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Квест-экскурсия по сказочной Праге

4.8
63 отзыва
Сона И.
Сона И. – Гид из Праги
Выбирайте квест-экскурсию по Праге, если хотите самостоятельно изучить город 🏙️.

Вам не придется слушать информацию из путеводителей в большой группе.

3 часа вы будете гулять 👣 по городу и решать головоломки и задачи.

После выполнения каждого задания открывается новая локация.

Вы пройдете по маршруту от Вацлавской до Староместской площади и остановитесь у 12 главных достопримечательностей 🏛️.

Во время всей экскурсии 🧭 гид будет помогать вам в режиме онлайн, для этого вы получите сим-карту с интернетом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €23 за экскурсию

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Квест-экскурсия по сказочной Праге
Квест-экскурсия по сказочной Праге

Что вы увидите

  • Вы пройдете от Вацлавской площади до Староместской площади
  • заглянете в множество переулков по пути
  • обойдете Еврейский квартал и
  • в общей сложности
  • остановитесь у 12 важных достопримечательностей.
Решая задачи и ища ответы, шаг за шагом, вы все тщательней будете вглядываться в детали города. А по окончании квеста обнаружите, что теперь видите этот сказочный город 🏙️ совсем по-иному и уж точно знаете, почему его называют мистическим! Я встречу вас на старте и далее буду сопровождать заочно весь квест: помогать в поиске ответов и предоставлять сопутствующую информацию по достопримечательностям, встречающимся на вашем пути. А на финише я буду ждать вас с сюрпризом!
Вы пройдете от Вацлавской площади до Староместской площади, заглянете в множество переулков по пути, обойдете Еврейский квартал и, в общей сложности, остановитесь у 12 важных достопримечательностей 🏛️ с Вацлавами разных времен
  • используете свои актерские навыки
  • прочитаете невидимую надпись на древней стене
  • познакомитесь с итальянцами в самом сердце Праги
  • узнаете тайну старого чердака Еврейского квартала
    • Что входит
    • Сим-карта с доступом в интернет на время квеста
    • Карта города
    • Гид, который направляет игроков от старта к финишу (очно и заочно)
    • Награда победителям
    Что не входит
    • Дополнительных обязательных трат нет
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Вацлавская площадь 795/40
    Квест-экскурсия по сказочной Праге
    Квест-экскурсия по сказочной Праге
    Квест-экскурсия по сказочной Праге
    Квест-экскурсия по сказочной Праге
    Квест-экскурсия по сказочной Праге
    Квест-экскурсия по сказочной Праге
    Квест-экскурсия по сказочной Праге
    Квест-экскурсия по сказочной Праге
    Квест-экскурсия по сказочной Праге

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Сона И.
    Сона И.
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    63 отзыва оставили туристы

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