22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательное путешествие в столицу вальсов — город чарующей красоты и кофейных ароматов

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Ее просто нужно увидеть.

Хотя бы один раз.

Ведь это Вена — столица вальсов, город чарующей красоты и масштабности, резиденция Австро-Венгерской империи, город галерей, дворцов, садов, город кофейных ароматов, знаменитого торта Захер.
€50
45 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча около Национального музея
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У этой экскурсии22 отзыва
4.32
Групповая экскурсия из Праги в Вену
Групповая экскурсия из Праги в Вену

Что вас ожидает

По дороге в Вену (300 км. от Праги) вы узнаете интересные факты об истории Австрии —о Венгерской монархии, о жизни королей и императоров из рода Габсбургов, о деятельной и мудрой Марии Терезии, которая не только родила 16 детей, но и сумела править целой Европой, о самой прекрасной и несчастной принцессе Сиси, о знаменитых венцах — музыкантах, художниках, ученых и архитекторах.

На обзорной экскурсии по Вене вы увидите: улицу Рингштрассе, изысканный дворец Бельведер — резиденцию принца Эвгена Савойского, французский сад, старейший готический собор св. Стефана и собор Карла Борромейского, дворец Хофбург — зимнюю резиденцию Габсбургов, Художественно-исторический музей и музей Естествознания. Послушаете о судьбах венских дворцов и храмов. А в свободное время насладитесь венскими кофейнями и кондитерскими: знаменитым венским кофе, тортом Захер, покупками (кофе, фарфор, шоколад Моцарт, кристаллы Сваровски, сувениры) и многим другим.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи и галереи.

Групповая экскурсия из Праги в Вену
Групповая экскурсия из Праги в Вену
Групповая экскурсия из Праги в Вену
Групповая экскурсия из Праги в Вену
Групповая экскурсия из Праги в Вену
Групповая экскурсия из Праги в Вену

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура около Национального музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 декабря 2019
Экскурсовод Юлия слегка хамоватого отношения человек-собственно это-то все и портило. Экскурсия, город , история-это все прекрасно, но когда ты работаешь с людьми, тем более не за спасибо, то наверное повышать навыки социального общения.
30 ноября 2019
Я считаю это лучшее вложение 50 евро)) За 3,5 тыс. руб тебя отвозят в другую страну, по пути дают огромное количество интересной информации, на месте проводят экскурсию по основным достопримечательностям Вены и подробно рассказывают про маршрут, а также куда можно пойти и что посмотреть в свободное время, а на обратном пути включают тематический фильм по мотивам предыдущих рассказов. Это супер-экскурсия, всем её рекомендую. Получается крайне увлекательный и насыщенный день.
19 ноября 2019
Добрый день. Брали экскурсию из Праги в Вену. В целом очень понравилось. Гид интересно рассказывал историю, автобус очень удобный, поездка была легкой и не утомительной, на обратном пути нам включили исторический фильм (это отличная идея), остановки в нужный момент и подходящие по времени.
Единственное, что НЕ понравилось: очень сложно найтись на месте в Праге, молодой человек нас встретил, взял деньги, а потом ему было не интересно, куда нас отправить и как...какая-то группа людей ушла, мы остались с этим молодым человеком, и он не заметил, что мы все еще ждем на улице и не знаем,куда идти, пошел завтракать в Макдональдс. Телефоны в роуминге. Рядом был гид, который ждал опаздывающих и случайно догадался, что мы участники экскурсии и привел нас в автобус. Плохая организация встречи туристов!
Ну и незначительный недостаток: хотелось бы в Вене побыть подольше и увидеть побольше, мы не видели Бельведер и ничего кроме 2-3 центральных улиц. Дорога занимает дольше времени, чем прогулка. Но это понятно в общем-то...
27 октября 2019
Заказывала экскурсию через Tripster, но на месте оказалось, что платить надо в другую компанию. Гид был не тот, кто был написан в инструкции. Никто заранее не предупредил, что от места встречи надо идти ещё на вокзал и это неблизко!
Нашу красотку гида звали Юлия. Эмоций ноль, все время делала пассажирам замечания. Ехать 4 часа, и мы должны были молчать. Но самое интересное началось по приезду в Вену. Гид высокая женщина и скорость ее ходьбы тоже высокая. Она совсем не учитывала, что в группе есть люди пожилого возраста. Стартанула так, что после второй точки часть группы прикрылось, так как людей в Вене много. В качестве опознавательного знака для группы взяла темно-синий зонт и поднимала его в нераскрытом виде. И как в толпе можно его увидеть?!! Более яркого предмета у неё не нашлось! В итоге мы сами гуляли по Вене и никакой экскурсии у нас не было. А это был мой подарок маме! В общем настроение на нуле. Когда вечером я предъявила гиду претензию, она сказала, что все было хорошо и претензию не принимает.
8 октября 2019
Нам с мужем все понравилось, гид очень интересно рассказывала, отлично организовывала группу из 40 человек, давала практичные советы . Конечно времени для Вены маловато, но по другому не получится, чем дольше в Вене, тем позже возвращаетесь в Прагу. Спасибо большое, успехов вам.
8 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид Алекс очень интересно рассказывал, мастер своего дела. Было много шуток, юмора, исторической информации. Все было доступно и легко запоминалось. Также в автобусе звучала классическая музыка, чтобы лучше передать атмосферу Вены.Время в пути пролетело незаметно.
16 августа 2019
Это было незабываемо! Алекс- просто чудо!!!!
13 июля 2019
Гид Ольга очень интересно провела экскурсию, показала достопримечательности города. Ее рассказ был содержательным и не перегружен сложными историческими фактами
9 июля 2019
Экскурсию вел экскурсовод Алех. Или, как мы его прозвали, Адмирал Алекс. Почему адмирал ? - увидете его, поймете. Одна из самых лучших экскурсий в нашем путешествии по Европе. Во первых, его любовь к тому, что он делает. Желание рассказать и показать. Во вторых, знание материала и умение его преподать. Даже то, что уже знали предстало в новом свете. Мы изучали историю мира по регионам, а он собрал все в один рассказ. Бесподобно. Ну и в третьих, - просто его персональное обаяние. В общем - высшая оценка.
Небольшое расстройство в ресторане в Вене, где нам предложили обед. Проблемы с сервисом. Но за это Алексу портить отзыв не хочется.
Леонид и Диана.
15 мая 2019
Субъективное мнение, но экскурсовода было сложно воспринимать, он был излишне фанатично-восторженным и постоянно перескакивал с темы на тему, периодически уходя вообще в темы, не относящиеся к вене и экскурсии. И гид был не Татьяна, а мужчина..
Ещё 12 отзывов

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