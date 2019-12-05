22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Заказывала экскурсию через Tripster, но на месте оказалось, что платить надо в другую компанию. Гид был не тот, кто был написан в инструкции. Никто заранее не предупредил, что от места встречи надо идти ещё на вокзал и это неблизко!

Нашу красотку гида звали Юлия. Эмоций ноль, все время делала пассажирам замечания. Ехать 4 часа, и мы должны были молчать. Но самое интересное началось по приезду в Вену. Гид высокая женщина и скорость ее ходьбы тоже высокая. Она совсем не учитывала, что в группе есть люди пожилого возраста. Стартанула так, что после второй точки часть группы прикрылось, так как людей в Вене много. В качестве опознавательного знака для группы взяла темно-синий зонт и поднимала его в нераскрытом виде. И как в толпе можно его увидеть?!! Более яркого предмета у неё не нашлось! В итоге мы сами гуляли по Вене и никакой экскурсии у нас не было. А это был мой подарок маме! В общем настроение на нуле. Когда вечером я предъявила гиду претензию, она сказала, что все было хорошо и претензию не принимает.