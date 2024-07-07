S Shamei Карловы Вары читать дальше Карловы Вары и пивоварня в Крущовицах, но на пивоварню мы не заехали. Гид сказал, что пивоварня не включена в эту экскурсию. Гид был интересный, было весело. Маленький уютный городок, похож на Кисловодск в масштабе) Бассейн и источники. Правда я в рекламе увидела

И Инна Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн У нас была замечательный экскурсовод Нина! Все прошло легко,без сложностей! Подача информации приятная,тембр голоса,темп-все супер! Сама экскурсия потрясающая. Горы,воздух и прогулки по красивейшим местам! Рекомендую!

O Oleg Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе Благодаря экскурсоводу Татьяне её рассказу о истории Вены Затем прогулки по городу и посещение музея Сиси экскурсия незабываема

E Elena Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места

I Irina Замок и средневековая корчма Детенице Поездка была классная. нам все понравилось. еда вкусная,шоу интересное. дети были в восторге. рекомендуем поехать

Д Дана Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе Замечательный гид Алекс! Рассказывал интересно,с юмором,много потрясающих фактов из истории. Увидели много красивых мест в вене. Все было отлично организовано! Спасибо огромное!

F Fruktovka33@yandex.ru Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел» Очень интересная экскурсия. От завода пивоваренного просто в восторге