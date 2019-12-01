Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите Прагу на автобусной и пешей экскурсии, а также во время круиза по реке
Посетите Пражский Град и спуститесь в старую часть города
Выпейте кофе с тортом и полюбуйтесь на достопримечательности во время прогулки по Влтаве
Послушайте советы опытного гида
Порадуйте себя вкусным обедом в рамках тура
Экскурсия начинается в вашем отеле, где вы сядете в автобус с кондиционером и отправитесь на машине, чтобы осмотреть самые важные достопримечательности Праги. Посетите Национальный музей и Танцующий дом и, в конце концов, доберетесь до Пражского Града, самого выдающегося объекта в городе.
От района замка продолжайте идти пешком до Малой Страны, острова Кампа, Карлова моста, причудливого Старого города со знаменитыми Астрономическими часами и Еврейского квартала.
После этого вы сможете полюбоваться видом на Градчаны, Национальный театр и другие пражские жемчужины во время часового круиза на лодке по реке Влтава. Насладитесь кофе и пирожным, любуясь видами с воды. Экскурсия заканчивается на берегу реки Дворжак в районе Чешского моста.
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча в отеле
Туристический гид
1-часовой круиз на лодке
Кофе и пирожные
Что не входит
Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 474 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
1 дек 2019
(Румыния)
Общее впечатление было хорошим, но погрузка была немного хаотичной. Гид мог бы быть лучше, особенно с точки зрения произношения, ей было очень трудно следовать и понимать. Также факт, что меню было изменено, и гид заказал для всей группы, не спрашивая, в порядке ли группа с этим. Помимо этих неудобств, сам тур был очень хорошим вариантом, чтобы увидеть большую часть того, что может предложить Прага.
P
Pj
28 мар 2019
(Чешская Республика)
Гид был превосходен. Она прекрасно говорила по-английски и была очень хорошо осведомлена о городе Праге. Она даже помогла нам найти лучший способ вернуться в наш отель. Очень добрый и милый, чтобы поболтать. Не получил ее имя, но если бы я сделал, я не мог бы рекомендовать ее достаточно. Она была просто великолепна. Я бы посоветовал вам, что это пешеходная экскурсия, поэтому будьте готовы к прогулке не менее 5 часов. Поездка на лодке была прекрасной. Самое лучшее в поездке - забрать в нашем отеле утром, поэтому нам не пришлось тратить время на поиск отправной точки тура.
E
Eckart
4 сен 2020
(Германия)
Very competent guide and interesting tour. A recommendable tour.