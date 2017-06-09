Карловы Вары: тур на целый день из Праги

Посетите Карловы Вары - самый важный спа-курорт Чехии

4.1
36 отзывов
В группе
до 50 чел.
Посетите Карловы Вары — самый важный спа-курорт Чехии.

На протяжении многих веков сюда приезжали европейские вельможи за целительными силами местных вод.
Карловы Вары: тур на целый день из Праги
Карловы Вары: тур на целый день из Праги
Карловы Вары: тур на целый день из Праги
Карловы Вары: тур на целый день из Праги
Карловы Вары: тур на целый день из Праги
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прогуляйтесь по центру города и полюбуйтесь на колоннады курорта
  2. Осмотрите источник Вридло — самый известный из гейзеров
  3. Не спеша прогуляйтесь по городу
Карловы Вары — самый известный спа-курорт Чехии, чья история началась в XIV веке во времена правления Карла IV. Целебные силы местных источников заманили таких аристократов, как российский император Петр Великий и немецкий поэт Гёте.
Курортный город также знаменит производством всемирно известного стекла Мозер, фарфора Карлсбад и традиционного чешского ликера на травах — бехеровки.
В ходе этой экскурсии на весь день из Праги вас ждет экскурсия с гидом по центру города и посещение Вридло — самого знаменитого гейзера, который фонтанирует минеральной водой на высоту примерно 12 метров.
После этого можете исследовать город самостоятельно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Живой гид или аудиогид (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
  • Встреча в отеле и высадка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Чтобы воспользоваться студенческим тарифом, вам необходима действительная карта ISIC
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
11
3
7
2
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
9 июня 2017
(Швейцария)
Мы спонтанно решили для этой поездки всего за день до этого. Бронирование было отлично обработано. Встреча и трансфер в начальную точку поездки были связаны с некоторыми препятствиями, так как необходимо было организовать новый, больший автобус, что вызвало некоторое разочарование (не у нас, а у водителя). Так что нам потребовалось довольно много времени, чтобы действительно начать тур. Наша группа состояла из испанцев и русских, а также таких же англичан, как мы. У нас было два гида с нами. В плане руководства это было прекрасно. Мы получили много информации, и наш гид, Елена, тоже была довольно мила. Остановка на стекольном заводе и осмотр их производственных мощностей были впечатляющими и горячими. Горячий из-за открытых духовок и жидкого стекла везде. Респект своим сотрудникам! Не самая приятная рабочая среда. После этого мы отправились в центр Карловых Вар и обнаружили все девять их Колонад (источников горячей и минерализованной воды). Опять же, достаточно справочной информации, ч
F
24 апр 2019
(Швейцария)
Гид Татьяна очень хорошо поработала и позаботилась о гостях. Обидно, что во время бронирования нам не сообщили, что стекольный завод Мозер не был открыт для посетителей в Пасхальный понедельник. Таким образом, мы заплатили за услугу, которую мы не получили. Это также сделало пребывание в Карловых Варах немного долгим.
А
23 сен 2019
(США)
Завод в Мозере был близок, и никто не сказал нам, что мы приехали. Автобус очень неудобный, очень маленький и очень грубый. Местный гид знал о закрытии завода в воскресенье.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

👥ГрупповыеОднодневная поездкаОсмотр достопримечательностейАвтобусы и минивэныКультура и историяИскусство и музеиПрирода и приключения🎧АудиогидыОднодневные турыТолько для взрослых🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Праге

Карловы Вары: тур на целый день из Праги
В группе
до 100 чел.
4
20
10ч
5 951
за 1 чел.
Карловы Вары: тур на целый день из Праги
Прогуляйтесь среди колоннад легендарного спа-курорта в рамках тура на целый день в Карловы Вары из Праги
Карловы Вары: тур из Праги на день с обедом
В группе
до 100 чел.
4.1
168
9ч 30м
5 629
за 1 чел.
Карловы Вары: тур из Праги на день с обедом
Побывайте в популярном историческом чешском курорте Карловы Вары в 1-дневном туре с выездом из Праги
Карловы Вары и Марианске Лазне Тур из Праги с обедом
В группе
до 100 чел.
3.7
27
10ч
7 657
за 1 чел.
Карловы Вары и Марианске Лазне Тур из Праги с обедом
Откройте для себя два знаменитых курорта в этот круглый день в Карловы Вары и Марианске Лазне
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
В группе
до 15 чел.
3.5
49
10ч
4 200
за 1 чел.
Карловы Вары: тур из Праги с обедом
Отправляйтесь в расслабляющую 2-часовую поездку из Праги в Карловы Вары, которые известны своими целебными гейзерами
Исцеляющая сила Карловых Вар
Индивидуально
для 6 чел.
5
27
10ч
260
за 1-6 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
🚗 На машине
Путешествие по легендарному лечебному курорту Чехии и знакомство с чешским пивоварением
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
В группе
до 30 чел.
4.4
14
10ч
35
за 1 чел.
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
🚌 На автобусе
Влюбиться в виды и улочки, открыть другую грань Чехии и попить пива на заводе Крушовице
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
ежедневно в 08:30
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
В группе
до 55 чел.
4.4
322
10ч
40
за 1 чел.
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
🚌 На автобусе
ВАЖНО: с 12.03 возим с замком Хише (замок + пивовар с дегустацией. Стоимость вход
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Экскурсия на целый день в Дрезден с посещением Цвингера из Праги
В группе
до 100 чел.
3.6
28
11ч
7 110
за 1 чел.
Экскурсия на целый день в Дрезден с посещением Цвингера из Праги
Поездка из Праги и посещение Дрездена, одного из самых зеленых городов Европы
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Круиз
в группе до 100 чел.
4
221
5 469
за 1 чел.
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Посмотрите на важные достопримечательности Праги на этой комбинированной экскурсионной экскурсии по мини-автобусам,
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Входной билет
4.3
3
3 135
за 1 чел.
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Откройте для себя Моцартскую Прагу в этом уникальном туре
Чески-Крумлов: тур из Праги на целый день с обедом в таверне
В группе
до 100 чел.
4.3
360
10ч
6 913
за 1 чел.
Чески-Крумлов: тур из Праги на целый день с обедом в таверне
Чески-Крумлов - архитектурное сокровище и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Конопиште: Шато Тур из Праги
Входной билет
4.1
18
4 375
за 1 чел.
Конопиште: Шато Тур из Праги
Посетите замок Конопиште, один из самых красивых замков в Богемии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
🇨🇿