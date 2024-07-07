Однодневные – экскурсии в Праге

Найдено 8 экскурсий в категории «Однодневные» в Праге на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
На автобусе
6 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
70 за человека
Прага: Всё включено
Пешая
На автобусе
177 отзывов
7 часов
Групповая
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50 за человека
Карловы Вары
На автобусе
346 отзывов
10 часов
Групповая
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
55 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
На автобусе
228 отзывов
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
45 за человека
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
На автобусе
236 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
60 за человека
Из Праги в Нюрнберг
На автобусе
26 отзывов
14 часов
Групповая
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
85 за человека
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
На автобусе
240 отзывов
15 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
10 авг в 07:00
13 авг в 07:00
80 за человека
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
На машине
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Shamei
    7 июля 2024
    Карловы Вары
    Гид был интересный, было весело. Маленький уютный городок, похож на Кисловодск в масштабе) Бассейн и источники. Правда я в рекламе увидела
    читать дальше

    Карловы Вары и пивоварня в Крущовицах, но на пивоварню мы не заехали. Гид сказал, что пивоварня не включена в эту экскурсию.

  • И
    Инна
    29 июня 2024
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    У нас была замечательный экскурсовод Нина! Все прошло легко,без сложностей! Подача информации приятная,тембр голоса,темп-все супер! Сама экскурсия потрясающая. Горы,воздух и прогулки по красивейшим местам! Рекомендую!
  • O
    Oleg
    19 июня 2024
    Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
    Благодаря экскурсоводу Татьяне её рассказу о истории Вены Затем прогулки по городу и посещение музея Сиси экскурсия незабываема
  • E
    Elena
    8 апреля 2024
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
  • Д
    Дана
    11 сентября 2022
    Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
    Замечательный гид Алекс! Рассказывал интересно,с юмором,много потрясающих фактов из истории. Увидели много красивых мест в вене. Все было отлично организовано! Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
  2. Прага: Всё включено
  3. Карловы Вары
  4. Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
  5. Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "Однодневные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 200. Туристы уже оставили гидам 1259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Однодневные», 1259 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам