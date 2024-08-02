Ю Юлия Прага - любовь с первого взгляда Замечательно! Интересно, хорошо продуман маршрут, все очень понравилось. Рекомендую

Д Дмитрий Ваш идеальный день в Праге Спасибо Андрею за очень интересную и хорошо построенную экскурсию!

L Leonid Ваш идеальный день в Праге Приятный, грамотный экскурсовод! Очень интересно и увлекательно рассказывает. Легок в общении. Обязательно рекомендую

Д Дмитрий Прага - любовь с первого взгляда Очень интересная и живая экскурсия. Екатерина обладает прекрасным даром рассказчика и отличным чувством юмора. Четыре часа пролетели незаметно. При следующем посещении Праги обязательно возьмем другие экскурсии Екатерины.

I Irina Прага - любовь с первого взгляда Все очень понравилось!

О Ольга Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии читать дальше великолепную прогулку, окунулись в историю этого города. Алекс очень интересно и подробно провёл экскурсию по центру старого города, посоветовал где можно пообедать или совершить покупки и у нас осталось достаточно времени для посещения галереи. Еще раз большое спасибо Алексу за отлично проведённый день! Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и

Ю Юлия Ваш идеальный день в Праге Пунктуальность- спасибо! очень хорошая экскурсия для ознакомления с городом в первый раз. Эффективно! Спасибо за подарок, очень приятно. Несмотря на холодную погоду, все было хорошо! Я рекомендую!

Ю Юлия Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.