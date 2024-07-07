13 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€70 за человека
7 часов
Групповая
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
10 часов
Групповая
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
€55 за человека
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€45 за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
€60 за человека
14 часов
Групповая
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
€85 за человека
15 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
10 авг в 07:00
13 авг в 07:00
€80 за человека
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SShamei7 июля 2024Гид был интересный, было весело. Маленький уютный городок, похож на Кисловодск в масштабе) Бассейн и источники. Правда я в рекламе увидела
- ИИнна29 июня 2024У нас была замечательный экскурсовод Нина! Все прошло легко,без сложностей! Подача информации приятная,тембр голоса,темп-все супер! Сама экскурсия потрясающая. Горы,воздух и прогулки по красивейшим местам! Рекомендую!
- OOleg19 июня 2024Благодаря экскурсоводу Татьяне её рассказу о истории Вены Затем прогулки по городу и посещение музея Сиси экскурсия незабываема
- EElena8 апреля 2024Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
- ДДана11 сентября 2022Замечательный гид Алекс! Рассказывал интересно,с юмором,много потрясающих фактов из истории. Увидели много красивых мест в вене. Все было отлично организовано! Спасибо огромное!
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