Александра П. проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаю Вас на увлекательную прогулка 👣 по средневековой Праге в канун главного праздника — Рождества. Вся Прага ждет Адвента, это самый любимый период в году, город 🏙️ оживает новыми красками, подсвечивается гирляндами и ждёт весёлых и добрых гостей.

Во время нашей онлайн-экскурсии мы прогуляемся с Вами по узким улочкам города. Вы узнаете о чешских традициях и обычаях. Услышите история 📖 о Святом Николае, чёрте и Ангеле, которые приходят к детям 5 декабря. Я расскажу о национальных блюдах и напитках. Удивлю Вас тем, кто подарки приносит детям не Дед Мороз, а Йежишек, и расскажу о нем.

Поведаю о первом Вертепе в Европе и расскажу почему его установили именно в Праге. Покажу театр, где не только состоялась премьера Моцарта «Дон Джуан», но и была усыновлена первая ёлка в Чехии. Вы полюбуетесь великолепными видами Староместкой площади и знаменитых курантов — Орлоя, домовыми знаками, я расскажу много нового и интересного.

Я уверена, что экскурсия ⛳ вам понравится, и мы еще вернемся к этому формату, чтобы познакомиться с другими интересными местами удивительного города. Ведь как сказал Франц Кафка: "Прага - дама с когтями. Зацепит и не отпустит".