ежедневно в 10:00

За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!

Описание

Что вас ожидает

Самое важное из истории города. История Праги сложится для вас в понятную и яркую картину: вы узнаете, как несколько разрозненных поселений на двух берегах Влтавы объединились в чешскую столицу, как, несмотря на многовековое господство над Чехией других государств, Прага сумела сохранить присущие только ей своеобразие и культуру. С долей мистики и юмора (в Праге без них никуда. ) мы расскажем о чешских князьях, правлении Габсбургов, Гуситских войнах, 30-летней войне и эпохе Чехословакии так, что вы с легкостью станете разбираться в великих событиях и именах не только города, но и всей страны.

Культура и вкусы Чехии. Чехи умеют вкусно поесть и отлично разбираются в пиве. Мы покажем вам самые «злачные» заведения с вкуснейшими рульками, ребрышками в меде, штруделями и пивом всевозможных сортов, а еще расскажем, в какие интересные музеи, концертные залы и клубы города нужно обязательно сходить.

После экскурсии вы освоитесь в Праге, бесповоротно влюбитесь в этот город красивой архитектуры, вкусной еды и отличного юмора, а также наберетесь знаний и лайфхаков, чтобы классно провести здесь время самостоятельно.

Маршрут

Пороховые ворота – начало Коронационного пути. Единственные из сохранившихся 13-ти ворот Старого города.

Староместская площадь – хранительница памяти о самых главных событиях в землях Короны Чешской.

Карлов мост – единственный мост в мире, имеющий свой гороскоп.

Малостранская площадь – главная площадь Малой Страны.