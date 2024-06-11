2 часа
Групповая
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Скрытые места и подземелья Старой Праги
Начало: Václavské nám. 68 (конная статуя Св. Вацлава)
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день в промежутке с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
7 авг в 10:00
от €120 за всё до 5 чел.
14 часов
Групповая
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
Завтра в 06:45
13 авг в 06:45
€60 за человека
14 часов
Групповая
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
Завтра в 06:45
9 авг в 06:45
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 июня 2024Олег привел нас в такие места, которые мы бы сами не нашли. Было интересно и увлекательно! Спасибо!!!
- ГГригорий14 апреля 202412.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
- OOxana6 декабря 2023В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
- ААлла4 марта 2023Большое спасибо за экскурсию. Нам очень понравилось то, что мы ходили по местам,которые не офишируют,как туристические и это очень интересно.
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