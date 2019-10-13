3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Доброе утро, Прага» - рассвет над городом
Рассвет в Праге - идеальное время для знакомства с городом. Узнайте о тайнах тамплиеров и насладитесь видами с горы Петра
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€99 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт над ночной Прагой
Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета
Завтра в 16:00
9 авг в 16:00
€398 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Уникальный шанс почувствовать себя пилотом и испытать незабываемые ощущения на виражах в небе Праги
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€425 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnatol13 октября 2019Первый раз если быть честным заказали экскурсию с частным гидом и остались очень довольны. Анна в неторопливой обстановке провела нас
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 425. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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