4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Взгляд в недры пропасти Мацоха

Моравский крас — один из крупнейших в Европе национальных заповедников. Он состоит из пещер, подземных рек и скалистых впадин. Вы увидите всемирно известную пропасть Мацоха глубиной 138 метров. По краям пропасти расположены два наблюдательных мостика. Вы заглянете в пучину Мацохи с наивысшей точки — Верхнего мостика. Я расскажу легенду о происхождении названия пропасти и покажу места, где получаются лучшие фотографии.

Пункевни пещеры: пешком и на лодке

Вы спуститесь ко входу в Пункевни пещеры на фуникулере. Первая часть экскурсии пройдет по сухопутной части пещер. Вы посетите пещерные залы, сталагмитовые коридоры, подземные пропасти и увидите множество сталактитов и сталагнатов причудливых форм. Завершится пешая часть экскурсии на дне пропасти Мацоха. Затем начнется самое захватывающее — вы проплывете по затопленным пещерным коридорам на моторных лодках. Вас поразят освещённые скальные мосты и сказочные подземные озёра, находящиеся под поверхностью воды.

Прогулка по городу Брно и дегустация вина

В завершении вас ждет обзорная прогулка по городку Брно. Вы узнаете, почему он считается вторым городом Чехии после Праги, и продегустируете местное вино. Я расскажу, какая знаменитая династия произошла из Брно и почему именно здесь в старину проводились международные ярмарки и земские сеймы. В Брно вам удастся почувствовать истинную атмосферу чешской жизни, не искаженную толпами туристов.