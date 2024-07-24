Популярные экскурсии

Найдено 9 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Пешая
На автобусе
1242 отзыва
4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
25 за человека
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 50 чел.
Карловы Вары
На автобусе
346 отзывов
10 часов
Групповая
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
55 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
На автобусе
228 отзывов
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
45 за человека
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
На автобусе
236 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
60 за человека
Еврейский квартал
Пешая
24 отзыва
2 часа
Групповая
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
25 за человека
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Пешая
289 отзывов
2 часа
Групповая
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
25 за человека
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
На автобусе
240 отзывов
15 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
80 за человека
Замок и средневековая корчма Детенице
На автобусе
9 отзывов
5 часов
Групповая
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
9 авг в 17:00
10 авг в 17:00
от 30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladislavs
    24 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Всё очень понравилось. Гид Антонина, прекрасно всё показала, рассказала в лёгкой, доступной форме. Спасибо.
  • З
    Зина
    14 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Экскурсия нам очень понравилась, особенно её пешеходная часть. Антонина рассказывала очень интересно, где-то с юмором. Показала много мест, до которых сами мы бы даже не добрались или, наткнувшись на них, не знали бы о их значимости. Очень рекомендуем экскурсию.
  • S
    Shamei
    7 июля 2024
    Карловы Вары
    Гид был интересный, было весело. Маленький уютный городок, похож на Кисловодск в масштабе) Бассейн и источники. Правда я в рекламе увидела
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    Карловы Вары и пивоварня в Крущовицах, но на пивоварню мы не заехали. Гид сказал, что пивоварня не включена в эту экскурсию.

  • И
    Инна
    29 июня 2024
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    У нас была замечательный экскурсовод Нина! Все прошло легко,без сложностей! Подача информации приятная,тембр голоса,темп-все супер! Сама экскурсия потрясающая. Горы,воздух и прогулки по красивейшим местам! Рекомендую!
  • O
    Oleg
    19 июня 2024
    Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
    Благодаря экскурсоводу Татьяне её рассказу о истории Вены Затем прогулки по городу и посещение музея Сиси экскурсия незабываема
  • Г
    Григорий
    14 апреля 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
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    историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно Григорий

  • E
    Elena
    8 апреля 2024
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
  • O
    Oxana
    6 декабря 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
  • А
    Анна
    12 августа 2023
    Еврейский квартал
    Замечательно! Спасибо!
  • Л
    Лена
    12 апреля 2023
    Еврейский квартал
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Мы очень много нового узнали о Праге и еврейской общине. Светлана- замечательный экскурсовод! Если у неё есть и другие темы экскурсий, будем рады новым интересным маршрутам!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
  2. Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
  3. Карловы Вары
  4. Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
  5. Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 25 до 100. Туристы уже оставили гидам 2620 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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