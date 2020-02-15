Наслаждайтесь живописной поездкой из Праги через южночешский регион Чешской Республики. Сначала вы прибудете в Чески-Крумлов, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором есть более 300 исторических зданий. В городе доминируют огромный замок и церковь Святого Вита.

Во время этой экскурсии на целый день вы посетите исторический центр Чески-Крумлов и посетите замок. Продолжайте движение в Ческе-Будеевице и осмотрите его уникальную историческую площадь с домами в стиле ренессанс и барокко.

После целого дня прогулок по Южной Чехии расслабьтесь и насладитесь живописной сельской местностью на обратном пути в Прагу. Обратите внимание, что замок закрыт с 1 ноября по 31 марта.