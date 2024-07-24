V Vladislavs Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Всё очень понравилось. Гид Антонина, прекрасно всё показала, рассказала в лёгкой, доступной форме. Спасибо.

З Зина Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Экскурсия нам очень понравилась, особенно её пешеходная часть. Антонина рассказывала очень интересно, где-то с юмором. Показала много мест, до которых сами мы бы даже не добрались или, наткнувшись на них, не знали бы о их значимости. Очень рекомендуем экскурсию.

S Shamei Карловы Вары читать дальше Карловы Вары и пивоварня в Крущовицах, но на пивоварню мы не заехали. Гид сказал, что пивоварня не включена в эту экскурсию. Гид был интересный, было весело. Маленький уютный городок, похож на Кисловодск в масштабе) Бассейн и источники. Правда я в рекламе увидела

И Инна Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн У нас была замечательный экскурсовод Нина! Все прошло легко,без сложностей! Подача информации приятная,тембр голоса,темп-все супер! Сама экскурсия потрясающая. Горы,воздух и прогулки по красивейшим местам! Рекомендую!

O Oleg Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе Благодаря экскурсоводу Татьяне её рассказу о истории Вены Затем прогулки по городу и посещение музея Сиси экскурсия незабываема

Г Григорий Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) читать дальше историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно Григорий 12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных

E Elena Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места

O Oxana Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!

А Анна Еврейский квартал Замечательно! Спасибо!