33 отзыва оставили туристы

1. День

Братислава – Будапешт - Вена

Три столицы ⭐️, расположенные на реке Дунай. Братислава – дружелюбный и гостеприимный город 🏙️, который пронизывает особая атмосфера смешения тихой старины и современной кипящей жизни. Вена – роскошь и очарование имперской архитектуры, незабываемый аромат кофе, штруделя и шоколада. Будапешт – это красивейший город Венгрии и один из самых запоминающихся городов Европы, который гордится своей историей 📖 и богатым культурным наследием.

1 день. Переезд Прага – Братислава. Обзорная экскурсия ⛳ по столице Словакии-Братиславе, которая расположена по обоим берегам Дуная, и является единственной столицей мира, граничащей непосредственно с двумя государствами – Венгрией и Австрией. Во время экскурсии 🧭 вы увидите дворец Грассалковичей, Братиславский Град, мавзолей Хатам-Софера, средневековые Михайловские ворота. Далее переезд в Будапешт и по приезду вечерняя обзорная экскурсия по городу, который знаменит своими ажурными мостовыми, архитектурными шедеврами и лечебными купальнями. Размещение в отеле 3***.

2. День

2 день. Завтрак. Пешеходная экскурсия по центру Будапешта, во время которой Вы увидите историческое здание Парламента, базилику Св. Иштвана, Цепной мост Сечени, проспект Андраши, Королевский дворец в стиле барокко, Площадь Героев, Рыбацкий бастион, Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по центральной части города, во время которой Вы увидите знаменитые достопримечательности: собор Св. Штефана, Венская Государственная Опера, Парламент, Музейная площадь Марии Терезы, зимняя резиденция Габсбургов- Хофбург. Затем дается свободное время. Прибытие в Прагу ориентировочно в 23:00

Внимание! Если вы не внесли предоплату, то вам нужно прийти с паспортами и оплатой в офис в Праге за 48 часов до начала экскурсии. Если вы внесли предоплату на сайте, то за 24 часа с паспортами и оплатой. Если вы не придете, то бронь аннулируется и предоплата не возвращается.