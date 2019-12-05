22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

По дороге в Вену (300 км. от Праги) вы узнаете интересные факты об истории Австрии —о Венгерской монархии, о жизни королей и императоров из рода Габсбургов, о деятельной и мудрой Марии Терезии, которая не только родила 16 детей, но и сумела править целой Европой, о самой прекрасной и несчастной принцессе Сиси, о знаменитых венцах — музыкантах, художниках, ученых и архитекторах.
На обзорной экскурсии по Вене вы увидите: улицу Рингштрассе, изысканный дворец Бельведер — резиденцию принца Эвгена Савойского, французский сад, старейший готический собор св. Стефана и собор Карла Борромейского, дворец Хофбург — зимнюю резиденцию Габсбургов, Художественно-исторический музей и музей Естествознания. Послушаете о судьбах венских дворцов и храмов. А в свободное время насладитесь венскими кофейнями и кондитерскими: знаменитым венским кофе, тортом Захер, покупками (кофе, фарфор, шоколад Моцарт, кристаллы Сваровски, сувениры) и многим другим.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи и галереи.