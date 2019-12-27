На этой экскурсии длиной 9,5 часов вас заберут из отеля в Праге и отвезут в самый большой и популярный курортный город в Чешской Республике.

История этого города Богемии восходит к XIV веку. Современные Карловы Вары также известны своим ежегодным кинофестивалем.

Прогуляйтесь по колоннаде в историческом центре, где расположены термальные источники. Самый известный из источников, Вржидло, бьет струей кипящей воды на высоту 12 метров.

Попробуйте целительные воды и отведайте обед из 3 блюд, после чего у вас будет свободное время для посещения спа-центра или знаменитого музея Яна Бехера.

В завершение тура вы вернетесь в Прагу, водитель отвезет вас в центр города или прямо в отель.