33 отзыва оставили туристы

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

Двухдневная экскурсия из Праги в Вену, Будапешт и Братиславу

5
33 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Вы отправитесь в большое путешествие, во время которого увидите три совершенно непохожие друг на друга столицы ⭐️, расположенные на реке Дунай: Будапешт, Вену и Братиславу.

Братислава — город 🏙️ дружелюбный и гостеприимный.

В нём царит особая атмосфера статной старины и насыщенной современной жизни.

Вена — это роскошь и очарование имперской архитектуры, незабываемый аромат кофе, штруделя и шоколада.

А Будапешт славится не только красотой, но и глубокой историей 📖, а также богатым культурным наследием.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🌓Двухдневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €142.5 за человека

    Заказать экскурсию
Двухдневная экскурсия из Праги в Вену, Будапешт и Братиславу
Двухдневная экскурсия из Праги в Вену, Будапешт и Братиславу
1. День
Братислава – Будапешт - Вена
Три столицы ⭐️, расположенные на реке Дунай. Братислава – дружелюбный и гостеприимный город 🏙️, который пронизывает особая атмосфера смешения тихой старины и современной кипящей жизни. Вена – роскошь и очарование имперской архитектуры, незабываемый аромат кофе, штруделя и шоколада. Будапешт – это красивейший город Венгрии и один из самых запоминающихся городов Европы, который гордится своей историей 📖 и богатым культурным наследием.
1 день. Переезд Прага – Братислава. Обзорная экскурсия ⛳ по столице Словакии-Братиславе, которая расположена по обоим берегам Дуная, и является единственной столицей мира, граничащей непосредственно с двумя государствами – Венгрией и Австрией. Во время экскурсии 🧭 вы увидите дворец Грассалковичей, Братиславский Град, мавзолей Хатам-Софера, средневековые Михайловские ворота. Далее переезд в Будапешт и по приезду вечерняя обзорная экскурсия по городу, который знаменит своими ажурными мостовыми, архитектурными шедеврами и лечебными купальнями. Размещение в отеле 3***.
2. День
2 день. Завтрак. Пешеходная экскурсия по центру Будапешта, во время которой Вы увидите историческое здание Парламента, базилику Св. Иштвана, Цепной мост Сечени, проспект Андраши, Королевский дворец в стиле барокко, Площадь Героев, Рыбацкий бастион, Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по центральной части города, во время которой Вы увидите знаменитые достопримечательности: собор Св. Штефана, Венская Государственная Опера, Парламент, Музейная площадь Марии Терезы, зимняя резиденция Габсбургов- Хофбург. Затем дается свободное время. Прибытие в Прагу ориентировочно в 23:00
Внимание! Если вы не внесли предоплату, то вам нужно прийти с паспортами и оплатой в офис в Праге за 48 часов до начала экскурсии. Если вы внесли предоплату на сайте, то за 24 часа с паспортами и оплатой. Если вы не придете, то бронь аннулируется и предоплата не возвращается.
Что входит
  • Размещение в двухместном номере
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Русскоязычный гид
  • Проживание в отеле 4* с завтраком
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • При одноместном размещении — доплата 30 евро
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 у памятника Св. Вацлаву на Вацлавской площади
Двухдневная экскурсия из Праги в Вену, Будапешт и Братиславу
Двухдневная экскурсия из Праги в Вену, Будапешт и Братиславу
Двухдневная экскурсия из Праги в Вену, Будапешт и Братиславу
Двухдневная экскурсия из Праги в Вену, Будапешт и Братиславу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

33 отзыва оставили туристы

Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
19
4.5 часов
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
1153 отзыва
В Дрезден из Праги в мини-группе
35
10 часов
В Дрезден из Праги в мини-группе
584 отзыва
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
40
11 часов
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
381 отзыв
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
29
10 часов
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
320 отзывов
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
13
2 часа
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
269 отзывов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
60
15 часов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
242 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Праге

Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
20
3 часа
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
337 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
150
4 часа
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
233 отзыва
Понять, как жил город со времен основания и чем «дышит» теперь
Пражские истории
78
2.5 часа
Пражские истории
215 отзывов
Узнать о главных достопримечательностях города то, о чём не пишут в путеводителях
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
19
2.5 часа
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
212 отзывов
Автомобильно-пешая прогулка по центру чешской столицы после заката: всё самое главное и романтичное
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
23
2.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
202 отзыва
Знакомство с городом в игровой форме
Прага глазами местного жителя
От 70
3 часа
Прага глазами местного жителя
182 отзыва
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям