Александра П. – Гид из Праги

Говорят, что Карлов мост находится в центре вселенной.



Я расскажу, откуда пошли эти слухи.



На виртуальной прогулке 👣 по тихим старинным улицам мы раскроем многие секреты Праги.



Побродим по набережной Влтавы, рассмотрим знаменитый Карлов мост и загадаем ваше заветное желание.



Вас ждут увлекательные, почти мистические истории 📖 о городе и его жителях.



До встречи в эфире!