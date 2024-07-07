10 часов
Групповая
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
€55 за человека
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€45 за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
€60 за человека
14 часов
Групповая
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
€85 за человека
15 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€80 за человека
7 часов
Групповая
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€55 за человека
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
10 авг в 08:45
17 авг в 08:45
€55 за человека
5 часов
Групповая
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
9 авг в 17:00
10 авг в 17:00
от €30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SShamei7 июля 2024Гид был интересный, было весело. Маленький уютный городок, похож на Кисловодск в масштабе) Бассейн и источники. Правда я в рекламе увидела
- ИИнна29 июня 2024У нас была замечательный экскурсовод Нина! Все прошло легко,без сложностей! Подача информации приятная,тембр голоса,темп-все супер! Сама экскурсия потрясающая. Горы,воздух и прогулки по красивейшим местам! Рекомендую!
- OOleg19 июня 2024Благодаря экскурсоводу Татьяне её рассказу о истории Вены Затем прогулки по городу и посещение музея Сиси экскурсия незабываема
- EElena8 апреля 2024Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
- IIrina19 декабря 2022Поездка была классная. нам все понравилось. еда вкусная,шоу интересное. дети были в восторге. рекомендуем поехать
- ДДана11 сентября 2022Замечательный гид Алекс! Рассказывал интересно,с юмором,много потрясающих фактов из истории. Увидели много красивых мест в вене. Все было отлично организовано! Спасибо огромное!
- FFruktovka33@yandex.ru30 октября 2018Очень интересная экскурсия. От завода пивоваренного просто в восторге
- ППолякова10 октября 2018Все просто чудесно организовано. Всем рекомендую пользоваться и заранее планировать свой отдых. Экскурсовод все были на высоком уровне. Хочется отдельно поблагодарить экскурсовод Тамара. Этот человек видно, что любит свою работу. Спасибо всем работникам этой службы. Татьяна.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «По пригородам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "По пригородам" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 85. Туристы уже оставили гидам 1099 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по пригородам, 1099 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь