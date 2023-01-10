Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)

Прага - один из самых таинственных городов Европы

5
24 отзыва
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О гиде
Ответы на вопросы
Прага – один из самых таинственных городов Европы.

На вечерней пешеходной экскурсии вы увидите, где алхимики жили и искали эликсир вечной молодости; узнаете, кем была монашка, которая до сих пор звонит в колокола Храма Божьей Матери; поймёте связь между загадочной огненной колесницей и большим пожаром 1541 года.

Эта экскурсия не для любителей сухих исторических справок и энциклопедических статей об архитектуре, она создана для искателей приключений, любителей мистических историй и ночных прогулок.
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)

Что вас ожидает 🤩

  • Старый Город Пражский
  • Еврейский квартал (Йозефов)
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Узнать, почему Прага именно “околдовывает” своей красотой
Эта экскурсия не для любителей сухих исторических справок и энциклопедических статей об архитектуре. Она создана для искателей приключений, которым недостаточно дневных прогулок. Это путешествие в совершенно иную Прагу, в которой реальное тесно переплетается с фантастическим.

Что вас ожидает

Будоражащие воображение истории о городе. Прага хранит множество тайн и покрытых мраком легенд, список которых не ограничен одним лишь големом. Пустившись в увлекательное путешествие по одному из самых мистических городов Европы, вы услышите небывалые предания о призраках, нечисти и колдовстве. Наш гид расскажет вам по секрету, как эти истории переплетаются с судьбой города. Кем была монашка, что и поныне звонит в колокола Храма Божьей Матери? Есть ли связь между загадочной огненной колесницей и большим пожаром 1541 года? Откуда в Еврейском квартале появился дух танцовщицы? Откройте завесу тайн и пуститесь в незабываемое приключение по мистической Праге.
Атмосфера загадочности и волшебства. Ночь — самое лучшее время для столкновений со сверхъестественным. И когда жители чешской столицы засыпают, просыпается она сама — непостижимая и фантастическая. Вы ненадолго вернётесь в детство, когда всё таинственное казалось таким манящим. Под покровом ночи вы увидите Прагу совсем иной, как будто превратившейся в декорации к фантастическому спектаклю. Совместите увлекательнейшую экскурсию с романтической прогулкой, и ваши впечатления удвоятся, а слушать истории нашего гида будет наверняка не так страшно.
Алхимики — тайные правители Праги. Достоверно известно, что алхимия действительно существовала и активно практиковалась много веков назад. Но какой след она оставила в Праге? Во время нашей экскурсии вам откроется закулисье тайной борьбы между волшебниками-учёными. Вы узнаете, как Прага балансировала между светом и тьмой и удалось ли хоть одному чешскому алхимику научиться добывать золото из свинца и создать эликсир вечной молодости.

Организационные детали:

  • Если вы не внесли предоплату на сайте, то необходимо прийти в наш офис в Праге за 24 часа до начала экскурсии. В противном случае, бронь будет аннулирована.
  • Экскурсия проводится в радионаушниках.
  • Мы будем гулять по Праге после захода солнца, поэтому, пожалуйста, наденьте тёплую одежду или возьмите термос с горячим напитком.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Необычная вечерняя экскурсия по самым загадочным местам Праги
  • Интересный рассказ и легенды о призраках, нечисти, колдовстве и безумных алхимиках от профессионального гида
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки)
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Завершение: Прага
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:00, с 01 апреля в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
  • Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
  • Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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2
1
Л
10 янв 2023
Дом палача, ткача, Голина. Кафе Алхимиков, евр. синагога, кладбище…. Полноценная 2 часоввя экс. Антонина отвечала на любой наг вопрос. Спасиьо, что можно было оплатить прямо на мксте. Не потеряли время. Была на ваших экс. в Петербурге. Спасибо, что находите нестандартные темы. С уважением Любовь Филатова
К
1 фев 2023
Посетили экскурсию «Магия и мистика Праги» и получили множество позитивных эмоций. Экскурсовод Антонина поведала множество мистический историй и показала загадочные места волшебного города Прага. Спасибо, будем обращаться еще.
M
1 сен 2022
Татьяна, спасибо большое за экскурсию. Было очень интересно, весело и вкусно.
D
5 окт 2022
Все было отлично 👍!
N
8 авг 2022
Экскурсия очень понравилась. Не считая того, что она не была костюмированной!
Д
10 июля 2022
Отличная экскурсия. Антонина прекрасный, знающий гид. Слушать ее было одним удовольствием, даже для ребенка 6 лет. С удовольствием посетим другие ее экскурсии.
A
25 июня 2022
Экскурсия очень понравилось. Услышали много интересного и необычного во время похода по мистическим местам Праги. Экскурсовод Антонина была в образе- одежда и макияж соответствовали теме прогулки. Антонина позитивный экскурсовод с юмором, знающий и любящий город.
П
11 мая 2022
Татьяна - прекрасный гид, мы получили большое удовольствие от прогулки!
A
9 апр 2022
Очень понравилось!!!
D
1 мар 2022
Замечательно, были с детьми 6 и 12. Экскурсовод Антонина подавала всё в доступной и увлекательной форме. Всем очень понравилось. очень рекомендую тем, кто хочет узнать Прагу немногос другого ракурса. Большое спасибо.
O
19 ноя 2021
Прекрасный экскурсовод Антонина в буквальном смысле перенесла нас во времени. Благодарим и рекомендуем
В
14 июля 2021
Очень интересная экскурсия. Особую атмосферу создало отсутствие туристов. Пустые улочки, мистика, темнота и только фонари…. отлично. Даже наш 4 летний ребенок слушал с удовольствием
N
20 окт 2021
Замечательный гид, интересно и увлекательно рассказали про городские легенды. Очень понравилось, спасибо гиду Антонине. С радостью порекомендую экскурсию знакомым.
Л
15 июня 2021
Супер экскурсия! Ирина высший класс
S
15 окт 2020
Очень хорошая экскурсия. Проводится в комфортном темпе. Показываются известные места, но с нестандартными легендами. Весьма информативно. Экскурсовод смогла выполнить свою главную профессиональную задачу - познакомить участников с максимально полной историей осматриваемых объектов. Хорошая логистика.
Ещё 9 отзывов

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