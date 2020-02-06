Ваш 10-часовой тур начнется c путешествия до Чески-Крумлова на современном автобусе с кондиционером. Во время поездки вы сможете подключиться к интернету через Wi-Fi и получить бесплатную бутылку воды.

Гид расскажет об истории города, пока вы любуетесь главными памятниками и достопримечательностями. Сделайте остановку на обед в таверне (в зависимости от выбранной опции); доступны вегетарианские опции.

Затем у вас будет свободное время, чтобы осмотреть Чески-Крумлов и пройтись по сувенирным магазинам. Продолжайте экскурсию и посетите второй по величине замок Чехии. Полюбуйтесь великолепным барочным парком замка и уникальным вращающимся театром.

После тура вы сможете расслабиться и насладиться видами живописной сельской местности на обратном пути в Прагу. Водитель довезет вас до отеля или центра города.