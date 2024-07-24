4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€25 за человека
2 часа
Индивидуальная
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
10 часов
Групповая
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
€55 за человека
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€45 за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
€60 за человека
2 часа
Групповая
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
€25 за человека
2 часа
Групповая
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€25 за человека
15 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€80 за человека
5 часов
Групповая
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
9 авг в 17:00
10 авг в 17:00
от €30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVladislavs24 июля 2024Всё очень понравилось. Гид Антонина, прекрасно всё показала, рассказала в лёгкой, доступной форме. Спасибо.
- ЗЗина14 июля 2024Экскурсия нам очень понравилась, особенно её пешеходная часть. Антонина рассказывала очень интересно, где-то с юмором. Показала много мест, до которых сами мы бы даже не добрались или, наткнувшись на них, не знали бы о их значимости. Очень рекомендуем экскурсию.
- SShamei7 июля 2024Гид был интересный, было весело. Маленький уютный городок, похож на Кисловодск в масштабе) Бассейн и источники. Правда я в рекламе увидела
- ИИнна29 июня 2024У нас была замечательный экскурсовод Нина! Все прошло легко,без сложностей! Подача информации приятная,тембр голоса,темп-все супер! Сама экскурсия потрясающая. Горы,воздух и прогулки по красивейшим местам! Рекомендую!
- OOleg19 июня 2024Благодаря экскурсоводу Татьяне её рассказу о истории Вены Затем прогулки по городу и посещение музея Сиси экскурсия незабываема
- ГГригорий14 апреля 202412.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
- EElena8 апреля 2024Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
- OOxana6 декабря 2023В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
- ААнна12 августа 2023Замечательно! Спасибо!
- ЛЛена12 апреля 2023Спасибо большое за интересную экскурсию! Мы очень много нового узнали о Праге и еврейской общине. Светлана- замечательный экскурсовод! Если у неё есть и другие темы экскурсий, будем рады новым интересным маршрутам!
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