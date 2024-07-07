читать дальше Карловы Вары и пивоварня в Крущовицах, но на пивоварню мы не заехали. Гид сказал, что пивоварня не включена в эту экскурсию.

Гид был интересный, было весело. Маленький уютный городок, похож на Кисловодск в масштабе) Бассейн и источники. Правда я в рекламе увидела