Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в экскурсию с гидом по Чески-Крумлову – объекту всемирного наследия ЮНЕСКО
Осмотрите второй по размеру замок Чехии и полюбуйтесь парком в стиле барокко
Порадуйте себя вкусным обедом
Ваш 10-часовой тур начнется c путешествия до Чески-Крумлова на современном автобусе с кондиционером. Во время поездки вы сможете подключиться к интернету через Wi-Fi и получить бесплатную бутылку воды.
Гид расскажет об истории города, пока вы любуетесь главными памятниками и достопримечательностями. Сделайте остановку на обед в таверне (в зависимости от выбранной опции); доступны вегетарианские опции.
Затем у вас будет свободное время, чтобы осмотреть Чески-Крумлов и пройтись по сувенирным магазинам. Продолжайте экскурсию и посетите второй по величине замок Чехии. Полюбуйтесь великолепным барочным парком замка и уникальным вращающимся театром.
После тура вы сможете расслабиться и насладиться видами живописной сельской местности на обратном пути в Прагу. Водитель довезет вас до отеля или центра города.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от отеля (в зависимости от выбранного варианта)
Трансфер к отелю
Перевозка на автобусе с кондиционером и Wi-Fi
Плата за вход
Обед (в зависимости от выбранного варианта)
Гид
Бутилированная вода
Зарядное устройство USB
Что не входит
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Обратите внимание, что с 19 по 21 июня, во время Торжества пятилепестковой розы, будет взиматься дополнительная плата в размере 300 крон
Гарантированы комментарии гида только на английском языке. Сопровождение на немецком, французском, итальянском, испанском и русском предоставляется по запросу. Комментарии предоставляются на двух языках поочередно
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 360 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
w
warwick
6 фев 2020
(Австралия)
У нас был хороший день в нашей поездке в Чешский Крумлов. Нас забрали из нашего отеля вовремя, а затем отвезли на другую остановку, где мы перешли на меньший автомобиль. В нашей поездке было 6 человек, и организаторы решили посадить всех нас в автомобиль размером с внедорожник. Мы были довольно тесно. Микрофон в автомобиле не работал, и гид действительно мог общаться только с пассажирами, находившимися прямо за ним. Гид был, однако, превосходен и сделал поездку особенной, несмотря на эти трудные вопросы. Обед был разочарованием, и нам было бы лучше найти нашу собственную еду. В целом, я оценил тур на 4 звезды, потому что гид был очень хорошим, но в остальном он был не лучше, чем поездка на 3 звезды. Я рекомендую Чески Крумлов как пункт назначения, так как это просто красиво.
А
Аноним
30 дек 2019
(Германия)
Поездка была хорошей. Чески Крумлов такой прекрасный город. Мне очень понравилось. Но я должен забрать 1 звезду, потому что гид мог бы быть лучше. Он пытался быть информативным, однако его акцент был слишком тяжелым для нас, чтобы иногда к нему привыкли. Кроме того, он никогда не проверял, все ли мы были там, прежде чем перейти к следующему месту.
C
Carrie
23 окт 2019
После некоторого недопонимания по поводу забрать из моего отеля, остаток дня прошел гладко и в соответствии с графиком. Остановка кофе / туалета на пути была очень милой и причудливой. Достаточно времени, чтобы свободно бродить по городу между запланированной пешеходной экскурсией, обедом и экскурсией по замку. Красивое место, стоит однодневной поездки из Праги.