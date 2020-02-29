10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Трамвай — это по-пражски!

Почему часть путешествия мы проделаем на трамвае? Потому что такой способ передвижения поможет вам лучше рассмотреть город и успеть больше. Трамвайные пути проложены там, куда не добраться на автобусе: вы полюбуетесь из окна трамвая Танцующим домом, речными порогами, давшие название Праге, и Карловым мостом. С холма посмотрите на, в прошлом, королевскую, а ныне — президентскую резиденцию Пражский Град и весь исторический район Градчаны: этот вид запомнится вам надолго!

Четыре города в городе

Новый город, или «город пассажей», откроет вам тонкости современного искусства на примере творчества Давида Черны: вы узнаете, как связаны голова Кафки и два сенатора, а также какую шутку скульптор сыграл со святым Вацлавом на коне. В Градчанах вы услышите завораживающие истории и легенды прошлого в Пражском граде, усмехнётесь курьёзам современной жизни города и понаблюдаете за сменой караула. Малая сторона порадует Валдштейнским садом и другими парковыми зонами, фонтанами и скульптурами. Вы заглянете на самую узкую улочку, пройдёте по Карловому мосту и заметите средневековый водомер, сохранившийся со времён постройки визитной карточки Праги. А знаменитый Старый город поделится тайнами городской библиотеки, расскажет, как снять чары с «Дарта Вейдера», как понимать астрономические часы и какой меридиан проходит по Староместской площади.