Вас заберут из отеля и доставят на автобусе с кондиционером в место, которое входит в список Всемирного наследия Юнеско — в Кутна-Гору. Посетите позднеготическую жемчужину, собор Святой Варвары, и откройте для себя один из символов города и гордость его шахтеров.

Поучаствуйте в пешем туре с гидом по историческому центру города. Затем отправляйтесь к костнице, которая находится под римско-католическим кладбищенским костелом всех Святых. Это 2-этажное здание построено в XIV веке и является подземной часовней, для оформления которой было использовано около 40 000 человеческих скелетов.

Возвращайтесь в Прагу и воспользуйтесь трансфером до вашего отеля или центра города.