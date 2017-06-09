Мы спонтанно решили для этой поездки всего за день до этого. Бронирование было отлично обработано. Встреча и трансфер в начальную точку поездки были связаны с некоторыми препятствиями, так как необходимо было организовать новый, больший автобус, что вызвало некоторое разочарование (не у нас, а у водителя). Так что нам потребовалось довольно много времени, чтобы действительно начать тур. Наша группа состояла из испанцев и русских, а также таких же англичан, как мы. У нас было два гида с нами. В плане руководства это было прекрасно. Мы получили много информации, и наш гид, Елена, тоже была довольно мила. Остановка на стекольном заводе и осмотр их производственных мощностей были впечатляющими и горячими. Горячий из-за открытых духовок и жидкого стекла везде. Респект своим сотрудникам! Не самая приятная рабочая среда. После этого мы отправились в центр Карловых Вар и обнаружили все девять их Колонад (источников горячей и минерализованной воды). Опять же, достаточно справочной информации, ч