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Онлайн-экскурсия «Новые истории и мистика Карлова моста»

4.8
42 отзыва
Александра П.
Александра П. – Гид из Праги
Говорят, что Карлов мост находится в центре вселенной.

Я расскажу, откуда пошли эти слухи.

На виртуальной прогулке 👣 по тихим старинным улицам мы раскроем многие секреты Праги.

Побродим по набережной Влтавы, рассмотрим знаменитый Карлов мост и загадаем ваше заветное желание.

Вас ждут увлекательные, почти мистические истории 📖 о городе и его жителях.

До встречи в эфире!
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  • 👥Групповая
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €4 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Новые истории и мистика Карлова моста»
Онлайн-экскурсия «Новые истории и мистика Карлова моста»

Что вы увидите

  • Карлов мост
  • Влтава
  • Пражская Венеция
  • Голодная стена
  • Малая страна
Дорогие друзья!
Вас ждет чудесная виртуальная прогулка 👣 по одному из самых знаменитых мостов в мире!

Во время нашей онлайн-экскурсии вам предстоит:

  • услышать уникальную историю 📖 создания этого объекта;
  • удивиться магии цифр и чисел;
  • полюбоваться великолепными видами на Пражский Град (Кремль);
  • узнать почему Карлов Мост считается центром Вселенной!
  • Но и это еще не все! Я покажу вам не только древние объекты в Праге, но и современные скульптуры. Мы начнем прогулку у реки Влтава и «покормим» лебедей. Пройдем узкими улочками и (если вы не устанете) заглянем в Старый город 🏙️ надеюсь, что экскурсия ⛳ вам понравится, и мы еще вернемся к этому формату, чтобы познакомиться с другими интересными местами удивительного города. Ведь как сказал Франц Кафка: «Прага - дама с когтями. Зацепит и не отпустит».
До встречи в эфире!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Новые истории и мистика Карлова моста»
    Онлайн-экскурсия «Новые истории и мистика Карлова моста»
    Онлайн-экскурсия «Новые истории и мистика Карлова моста»
    Онлайн-экскурсия «Новые истории и мистика Карлова моста»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Александра П.
    Александра П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    42 отзыва оставили туристы

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