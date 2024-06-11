Подземные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Подземные экскурсии» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Пешая
289 отзывов
2 часа
Групповая
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
25 за человека
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Пешая
76 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Начало: Václavské nám. 68 (конная статуя Св. Вацлава)
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день в промежутке с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
7 авг в 10:00
от 120 за всё до 5 чел.
Моравский Крас и замок Леднице
На автобусе
14 часов
Групповая
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
Завтра в 06:45
13 авг в 06:45
60 за человека
Моравский крас и замок Пернштейн
На автобусе
14 часов
Групповая
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
Завтра в 06:45
9 авг в 06:45
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 июня 2024
    Скрытые места и подземелья Старой Праги
    Олег привел нас в такие места, которые мы бы сами не нашли. Было интересно и увлекательно! Спасибо!!!
  • Г
    Григорий
    14 апреля 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
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    историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно Григорий

  • O
    Oxana
    6 декабря 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
  • А
    Алла
    4 марта 2023
    Скрытые места и подземелья Старой Праги
    Большое спасибо за экскурсию. Нам очень понравилось то, что мы ходили по местам,которые не офишируют,как туристические и это очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Подземные экскурсии»

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  1. Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
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  3. Моравский Крас и замок Леднице
  4. Моравский крас и замок Пернштейн
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "Подземные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 120. Туристы уже оставили гидам 365 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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