Вас ждет чудесная виртуальная прогулка 👣 по одному из самых знаменитых мостов в мире!
Во время нашей онлайн-экскурсии вам предстоит:
услышать уникальную историю 📖 создания этого объекта;
удивиться магии цифр и чисел;
полюбоваться великолепными видами на Пражский Град (Кремль);
узнать почему Карлов Мост считается центром Вселенной!
Но и это еще не все! Я покажу вам не только древние объекты в Праге, но и современные скульптуры. Мы начнем прогулку у реки Влтава и «покормим» лебедей. Пройдем узкими улочками и (если вы не устанете) заглянем в Старый город 🏙️ надеюсь, что экскурсия ⛳ вам понравится, и мы еще вернемся к этому формату, чтобы познакомиться с другими интересными местами удивительного города. Ведь как сказал Франц Кафка: «Прага - дама с когтями. Зацепит и не отпустит».
До встречи в эфире!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра П.
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