Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги

Откройте для себя красоту и историю чешской сельской местности на юге Чехии

4
183 отзыва
В группе
до 15 чел.
Откройте для себя красоту и историю чешской сельской местности на юге Чехии во время однодневной поездки в живописные города Чески-Крумлов и Ческе-Будеевице.

Посетите замок Чески-Крумлов. Обед включен.
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Český Krumlov и České Budějovice Однодневная поездка из Праги
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проведите день, исследуя историческую южную Чехию
  2. Посещение Чешского Крумлова, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
  3. Полюбуйтесь зданиями эпохи Возрождения и Барокко, а также Черной башней Ческе-Будеевице
  4. Насладитесь обедом в стильном историческом ресторане и пивоварне
Наслаждайтесь живописной поездкой из Праги через южночешский регион Чешской Республики. Сначала вы прибудете в Чески-Крумлов, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором есть более 300 исторических зданий. В городе доминируют огромный замок и церковь Святого Вита.
Во время этой экскурсии на целый день вы посетите исторический центр Чески-Крумлов и посетите замок. Продолжайте движение в Ческе-Будеевице и осмотрите его уникальную историческую площадь с домами в стиле ренессанс и барокко.
После целого дня прогулок по Южной Чехии расслабьтесь и насладитесь живописной сельской местностью на обратном пути в Прагу. Обратите внимание, что замок закрыт с 1 ноября по 31 марта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле
  • Экспертный гид
  • Входная плата в замок Чески-Крумлов
  • Обед (напиток и основное блюдо), доступны вегетарианские блюда
  • Одно пиво или другой напиток во время обеда
Что не входит
  • Бесплатные
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Детская цена действительна для детей до 10 лет. Цена студента действительна для студентов в возрасте 26 лет и младше с картой ISIC
  • В зимний сезон интерьеры замка Чески Крумлов закрыты
  • Общий тур предоставляется в небольшой группе с соблюдением всех гигиенических норм по охране здоровья
  • Пожалуйста, закройте нос и рот (маску или шарф) и носите с собой перчатки (в некоторых случаях они могут понадобиться)
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

s
15 фев 2020
Два красивых города - обязательно стоит посетить …. некоторые туры проводятся только в Чески-Крумлов, но это потеря. Наш гид Питер был великолепен - никогда не оказывал на нас давления, всегда был рядом, чтобы помочь и рассказать нам о своей стране. Автомобиль был очень комфортабельным, и это было хорошо, что мы вернулись через более сельские дороги и почувствовали страну. Еда была очень хорошего качества в красивом здании.
А
11 окт 2019
Прекрасная экскурсия. Чески-Крумлов стоит того! Это очень красивый город. Там все было очень хорошо организовано. Особенно понравился обед и тур по замку, несмотря на то, что гид по замку был немного злобным лол. Хотелось бы, чтобы у нас было немного больше времени в Чески-Будеевице, но, по крайней мере, было приятно сделать остановку в пути, чтобы прервать поездку в Чески-Крумлов. Вот несколько вещей, о которых нужно знать: с 9 из нас в фургоне стало очень жарко и немного тесновато внутри - это долгая поездка. Кроме того, просто ожидайте попадания в трафик и вернусь немного позже, чем ожидалось. Если вы планируете это, то у вас не должно быть никаких неожиданных неприятных сюрпризов.
P
27 сен 2019
Чески-Крумлов - удивительное место. . очень красивое. . Ческе-Будеевице - пустая трата места в этом пакете. . просто остановились на 10-15 минут и ничего не стоит … Не выбирайте его. В общей сложности потратил 1 час. . вместо этого проведите время в крумлове. . Вариант еды для вегетарианцев бесполезен. . напитки были хорошими. Поездка отложена на 30 минут из-за пожилых парней, управляющих поездкой. Будьте готовы к тому, что в пути 5-6 часов. . Если выходные, то время может увеличиться. Экскурсия по замку была хорошей и организованной. Место стоит посетить для всех возрастных категорий. .
Ещё 180 отзывов

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