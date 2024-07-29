Что ещё посмотреть – экскурсии в Праге

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Пешая
69 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
98 за всё до 5 чел.
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
На автобусе
На микроавтобусе
63 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
7 авг в 08:30
20 авг в 08:30
55 за человека
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
На автобусе
75 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
9 авг в 08:30
29 авг в 08:30
55 за человека
Второй день в Праге
Пешая
9 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Дворы, задворки и подворотни Старого города
Пешая
171 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen...
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
105 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    29 июля 2024
    Дворы, задворки и подворотни Старого города
    В последнее время я много путешествую и постоянно пользуюсь услугами Tripster, чтобы знакомство с новыми городами и странами было запоминающимся.
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    Прага не стала исключением и выбор пал на данную экскурсию. Насколько же это было правильным решением. Денис восхитительный экскурсовод, его обширные и блистательные знания (в любой области) сделали экскурсию настолько увлекательной, что мы совсем не заметили, как пролетело время. Темп был умеренный, подача информации превосходная. Денис умело вплетал в свой рассказ о городе все новые и новые подробности и вот уже полноценная картина перед глазами. За экскурсию мы сделали пару остановок (за кафе Kubistická отдельное спасибо)… Все было так во время и к месту… каждый сказанный факт, каждый дворик и улочка, которую посетили. Кстати, после экскурсии, по наводке Дениса мы посетили музей готической живописи и знаковое кафе Montmartre. А на следующий день отправились на вторую экскурсию по Вышеграду ( и это заслуживает отдельного хвалебного отзыва). В конце хочется добавить, что такие экскурсоводы, как Денис, делают всех нас чуть-чуть образованнее, ментально богаче и счастливее, ведь невозможно быть несчастным, когда расширяешь горизонты (во всех смыслах). Так что если вы намереваетесь посетить Прагу, то не сомневайтесь, что экскурсия с Денисом станет настоящим праздником во время вашего путешествия! А от всех нас еще раз огромная благодарность и до новых встреч:)

  • А
    Анастасия
    22 июля 2024
    Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
    Спасибо Вячеславу за увлекательную экскурсию, дружелюбную атмосферу. За два часа прошли по тропам тамплиеров, увидели дом алхимиков, узнали какие святые оберегают
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    Прагу, почему Карлов мост украшен именно так. Зашли в местные кафе, посетили интересный район Праги со стеной посвященной Джону Леннону. И узнали дополнительную информацию, куда можно сходить! Рекомендуем гида-Вячеслава, приятно когда человек очень много знает и увлекательно рассказывает. Два часа прошло незаметно😉

  • Д
    Дорин
    16 июля 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Замечательный тур, и замечательный гид Алекс. Очень энергичный и жизнерадостный человек. Итнересно расказывает, да еще и с юмором. Редко встречаются такие гиды. Однозначно рекомендую. Также советую взять входной билет в замок Глубока-над-Влтавой. Внутри очень красиво, и оно того стоит.
    Замечательный тур, и замечательный гид Алекс. Очень энергичный и жизнерадостный человек. Итнересно расказывает, да еще иЗамечательный тур, и замечательный гид Алекс. Очень энергичный и жизнерадостный человек. Итнересно расказывает, да еще и
  • O
    Olesia
    12 июля 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Отличная экскурсию, однозначно рекомендую к посещению этот городок. Аутентичный, завораживающий, хочется вернуться еще раз. Великолепный гид Алекс, приятный в общении, заботливый, интересный, с ним точно не заскучаете.) Спасибо вам еще раз!
  • А
    Алена
    10 июля 2024
    Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
    Интересные истории, владение материалом 10/10. Кайф!
    Интересные истории, владение материалом 10/10. Кайф!Интересные истории, владение материалом 10/10. Кайф!
  • Ж
    Жанель
    3 июля 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Отличная экскурсия с Алексом! Куча впечатлений! Всем рекомендую👍
  • I
    Igor
    7 июня 2024
    Дворы, задворки и подворотни Старого города
    Отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного о Праге, ее истории,архитектуре и архитектурных стилях. Денис замечательный экскурсовод, эрудированный, интеллектуальный, много знающий.
  • M
    Maria
    6 июня 2024
    Дворы, задворки и подворотни Старого города
    Очень понравилось, мы в восторге! Увидели Прагу с другой стороны. Обязательно приедем ещё
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
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    великолепную прогулку, окунулись в историю этого города. Алекс очень интересно и подробно провёл экскурсию по центру старого города, посоветовал где можно пообедать или совершить покупки и у нас осталось достаточно времени для посещения галереи. Еще раз большое спасибо Алексу за отлично проведённый день!

  • С
    Светлана
    7 апреля 2024
    Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
    Экскурсия очень понравилась. Хорошо выстроен маршрут. Вячеслав владеет материалом и любит эту тему. Если вы будете задавать ему вопросы он
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    ещё больше вам расскажет, т. к. глубоко в теме. Очень приятная прогулка с интересным человеком. Рекомендую всем узнать больше об этом прекрасном городе вместе в Вячеславом.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
  2. Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
  3. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
  4. Второй день в Праге
  5. Дворы, задворки и подворотни Старого города
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 150. Туристы уже оставили гидам 387 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 387 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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