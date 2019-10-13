По крышам – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Праге на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Доброе утро, Прага
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Доброе утро, Прага» - рассвет над городом
Рассвет в Праге - идеальное время для знакомства с городом. Узнайте о тайнах тамплиеров и насладитесь видами с горы Петра
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
99 за всё до 3 чел.
Полёт над ночной Прагой
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт над ночной Прагой
Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета
Завтра в 16:00
9 авг в 16:00
398 за всё до 3 чел.
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
3 часа
Индивидуальная
Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Уникальный шанс почувствовать себя пилотом и испытать незабываемые ощущения на виражах в небе Праги
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
425 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anatol
    13 октября 2019
    Доброе утро, Прага
    Первый раз если быть честным заказали экскурсию с частным гидом и остались очень довольны. Анна в неторопливой обстановке провела нас
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    по городу рассказывая о основных его достопримечательностях, без особых скучных дат раскрыла его историю и красоту. Вопреки общепринятой информации по каждому вопросу Анна поделилась с нами своей личной точкой зрения, своим видением, присущим людям творческим. Что заставляло на многое взглянуть под разным улом и задуматься. Не часто встретишь такого гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Доброе утро, Прага
  2. Полёт над ночной Прагой
  3. Акробатический полёт - для настоящих экстремалов
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 425. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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