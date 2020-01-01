16 отзывов оставили туристы

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Автобусная экскурсия в Замок Мельник из Праги

4.9
16 отзывов
Pangea. Team
Pangea. Team – Гид из Праги
Групповая поездка в средневековый город 🏙️ Мельник.

Знакомство с историческим центром, костелом Святых Петра и Павла, основанным в XI веке.

Спуск в шокирующую костницу, где находятся останки десяти тысяч человек.

Вы также прогуляетесь 👣 по замку, стоящему на высоком холме.

Из крепости открывается красивый вид на место слияния Эльбы и Влтавы, а внутри находятся ценности разных эпох.
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €27 за человека

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Автобусная экскурсия в Замок Мельник из Праги
Автобусная экскурсия в Замок Мельник из Праги
С конца IX века берет свое начало история 📖 замка Мельник, который в давние времена называли "замком вдовствующих королев".
Его сегодняшний вид относится к XVI веку, и принадлежит он самому старейшему чешскому дворянскому роду Лобковиц.
И именно отсюда начинается история виноделия в Чехии. Еще святая Людмила, будучи одной из первых христианок, начала выращивать здесь виноград. И не случайно, любители вина знают этот замок 🏰, как родину самого ароматного молодого вина "Людмила", которое можно купить только здесь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в винный погреб
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пороховые ворота
Автобусная экскурсия в Замок Мельник из Праги
Автобусная экскурсия в Замок Мельник из Праги
Автобусная экскурсия в Замок Мельник из Праги
Автобусная экскурсия в Замок Мельник из Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Pangea. Team
Pangea. Team
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16 отзывов оставили туристы

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