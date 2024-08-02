Все – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
На автобусе
На микроавтобусе
63 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
55 за человека
Ваш идеальный день в Праге
Пешая
16 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
6 авг в 09:00
8 авг в 13:00
125 за всё до 10 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
Пешая
49 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 августа 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Замечательно! Интересно, хорошо продуман маршрут, все очень понравилось. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    30 июля 2024
    Ваш идеальный день в Праге
    Спасибо Андрею за очень интересную и хорошо построенную экскурсию!
  • L
    Leonid
    27 июля 2024
    Ваш идеальный день в Праге
    Приятный, грамотный экскурсовод! Очень интересно и увлекательно рассказывает. Легок в общении. Обязательно рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    4 июля 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Очень интересная и живая экскурсия. Екатерина обладает прекрасным даром рассказчика и отличным чувством юмора. Четыре часа пролетели незаметно. При следующем посещении Праги обязательно возьмем другие экскурсии Екатерины.
  • I
    Irina
    27 июня 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Все очень понравилось!
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
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    великолепную прогулку, окунулись в историю этого города. Алекс очень интересно и подробно провёл экскурсию по центру старого города, посоветовал где можно пообедать или совершить покупки и у нас осталось достаточно времени для посещения галереи. Еще раз большое спасибо Алексу за отлично проведённый день!

  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Ваш идеальный день в Праге
    Пунктуальность- спасибо! очень хорошая экскурсия для ознакомления с городом в первый раз. Эффективно! Спасибо за подарок, очень приятно. Несмотря на холодную погоду, все было хорошо! Я рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.
  • A
    Alla
    31 марта 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид.
    Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
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  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 140. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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