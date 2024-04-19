За городом и природа – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В сердце Чешской Швейцарии
На машине
8 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
75 за человека
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
На автобусе
6 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
70 за человека
Скальный город Адршпах
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Скальный город Адршпах
Каменная жемчужина Чехии - на экскурсии из Праги в мини-группе
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в воскресенье в 09:00
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    19 апреля 2024
    В сердце Чешской Швейцарии
    Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все
    читать дальше

    то что нужно современному путешественнику. Редко встречаются такие люди, которые с душой и с хорошим юмором, могут влюбить в природу своей страны. Мы в восторге!!! Валера, не бросайте это дело оно однозначно ваше🤗 Ваши туристы из Эстонии, команда GetLucky😜

  • М
    Мила
    23 апреля 2023
    В сердце Чешской Швейцарии
    Поездка замечательная Гид Валерий большой энтузиаст своего дела Отличная организация Восхитительная природа Получили огромное удовольствие и заряд энергии Спасибо Валерий

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В сердце Чешской Швейцарии
  2. Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
  3. Скальный город Адршпах
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 75. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 15 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам