Одессы3 43712ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇬🇧Лондона3 99814ч 25м (⇵1)
13.12.2020из 🇪🇸Аликанте4 36021ч 55м (⇵2)
04.12.2020из 🇳🇴Тронхейм4 65335ч 25м (⇵2)
04.01.2021из 🇨🇿Праги4 82037ч 40м (⇵2)
13.11.2020из 🇧🇾Минска7 58111ч 35м (⇵1)
10.08.2021из 🇩🇪Берлина8 28914ч 20м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Москвы10 51527ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Запорожье11 05563ч 5м (⇵2)
10.08.2021из 🇩🇪Мюнхена13 82711ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇲🇩Кишинёва15 62713ч 5м (⇵2)
22.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)43 08344ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пардубице, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Харьков, Киев, Львов и Вильнюс

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