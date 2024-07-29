2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€98 за всё до 5 чел.
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
7 авг в 08:30
20 авг в 08:30
€55 за человека
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
9 авг в 08:30
29 авг в 08:30
€55 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen...
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
€105 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina29 июля 2024В последнее время я много путешествую и постоянно пользуюсь услугами Tripster, чтобы знакомство с новыми городами и странами было запоминающимся.
- ААнастасия22 июля 2024Спасибо Вячеславу за увлекательную экскурсию, дружелюбную атмосферу. За два часа прошли по тропам тамплиеров, увидели дом алхимиков, узнали какие святые оберегают
- ДДорин16 июля 2024Замечательный тур, и замечательный гид Алекс. Очень энергичный и жизнерадостный человек. Итнересно расказывает, да еще и с юмором. Редко встречаются такие гиды. Однозначно рекомендую. Также советую взять входной билет в замок Глубока-над-Влтавой. Внутри очень красиво, и оно того стоит.
- OOlesia12 июля 2024Отличная экскурсию, однозначно рекомендую к посещению этот городок. Аутентичный, завораживающий, хочется вернуться еще раз. Великолепный гид Алекс, приятный в общении, заботливый, интересный, с ним точно не заскучаете.) Спасибо вам еще раз!
- ААлена10 июля 2024Интересные истории, владение материалом 10/10. Кайф!
- ЖЖанель3 июля 2024Отличная экскурсия с Алексом! Куча впечатлений! Всем рекомендую👍
- IIgor7 июня 2024Отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного о Праге, ее истории,архитектуре и архитектурных стилях. Денис замечательный экскурсовод, эрудированный, интеллектуальный, много знающий.
- MMaria6 июня 2024Очень понравилось, мы в восторге! Увидели Прагу с другой стороны. Обязательно приедем ещё
- ООльга28 апреля 2024Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
- ССветлана7 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Хорошо выстроен маршрут. Вячеслав владеет материалом и любит эту тему. Если вы будете задавать ему вопросы он
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Что ещё посмотреть»
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