Александра П. проводит ещё 5 экскурсий

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Онлайн-экскурсия «Прага — рождественские истории»

Александра П.
Александра П. – Гид из Праги
Приглашаю Вас на увлекательную прогулка 👣 по средневековой Праге в канун главного праздника — Рождества.

Вся Прага ждет Адвента, это самый любимый период в году, город 🏙️ оживает новыми красками, подсвечивается гирляндами и ждёт весёлых и добрых гостей.

Мы прогуляемся по старинным улочкам, украшенным елочками и рождественскими венками, насладимся великолепными видами Староместской площади и увидим знаменитые пражские куранты.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 150 человек

  • €5.99 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Прага — рождественские истории»
Онлайн-экскурсия «Прага — рождественские истории»
Приглашаю Вас на увлекательную прогулка 👣 по средневековой Праге в канун главного праздника — Рождества. Вся Прага ждет Адвента, это самый любимый период в году, город 🏙️ оживает новыми красками, подсвечивается гирляндами и ждёт весёлых и добрых гостей.
Во время нашей онлайн-экскурсии мы прогуляемся с Вами по узким улочкам города. Вы узнаете о чешских традициях и обычаях. Услышите история 📖 о Святом Николае, чёрте и Ангеле, которые приходят к детям 5 декабря. Я расскажу о национальных блюдах и напитках. Удивлю Вас тем, кто подарки приносит детям не Дед Мороз, а Йежишек, и расскажу о нем.
Поведаю о первом Вертепе в Европе и расскажу почему его установили именно в Праге. Покажу театр, где не только состоялась премьера Моцарта «Дон Джуан», но и была усыновлена первая ёлка в Чехии. Вы полюбуетесь великолепными видами Староместкой площади и знаменитых курантов — Орлоя, домовыми знаками, я расскажу много нового и интересного.
Я уверена, что экскурсия ⛳ вам понравится, и мы еще вернемся к этому формату, чтобы познакомиться с другими интересными местами удивительного города. Ведь как сказал Франц Кафка: "Прага - дама с когтями. Зацепит и не отпустит".
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Прага — рождественские истории»
    Онлайн-экскурсия «Прага — рождественские истории»
    Онлайн-экскурсия «Прага — рождественские истории»
    Онлайн-экскурсия «Прага — рождественские истории»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 150 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Александра П.
    Александра П.
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