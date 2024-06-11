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3 часа

Индивидуальная до 10 чел.

Скрытые места и подземелья Старой Праги Начало: Václavské nám. 68 (конная статуя Св. Вацлава)

Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день в промежутке с 10:00 до 16:00