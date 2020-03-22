ежедневно в 10:00

Как понять Прагу и получить от неё удовольствие

Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом

4.7
337 отзывов
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
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Описание

Что вас ожидает

Самое важное из истории города. История Праги сложится для вас в понятную и яркую картину: вы узнаете, как несколько разрозненных поселений на двух берегах Влтавы объединились в чешскую столицу, как, несмотря на многовековое господство над Чехией других государств, Прага сумела сохранить присущие только ей своеобразие и культуру. С долей мистики и юмора (в Праге без них никуда. ) мы расскажем о чешских князьях, правлении Габсбургов, Гуситских войнах, 30-летней войне и эпохе Чехословакии так, что вы с легкостью станете разбираться в великих событиях и именах не только города, но и всей страны.

Культура и вкусы Чехии. Чехи умеют вкусно поесть и отлично разбираются в пиве. Мы покажем вам самые «злачные» заведения с вкуснейшими рульками, ребрышками в меде, штруделями и пивом всевозможных сортов, а еще расскажем, в какие интересные музеи, концертные залы и клубы города нужно обязательно сходить.

После экскурсии вы освоитесь в Праге, бесповоротно влюбитесь в этот город красивой архитектуры, вкусной еды и отличного юмора, а также наберетесь знаний и лайфхаков, чтобы классно провести здесь время самостоятельно.

Маршрут

Пороховые ворота – начало Коронационного пути. Единственные из сохранившихся 13-ти ворот Старого города.
Староместская площадь – хранительница памяти о самых главных событиях в землях Короны Чешской.
Карлов мост – единственный мост в мире, имеющий свой гороскоп.
Малостранская площадь – главная площадь Малой Страны.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 337 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
275
4
37
3
18
2
1
1
6
Ю
22 мар 2020
Отличная экскурсия по Старому городу. Руслан прекрасный гид, было увлекательно и познавательно! С удовольствием рекомендую для первого знакомства с Прагой:)
В
13 мар 2020
Экскурсия понравилась. Длительность была меньше заявленной на один час.
Tripster
Tripster
Ответ организатора:
Уважаемые гости Праги.
Мы благодарны всем вам за доверие, за ваши многочисленные заказы и
отзывы.

Я хочу уточнить несколько моментов:
1. Групповая экскурсия рассчитана на три часа, потому как количество
участников
предполагается до 10 человек. Можно с детьми. Вот с учетом того
продолжительность
и рассчитывается. Кто-то опоздал, кто-то идет медленнее, чем все
остальные, кто-то
увлекся фотографией и вся группа его ждет.
Когда экскурсия проводится для одного (и такое случается), или двух
человек, естественно,
мы проходим маршрут быстрее. Более того, всегда делаем два небольших
перерыва минут по
5. Когда мы их не делаем, многие жалуются))) В моем случае дамы
отказались от перерыва.

2. Я проводила экскурсию 12.03.2020 для двух очень симпатичных дам,
которые, к сожалению,
были легко одеты и мерзли. И я, чтобы сократить время экскурсии и дамы
не замерзли совсем,
делала то, что недопустимо для гида. Я рассказывала во время движения, а
это всегда чревато
потерей голоса. Голос у гида очень важный рабочий инструмент. Не путайте
работу гида с микрофном.

3. И последнее, и самое важное. На 12.03 ВОЗ уже была объявлена
пандемия. Мы гиды работали до вчерашнего
дня, потому что люди прилетели, заплатили деньги, и хотелось хоть как-то
доставить им радость.
Когда мы шли по маршруту, вокруг нас бродили небольшие группы
итальянских туристов, дважды попадались
китайские товарищи, которые делали свадебные фотосессии. Поверьте, и
итальянцы, и китайцы все были
без защитных масок. И мне кажется, что пребывание в толпе туристов, в
подобной ситуации, было довольно
рискованным занятием. Так что поговорка - от добра добра не ищут -
сработала на все 100%

Рано или поздно пандемия закончится, мы все вздохнем свободно и все
вернется на круги своя.
Всем здоровья и до новых встреч.

Прага. Надежда
Г
8 мар 2020
Замечательный гид Руслан, не смотря на дождь, было очень увлекательно, спасибо за интересную подачу материала!
О
24 фев 2020
Маршрут по старому городу. Заканчивается сразу за Карловым мостом. Вот если б гид так не спешил и не тараторил, пытаясь уложиться в 3 часа, чего собственно так и не произошло, было б еще лучше. Местами мы даже бегали за гидом….
Е
23 фев 2020
Добрый день! Прекрасная Экскурсия, всем рекомендуем, особенно для первого знакомства с Прагой. Надежда приятный гид, любящий Прагу, а главное свою работу! Рассказывала интересно и доходчиво))).
Денис и Евгения
А
17 фев 2020
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Отличная работа.
A
29 янв 2020
Остались безумно довольны экскурсоводом Надеждой.
За столь непродолжительное время она сумела заинтересовать нас и посмотреть на Прагу совершенно по-другому.
Когда в будущем приедем в Прагу - обязательно постараемся запланировать экскурсию именно с Надеждой.
A
24 янв 2020
Отлично! Было очень познавательно!
А
22 янв 2020
Экскурсовод Надежда оправдала все наши надежды! Спасибо Вам огромное за доставленные знания и полученное удовольствие:)
Рекомендуем 😊
V
18 янв 2020
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Надежде!
С
11 янв 2020
Экскурсовод Юрий, жалко потраченных денег. Тихое возмущение всей группы. Ушли с половины экскурсии. Так что делайте выводы
Tripster
Tripster
Ответ организатора:
Сергей, сожалеем о случившемся. Юрий проводил эту экскурсию в первый и в последний раз…
С уважением, команда Трипстера
Р
10 янв 2020
Это было здорово! Спасибо!
Е
10 янв 2020
На этой экскурсии нашим гидом был Константин. Человек знающий, интересующийся, но, на мой взгляд, достаточно монотонный и медленный. Долго подбирал слова и строил предложения. Экскурсия длилась около 3 часов, замерзли, так как еле - еле шли по маршруту. В обычном режиме « трипстера» этот маршрут можно легко пройти за 2 часа. В формате» вопрос- ответ»с гидом складывался неплохой диалог, но в режиме « рассказ» все сильно затянуто. Несмотря на минусы экскурсию считаю познавательной и интересной, возможно у нас просто не «совпал ритм» с экскурсоводом.
А
3 янв 2020
Заменить гида Юрия. Самая наихудшая экскурсия в нашей жизни и потеряны 2 с половиной часа и деньги. Разговаривал в шарф и было ничего не слышно. Водил по магазинам, наверное, откат получает. Совершенно не интересно и сумбурно выстроена. Не делал перерыв на кофе и туалет. Забывал слова и маршрут куда мы идём. К концу экскурсии осталось только 2 человека. И ещё должен был быть Руслан, который позвонил и сказал идёте с Юрием.
Tripster
Tripster
Ответ организатора:
Александр, очень сожалеем о случившемся. В разгар туристического сезона мы иногда вынуждены привлекать новых гидов. Юрий проводил эту экскурсию в первый и уже в последний раз. Рекомендации в его адрес были хорошие, работает экскурсоводом уже 20 лет, но видимо что-то пошло не так…
Приносим свои извинения.
С уважением, команда Трипстера
А
2 янв 2020
Нечего добавить к написаному выше. Елена отличный гид.
Ещё 322 отзыва

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