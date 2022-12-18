Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

Во время этой вечерней экскурсии, Вы окунетесь в атмосферу легенд, сказаний и мифов Праги.

Гуляя улочками Малой стороны, при тусклом свете уличных фонарей, вы приоткроете окошко в потусторонний мир. Поверьте - Вам будет очень легко перенестись в былые столетия и познакомиться с обезглавленным рыцарем тамплиеров, безухим алхимиком, мертвой невестой, пражским водяным и другими персонажами старой Праги. Нашу прогулку мы завершим у Карлова моста экспозицией музея пражских приведений, где возможно некоторые из них для Вас и оживут.