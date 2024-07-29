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Прага не стала исключением и выбор пал на данную экскурсию. Насколько же это было правильным решением. Денис восхитительный экскурсовод, его обширные и блистательные знания (в любой области) сделали экскурсию настолько увлекательной, что мы совсем не заметили, как пролетело время. Темп был умеренный, подача информации превосходная. Денис умело вплетал в свой рассказ о городе все новые и новые подробности и вот уже полноценная картина перед глазами. За экскурсию мы сделали пару остановок (за кафе Kubistická отдельное спасибо)… Все было так во время и к месту… каждый сказанный факт, каждый дворик и улочка, которую посетили. Кстати, после экскурсии, по наводке Дениса мы посетили музей готической живописи и знаковое кафе Montmartre. А на следующий день отправились на вторую экскурсию по Вышеграду ( и это заслуживает отдельного хвалебного отзыва). В конце хочется добавить, что такие экскурсоводы, как Денис, делают всех нас чуть-чуть образованнее, ментально богаче и счастливее, ведь невозможно быть несчастным, когда расширяешь горизонты (во всех смыслах). Так что если вы намереваетесь посетить Прагу, то не сомневайтесь, что экскурсия с Денисом станет настоящим праздником во время вашего путешествия! А от всех нас еще раз огромная благодарность и до новых встреч:)