Решая задачи и ища ответы, шаг за шагом, вы все тщательней будете вглядываться в детали города. А по окончании квеста обнаружите, что теперь видите этот сказочный город 🏙️ совсем по-иному и уж точно знаете, почему его называют мистическим! Я встречу вас на старте и далее буду сопровождать заочно весь квест: помогать в поиске ответов и предоставлять сопутствующую информацию по достопримечательностям, встречающимся на вашем пути. А на финише я буду ждать вас с сюрпризом!

Вы пройдете от Вацлавской площади до Староместской площади, заглянете в множество переулков по пути, обойдете Еврейский квартал и, в общей сложности, остановитесь у 12 важных достопримечательностей 🏛️ с Вацлавами разных времен используете свои актерские навыки прочитаете невидимую надпись на древней стене познакомитесь с итальянцами в самом сердце Праги узнаете тайну старого чердака Еврейского квартала