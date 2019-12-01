Экскурсия начинается в вашем отеле, где вы сядете в автобус с кондиционером и отправитесь на машине, чтобы осмотреть самые важные достопримечательности Праги. Посетите Национальный музей и Танцующий дом и, в конце концов, доберетесь до Пражского Града, самого выдающегося объекта в городе.

От района замка продолжайте идти пешком до Малой Страны, острова Кампа, Карлова моста, причудливого Старого города со знаменитыми Астрономическими часами и Еврейского квартала.

После этого вы сможете полюбоваться видом на Градчаны, Национальный театр и другие пражские жемчужины во время часового круиза на лодке по реке Влтава. Насладитесь кофе и пирожным, любуясь видами с воды. Экскурсия заканчивается на берегу реки Дворжак в районе Чешского моста.