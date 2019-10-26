4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно

Поплавать на моторной лодке по подземной реке, заглянуть в пропасть и увидеть сталагмитовые коридоры

Кирилл
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Кирилл – экскурсионное агентство
Вы посетите красивейший национальный заповедник, покатаетесь на фуникулере, проплывете на лодке по затопленным пещерным коридорам и посмотрите в глубину знаменитой пропасти Мацоха.

Вас поразят скальные мосты и сказочные подземные озера.

В завершение заедем в симпатичный городок Брно, где вы продегустируете вкуснейшее чешское вино.
49 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 49 человек
Можно с детьми
Встреча у Пороховых Ворот
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно

Что вас ожидает

Взгляд в недры пропасти Мацоха
Моравский крас — один из крупнейших в Европе национальных заповедников. Он состоит из пещер, подземных рек и скалистых впадин. Вы увидите всемирно известную пропасть Мацоха глубиной 138 метров. По краям пропасти расположены два наблюдательных мостика. Вы заглянете в пучину Мацохи с наивысшей точки — Верхнего мостика. Я расскажу легенду о происхождении названия пропасти и покажу места, где получаются лучшие фотографии.

Пункевни пещеры: пешком и на лодке
Вы спуститесь ко входу в Пункевни пещеры на фуникулере. Первая часть экскурсии пройдет по сухопутной части пещер. Вы посетите пещерные залы, сталагмитовые коридоры, подземные пропасти и увидите множество сталактитов и сталагнатов причудливых форм. Завершится пешая часть экскурсии на дне пропасти Мацоха. Затем начнется самое захватывающее — вы проплывете по затопленным пещерным коридорам на моторных лодках. Вас поразят освещённые скальные мосты и сказочные подземные озёра, находящиеся под поверхностью воды.

Прогулка по городу Брно и дегустация вина
В завершении вас ждет обзорная прогулка по городку Брно. Вы узнаете, почему он считается вторым городом Чехии после Праги, и продегустируете местное вино. Я расскажу, какая знаменитая династия произошла из Брно и почему именно здесь в старину проводились международные ярмарки и земские сеймы. В Брно вам удастся почувствовать истинную атмосферу чешской жизни, не искаженную толпами туристов.

Организационные детали

  • Продолжительность: 14 часов.
  • В стоимость экскурсии включено:
    — дорога туда-обратно на комфортабельном автобусе
    — сопровождение и работа русскоговорящего гида
    — обзорная экскурсия ~ 1,5 часа
    — свободное время ~ 3 часа
    — экскурсионные наушники
  • Входные билеты не входят в стоимость тура и оплачиваются отдельно, по желанию:
    — Пещерный комплекс 310 Kč
    — Лицензия на фото и видео съемку 40 Kč
    — Дегустация вина 180 Kč
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно

Экскурсия проводится во вторник в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Пороховых Ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Кирилл
Кирилл
Я и моя команда будем рады открыть для вас самые интересные и удивительные уголки Европы. Отправляясь в путешествие из Праги вместе с нами, вы побываете в таких местах, в которые захочется возвращаться снова и снова!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 октября 2019
Экскурсия очень понравилась! Много интересной и запоминающийся информации! Гид Лариса- профессионал своего дела! Отвечала на все вопросы, касаемо не только своей экскурсии, но и по всей Чехии!
18 сентября 2019
Группу видимо не набрали, за день до экскурсии позвонили и сказали, что в есто Брно, замок Лихтенштейна. Замок так себе, а вот парк рядом потрясающий. Жалко, мало времени было.
Мацоха - очень атмосферное место. Понравилось очень. Автобус хороший, водитель аккуратный. Остановки в туалет удобно запланированы. Не смотря на приличное расстояние экскурсия отличная. Дополнительная плата за посещение достопримечательностей 5й0 крон с носа.
10 июля 2019
Экскурсия великолепная. Сначала заехали в замок. Конечно, тем кто уже посетил несколько других замков будет не очень интересно внутри, но все же советую сходить. Чего только стоят резные потолки. И отношения служащих, все очень приветливы и добродушны, что, например, не скажешь о служащих Глубока над Влтавой. А какой огромный замковый парк. В него надо отдельную эксплуатацию делать. Вторая часть экскурсии это мешков и пропасть Мацоха. Это вообще сложно передать и описать словами. Такая красота, такая мощь. Только в пещерах не только прохладно, но и местами скользко, поэтому кроме тёплой одежды надо брать обувь с нескользящей подошвой. Гидом у нас была Лариса, она реально знает очень много информации и доступно и интересно ее подаёт. Всем советую не пожалеть денег и съездить в эту поездку. Это того стоит.
13 августа 2018
Замечательные места можно увидеть, отправившись в эту поездку. Но будьте готовы, что дорога из Праги ремонтируется и возможно увеличение времени пути из-за пробок. По сути, мы полдня ехали, полдня гуляли. И мы не заезжали в Брно, а отправились в Леднице, где посмотрели великолепный замок Лихтенштейнских князей, с потрясающим парком, и в Леднице же мы дегустировали моравские вина. Неожиданно, но в Моравии делают очень достойное вино! Только покупайте не разливное, а запечатанное заводским способом. Выбирайте "Jakostni vino s privlastkem (качественное вино с атрибутом)" и среди него "Vyber z hroznu (выбор из кистей винограда)" или "Vyber z bobuli (выбор из ягод винограда)". Мы в отведённые полчаса на перекус и дегустацию не смогли определиться, но в Праге без проблем купили отличное моравское вино в Теско.
Второй частью была пропасть и пещеры. Пропасть сверху менее впечатляет, чем если прогуляться до другой смотровой площадки, расположенной чуть ниже сбоку. Поэтому, если у вас будет время, дойдите до неё. А в пещеры захватите что-то потеплее кофточки и шарфа, потому что гулять вам там целый час и, поверьте, вы рискуете простудиться. Половина прогулки пешая, а затем вас прокатят на лодках по подземной реке. Это очень здорово! Нас с спругом впечатлила подземная прогулка!
При входе в пещеры, в павильоне - лавка, где продаются открытки и марки, а рядом на улице есть почтовый ящик. Отправьте себе привет из Моравии!
Гид нас, к сожалению, не увлёк, не очаровал рассказом, но местность мы посетили прекрасную! Обратно объезжали пробки по сельской Чехии, извивающимися от деревушки к деревушке дорогами и с удовольствием любовались пейзажами.
В целом, считаю, что есть смысл взять именно экскурсию, потому что самостоятельно общественным транспортом добраться до Брно, а затем в Леднице и Моравский крас за один световой день сложно, если вообще возможно.

Кирилл проводит ещё 4 экскурсии

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