Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Путешествуйте из Праги в Кутна-Гору, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Посетите позднеготический собор Святой Варвары
Осмотрите часовню из человеческих костей в склепе кладбищенского костела всех Святых
Побывайте на пешей экскурсии по историческому городу Кутна-Гора
Вас заберут из отеля и доставят на автобусе с кондиционером в место, которое входит в список Всемирного наследия Юнеско — в Кутна-Гору. Посетите позднеготическую жемчужину, собор Святой Варвары, и откройте для себя один из символов города и гордость его шахтеров.
Поучаствуйте в пешем туре с гидом по историческому центру города. Затем отправляйтесь к костнице, которая находится под римско-католическим кладбищенским костелом всех Святых. Это 2-этажное здание построено в XIV веке и является подземной часовней, для оформления которой было использовано около 40 000 человеческих скелетов.
Возвращайтесь в Прагу и воспользуйтесь трансфером до вашего отеля или центра города.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Перевозка на современном автобусе с кондиционером и Wi-Fi
Услуги гида
Входные билеты
Бутилированная вода
Зарядное устройство USB
Что не входит
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
С целью предотвращения дальнейшего распространения вируса COVID-19 не состоится посещение Костницы в Седлеце и собора Святой Варвары — до получения дальнейших распоряжений
Гарантированы комментарии гида только на английском языке. Экскурсию на русском, немецком, французском, итальянском, испанском можно запросить. В этом случае комментирование происходит на двух языках
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 387 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
Ludmila
27 дек 2019
(Россия)
Очень интересная экскурсия. У нас была экскурсовод Лена, которая рассказывала много интересных фактов и показала самые интересные места. Хочется приехать в Кутна Гора на пару дней и все внимательно рассмотреть. Место на мой взгляд недооценённое. Улучшить стоит выделение время на ланч во время экскурсии, так как она начинается в 11:30 и заканчивается в 16-17, очень тяжело без обеда.
T
TRACY
7 сен 2019
(США)
Забрать вовремя в отеле и высадили в отеле. Альберт, наш гид, был превосходен и должен был изнуряться, проводя экскурсию на двух языках, но он до конца шутил и был очень информативным. Прекрасное количество времени, но если вы хотите, чтобы много дополнительного времени задержалось, это не правильный вариант. Короткое и отличное количество времени, чтобы учиться и наслаждаться.
А
Аноним
11 ноя 2019
(Великобритания)
Был отличный день и многому научился у гида, он был очень знающим и дружелюбным. Он собрал в поездку столько информации, сколько мог - блестящий день. Посещение костяной церкви было немного короче, чем я ожидал, но все же нужно было его увидеть - Деф стоит посетить!