Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отдохните во время спокойной поездки по чешским землям
Примите участие в экскурсии по крупнейшему курортному городу Чехии
Отведайте вкуснейший обед из 3 блюд
На этой экскурсии длиной 9,5 часов вас заберут из отеля в Праге и отвезут в самый большой и популярный курортный город в Чешской Республике.
История этого города Богемии восходит к XIV веку. Современные Карловы Вары также известны своим ежегодным кинофестивалем.
Прогуляйтесь по колоннаде в историческом центре, где расположены термальные источники. Самый известный из источников, Вржидло, бьет струей кипящей воды на высоту 12 метров.
Попробуйте целительные воды и отведайте обед из 3 блюд, после чего у вас будет свободное время для посещения спа-центра или знаменитого музея Яна Бехера.
В завершение тура вы вернетесь в Прагу, водитель отвезет вас в центр города или прямо в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля (в зависимости от выбранного варианта)
Поездка на современном микроавтобусе с кондиционером и Wi-Fi
Бутылка воды
Профессиональный гид
Обед из 3 блюд (в зависимости от выбранного варианта)
Зарядное устройство USB
Что не входит
Вход в музей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Гарантированы комментарии гида только на английском языке. Немецкий, французский, итальянский, испанский и русский языки предоставляются по запросу. Комментарии предоставляются на двух языках поочередно
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 168 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Ludmila
27 дек 2019
(Россия)
Потрясающее впечатление! Отличный водитель и гид (а нам было с чем сравнить, на другой экскурсии от другого тур оператора нас чуть не угробили). Гид Олег рассказал много интересных фактов, очень видно, что начитанный, знает историю, таких гидов очень редко встретишь, так что желаю ценить таких сотрудников. Что важно, гид и водитель очень гибкие в отношении всей экскурсионной группы, полностью понимали, что кому нужно. Не гнали в бешеном темпе. Короче такое реально редко встретишь! Поэтому всячески рекомендую! Карловы вары прекрасны, очень хочется туда вернуться вновь! Надеемся ещё раз приехать.
Y
Yolanda
25 сен 2019
Мы с мамой забронировали последнюю поездку в Карловы Вары и влюбились в город. Честно говоря, я бы хотел, чтобы ты оставил меня здесь навсегда! Это красивый средневековый курортный город посреди богемской долины, застрявший во времени, с 18 природными минеральными источниками и гейзерами. Абсолютно живописно! Мы также остановились на стекольном заводе Мозер, чтобы посмотреть, как делаются знаменитые стекольные работы. Единственным недостатком является то, что у вас не так много свободного времени, чтобы провести самостоятельно. Я не думаю, что обеденная часть необходима, и тогда у вас будет больше свободного времени, чтобы исследовать и, возможно, посетить спа на несколько часов. Несмотря на это, тур того стоит. Должен увидеть!
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Joyce
7 сен 2019
Мы с мужем отлично провели время с нашим гидом по этому замечательному городу! В конце концов, мы с мужем отправились в этот день, поэтому наша поездка была очень индивидуальной. Наш гид был очень хорошо осведомлен, много знал о городе и ответил на все наши вопросы. Мы определенно рекомендуем эту поездку всем!