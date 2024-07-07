По пригородам – экскурсии в Праге

Найдено 8 экскурсий в категории «По пригородам» в Праге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Карловы Вары
На автобусе
346 отзывов
10 часов
Групповая
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
55 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
На автобусе
228 отзывов
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
45 за человека
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
На автобусе
236 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
60 за человека
Из Праги в Нюрнберг
На автобусе
26 отзывов
14 часов
Групповая
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
85 за человека
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
На автобусе
240 отзывов
15 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
80 за человека
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
На автобусе
9 отзывов
7 часов
Групповая
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
55 за человека
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
На автобусе
5 отзывов
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
10 авг в 08:45
17 авг в 08:45
55 за человека
Замок и средневековая корчма Детенице
На автобусе
9 отзывов
5 часов
Групповая
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
9 авг в 17:00
10 авг в 17:00
от 30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Shamei
    7 июля 2024
    Карловы Вары
    Гид был интересный, было весело. Маленький уютный городок, похож на Кисловодск в масштабе) Бассейн и источники. Правда я в рекламе увидела
    читать дальше

    Карловы Вары и пивоварня в Крущовицах, но на пивоварню мы не заехали. Гид сказал, что пивоварня не включена в эту экскурсию.

  • И
    Инна
    29 июня 2024
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    У нас была замечательный экскурсовод Нина! Все прошло легко,без сложностей! Подача информации приятная,тембр голоса,темп-все супер! Сама экскурсия потрясающая. Горы,воздух и прогулки по красивейшим местам! Рекомендую!
  • O
    Oleg
    19 июня 2024
    Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
    Благодаря экскурсоводу Татьяне её рассказу о истории Вены Затем прогулки по городу и посещение музея Сиси экскурсия незабываема
  • E
    Elena
    8 апреля 2024
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
  • I
    Irina
    19 декабря 2022
    Замок и средневековая корчма Детенице
    Поездка была классная. нам все понравилось. еда вкусная,шоу интересное. дети были в восторге. рекомендуем поехать
  • Д
    Дана
    11 сентября 2022
    Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
    Замечательный гид Алекс! Рассказывал интересно,с юмором,много потрясающих фактов из истории. Увидели много красивых мест в вене. Все было отлично организовано! Спасибо огромное!
  • F
    Fruktovka33@yandex.ru
    30 октября 2018
    Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
    Очень интересная экскурсия. От завода пивоваренного просто в восторге
  • П
    Полякова
    10 октября 2018
    Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
    Все просто чудесно организовано. Всем рекомендую пользоваться и заранее планировать свой отдых. Экскурсовод все были на высоком уровне. Хочется отдельно поблагодарить экскурсовод Тамара. Этот человек видно, что любит свою работу. Спасибо всем работникам этой службы. Татьяна.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Карловы Вары
  2. Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
  3. Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
  4. Из Праги в Нюрнберг
  5. Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "По пригородам" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 85. Туристы уже оставили гидам 1099 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по пригородам, 1099 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам