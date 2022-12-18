Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Малостранская мистика

Формат экскурсии: Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным гидом на русском языке

Формат экскурсии: Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным гидом на русском языке.
Малостранская мистика
Малостранская мистика
Малостранская мистика
Малостранская мистика
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Описание

Во время этой вечерней экскурсии, Вы окунетесь в атмосферу легенд, сказаний и мифов Праги.

Гуляя улочками Малой стороны, при тусклом свете уличных фонарей, вы приоткроете окошко в потусторонний мир. Поверьте - Вам будет очень легко перенестись в былые столетия и познакомиться с обезглавленным рыцарем тамплиеров, безухим алхимиком, мертвой невестой, пражским водяным и другими персонажами старой Праги. Нашу прогулку мы завершим у Карлова моста экспозицией музея пражских приведений, где возможно некоторые из них для Вас и оживут.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в null
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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