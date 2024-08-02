10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
€55 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
6 авг в 09:00
8 авг в 13:00
€125 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 августа 2024Замечательно! Интересно, хорошо продуман маршрут, все очень понравилось. Рекомендую
- ДДмитрий30 июля 2024Спасибо Андрею за очень интересную и хорошо построенную экскурсию!
- LLeonid27 июля 2024Приятный, грамотный экскурсовод! Очень интересно и увлекательно рассказывает. Легок в общении. Обязательно рекомендую
- ДДмитрий4 июля 2024Очень интересная и живая экскурсия. Екатерина обладает прекрасным даром рассказчика и отличным чувством юмора. Четыре часа пролетели незаметно. При следующем посещении Праги обязательно возьмем другие экскурсии Екатерины.
- IIrina27 июня 2024Все очень понравилось!
- ООльга28 апреля 2024Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
- ЮЮлия21 апреля 2024Пунктуальность- спасибо! очень хорошая экскурсия для ознакомления с городом в первый раз. Эффективно! Спасибо за подарок, очень приятно. Несмотря на холодную погоду, все было хорошо! Я рекомендую!
- ЮЮлия3 апреля 2024Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.
- AAlla31 марта 2024Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Все»
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