11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
€75 за человека
13 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€70 за человека
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Скальный город Адршпах
Каменная жемчужина Чехии - на экскурсии из Праги в мини-группе
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в воскресенье в 09:00
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим19 апреля 2024Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все
- ММила23 апреля 2023Поездка замечательная Гид Валерий большой энтузиаст своего дела Отличная организация Восхитительная природа Получили огромное удовольствие и заряд энергии Спасибо Валерий
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 75. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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