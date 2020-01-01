16 отзывов оставили туристы

С конца IX века берет свое начало история 📖 замка Мельник, который в давние времена называли "замком вдовствующих королев".

Его сегодняшний вид относится к XVI веку, и принадлежит он самому старейшему чешскому дворянскому роду Лобковиц.

И именно отсюда начинается история виноделия в Чехии. Еще святая Людмила, будучи одной из первых христианок, начала выращивать здесь виноград. И не случайно, любители вина знают этот замок 🏰, как родину самого ароматного молодого вина "Людмила", которое можно купить только здесь.