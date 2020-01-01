16 отзывов оставили туристы

С конца IX века берет свое начало история 📖 замка Мельник, который в давние времена называли "замком вдовствующих королев".
Его сегодняшний вид относится к XVI веку, и принадлежит он самому старейшему чешскому дворянскому роду Лобковиц.
И именно отсюда начинается история виноделия в Чехии. Еще святая Людмила, будучи одной из первых христианок, начала выращивать здесь виноград. И не случайно, любители вина знают этот замок 🏰, как родину самого ароматного молодого вина "Людмила", которое можно купить только здесь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в винный погреб
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пороховые ворота
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.