10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. На трамвае и пешком по 4 пражским городам

Насыщенное знакомство с историческими районами Праги, её визитными карточками и городским ритмом

Кирилл
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Кирилл – экскурсионное агентство
Каждый пражский город, то есть исторический район, примечателен и интересен по-своему.

И чтобы понять Прагу, вы обойдёте Градчаны, Старый город и Новый город, а также Малую сторону и соберёте богатый «букет» впечатлений: Собор святого Вита и истории о наводнениях, уголок Венеции и самая узкая улица, Карлов мост XIV века и скульптуры Давида Черны.

Поездка на трамвае подарит виды на Прагу с вершины холма, и всё путешествие станет похоже на большое, но неутомительное исследование исторической части города.
€16
14 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии10 отзывов
4.2
На трамвае и пешком по 4 пражским городам
На трамвае и пешком по 4 пражским городам

Что вас ожидает

Трамвай — это по-пражски!
Почему часть путешествия мы проделаем на трамвае? Потому что такой способ передвижения поможет вам лучше рассмотреть город и успеть больше. Трамвайные пути проложены там, куда не добраться на автобусе: вы полюбуетесь из окна трамвая Танцующим домом, речными порогами, давшие название Праге, и Карловым мостом. С холма посмотрите на, в прошлом, королевскую, а ныне — президентскую резиденцию Пражский Град и весь исторический район Градчаны: этот вид запомнится вам надолго!

Четыре города в городе
Новый город, или «город пассажей», откроет вам тонкости современного искусства на примере творчества Давида Черны: вы узнаете, как связаны голова Кафки и два сенатора, а также какую шутку скульптор сыграл со святым Вацлавом на коне. В Градчанах вы услышите завораживающие истории и легенды прошлого в Пражском граде, усмехнётесь курьёзам современной жизни города и понаблюдаете за сменой караула. Малая сторона порадует Валдштейнским садом и другими парковыми зонами, фонтанами и скульптурами. Вы заглянете на самую узкую улочку, пройдёте по Карловому мосту и заметите средневековый водомер, сохранившийся со времён постройки визитной карточки Праги. А знаменитый Старый город поделится тайнами городской библиотеки, расскажет, как снять чары с «Дарта Вейдера», как понимать астрономические часы и какой меридиан проходит по Староместской площади.

Организационные детали

  • Проезд на трамвае оплачивается дополнительно
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
На трамвае и пешком по 4 пражским городам
На трамвае и пешком по 4 пражским городам

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Кирилл
Кирилл
Я и моя команда будем рады открыть для вас самые интересные и удивительные уголки Европы. Отправляясь в путешествие из Праги вместе с нами, вы побываете в таких местах, в которые захочется возвращаться снова и снова!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Огромное спасибо гиду Фаине за необычную экскурсию! В Праге уже не первый раз, но с большим интересом прогулялась по городу вновь. Маршрут познавательный и не сложный, подходит для любого возраста.
15 января 2020
Отличная обзорная экскурсия по Праге!
Спасибо гиду Александру за экскурсию! Это был мой второй визит в столицу Чехии, но благодаря гиду узнал много нового и интересного, прокатился на трамвае и просто хорошо провёл время в приятной компании путешественников в мини-группе!
Рекомендую!
11 января 2020
Огромная благодарность за шикарную экскурсию! За такую стоимость это просто подарок - группа была всего лишь 12 человек (в то время, как в остальных группах по 40 человек); прокатились на трамвае через весь центр (проезд входит в стоимость тура); дополнительно выдали экскурсионные приборы, чтобы мы могли чуть отойти от гида и сделать пару фото; ну а гид Фаина просто сказка! Она рассказала нам не только всё о Праге, а также познакомила с чешской культурой, рассказала о жизни в Чехии и дала очень много ценной информации для нас - туристов (где покушать, купить сувениры, шоппинг итд). Ещё раз спасибо!
8 января 2020
Впервые побывала в Праге и приобрела обзорную экскурсии по Праге. Экскурсия понравилась, главные преимущества тура - это мини-группа (нас было всего 10 человек), отличная организация и эрудированный гид! Благодаря интересной и познавательной экскурсии ознакомилась с исторической частью города, узнала историю страны, образ жизни горожан и прокатилась на трамвае по историческому маршруту. Не очень понимаю, почему люди, написавшие отзыв ниже, недовольны экскурсией, всё прошло очень организованно! Спасибо гиду и организаторам за отличную экскурсию и комфортную обстановку! Однозначно рекомендую!
23 декабря 2019
Я была на обзорной экскурсии по Праге, мне очень понравился и маршрут и гид, очень на хотелось, чтобы она заканчивалась, все было интересно и динамично. Но к данной экскурсии это совершенно не относится - все очень нудно, долго стояли на одном месте, то нм другом и так на многих! Гид пытался всп время шутить, сначала вроде неплохо, но потом надоело - одно и то же. И мест посетили мало, по сути все это видела, и даже ещё больше на обзорной, которая реально была организована лучше, хот, человек на ней было в три раза больше. Короче, мне не понравилось и вряд ли кому-то посоветую. Сплошная нудятина, а особенно бесило когда слушала долгий рассказ про то, что вообще к городу не относится и ты стоишь на месте и думаешь - да когда мы уже пойдём! На улице не май!
29 сентября 2019
Экскурсия была отличной! Очень информативной и интересной. Гид очень профессиональный, прекрасный рассказчик, дал дельные советы - куда сходить, где поесть. Рекомендую эту эксурсию всем, не пожалеете! Лучше брать ее в самом начале пребывания в Праге.
3 августа 2019
Добрый день. Начнём с того, что экскурсия изначально называется «На трамвае и пешком по 4 пражским городам» и указано что в группе до 25 человек. Что у нас получитесь по факту- обзорная экскурсия на автобусе и 3 часа пешком ( они сами продают Экскурсии в Праге в своих офисах). Причём в группе было 49 человек!!!! По факту Кирилл-не гид, а посредник, который нас просто передал другой организации. Так вот, меня укачивает в автобусе и я НЕ ЗАКАЗЫВАЛА экскурсию на автобусе!!! Я НЕ ЗАКАЗЫВАЛА 49 человек в группе. ( гид постоянно всех пересчитывала, огромная толпа, очередь при прохождении «рамок», мы стоим и ждём, когда пройдёт вся группа, постоянно из группы кто-то хотел в туалет, куча незапланированных технических остановок. Не успели посмотреть Часы из-за задержек)). Считаю, что это полный обман и абсолютно не соответсвует заявленной информации. Я прилетела в Прагу на выходные, у меня нет возможности перезаказывать экскурсию. Девушка с табличкой, которая нас встречала, сказала, что по всем вопросам пишите/звоните Кириллу. В общем, разочарование полное от организации Кирилла. Спасибо гиду, что хоть как-то пыталась из этой ситуации выйти (предложили воды в автобусе, когда стало укачивать и тд)
10 января 2019
Моей семье понравилось. Даже 6-летний ребенок выдержал все время экскурсии, стола быть и ее интерес был учтен. Немного утомительно по времени. Много ходить приходиться. И совсем немного передвигаешься на трамвае.
16 октября 2018
Коллеги! Добрый вам день, я сотрудник из туризма, сама отправляю людей в Европу и по всему миру вот уже 12 лет, когда ехала сама на викенд, решила попробовать ваш сервис, мне очень понравился экскурсовод Космос 13.10 в Праге. Остались все с хорошими впечатлениями и отзывами! Буду советовать вас своим туристам!!
Татьяна, Киев, украина
16.10.2018
1 августа 2018
Я после Экскурсии даже не очень поняла, где мы по этим городам прошлись. Минут 30 стояли на Вацлавской площади и слушали о скульптуре. Хотя экскурсию бронировали как обзорную и не предполагали, что будем стоять возле этого коня полчаса. Хотелось бы больше пройти, получить больше информации о четырёх пражских городах. Не слишком интересный рассказ, остановки в основном возле каких-то ресторанчиков. Экскурсия посредственная. Бывали на более интересных экскурсиях от Трипстера в Испании, поэтому решили вновь заказать Экскурсии в Праге через Трипстер и были несколько разочарованы.

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