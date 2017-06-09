Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогуляйтесь по центру города и полюбуйтесь на колоннады курорта
Осмотрите источник Вридло — самый известный из гейзеров
Не спеша прогуляйтесь по городу
Карловы Вары — самый известный спа-курорт Чехии, чья история началась в XIV веке во времена правления Карла IV. Целебные силы местных источников заманили таких аристократов, как российский император Петр Великий и немецкий поэт Гёте.
Курортный город также знаменит производством всемирно известного стекла Мозер, фарфора Карлсбад и традиционного чешского ликера на травах — бехеровки.
В ходе этой экскурсии на весь день из Праги вас ждет экскурсия с гидом по центру города и посещение Вридло — самого знаменитого гейзера, который фонтанирует минеральной водой на высоту примерно 12 метров.
После этого можете исследовать город самостоятельно.
Ответы на вопросы
Что входит
Живой гид или аудиогид (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит
Обед
Входные билеты
Встреча в отеле и высадка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Чтобы воспользоваться студенческим тарифом, вам необходима действительная карта ISIC
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
Hendrik
9 июня 2017
(Швейцария)
Мы спонтанно решили для этой поездки всего за день до этого. Бронирование было отлично обработано. Встреча и трансфер в начальную точку поездки были связаны с некоторыми препятствиями, так как необходимо было организовать новый, больший автобус, что вызвало некоторое разочарование (не у нас, а у водителя). Так что нам потребовалось довольно много времени, чтобы действительно начать тур. Наша группа состояла из испанцев и русских, а также таких же англичан, как мы. У нас было два гида с нами. В плане руководства это было прекрасно. Мы получили много информации, и наш гид, Елена, тоже была довольно мила. Остановка на стекольном заводе и осмотр их производственных мощностей были впечатляющими и горячими. Горячий из-за открытых духовок и жидкого стекла везде. Респект своим сотрудникам! Не самая приятная рабочая среда. После этого мы отправились в центр Карловых Вар и обнаружили все девять их Колонад (источников горячей и минерализованной воды). Опять же, достаточно справочной информации, ч
F
Fritz
24 апр 2019
(Швейцария)
Гид Татьяна очень хорошо поработала и позаботилась о гостях. Обидно, что во время бронирования нам не сообщили, что стекольный завод Мозер не был открыт для посетителей в Пасхальный понедельник. Таким образом, мы заплатили за услугу, которую мы не получили. Это также сделало пребывание в Карловых Варах немного долгим.
А
Аноним
23 сен 2019
(США)
Завод в Мозере был близок, и никто не сказал нам, что мы приехали. Автобус очень неудобный, очень маленький и очень грубый. Местный гид знал о закрытии завода в воскресенье.