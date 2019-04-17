2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Панорамы вечерней Праги

Вы поднимитесь на лучшие смотровые площадки Праги и увидите город 🏙️ в свете ночных огней с высоты птичьего полета. Наша первая остановка – таинственная крепость Вышеград, древняя резиденция князей Чехии, где вы увидите собор святых Петра и Павла, старейшую ротонду св. Мартина, самое известное в стране вышеградское кладбище и мавзолей Славин. С Вышеградской скалы вы полюбуетесь темными водами Влтавы и вечерней Прагой. Затем отправимся к знаменитому Пражскому Граду, поднявшись на самую популярную смотровую террасу которого вы осмотрите утопающие в подсветке легендарные достопримечательности: Национальный театр, Карлов мост, Рудольфинум, костел св. Николая, Танцующий дом и многое другое!

Главные достопримечательности 🏛️ в свете огней

Вы не только полюбуетесь городом с высоты, но и рассмотрите шедевры пражской архитектуры во время автопрогулки. Мы проедем вдоль набережной на Малу Страну мимо Костела Девы Марии Торжествующей, по Нерудовой улице, мимо Страговского монастыря и великолепной Лореты к Градчанской площади и Кафедральному Собору св. Вита, Вацлава и Войтеха- главной жемчужине Чехии. А заключительным штрихом нашей прогулки станет легендарная Староместская площадь с Тынским храмом и Пражскими курантами Орлой.

Пражские легенды и предания

Всю дорогу вас будут сопровождать старинные легенды и правдивые истории 📖, которыми наполнена магическая Прага. Я рассажу вам о княгине и пророчице Либуше, которая возвела Вышеград, и открою тайну, где спрятаны её сокровища. Поведаю факты и мифы о Чертовых столбах, дьявольской библии, пражских курантах Орлой и башне Далиборке, тюрьме для знати и дворян. А на Староместской площади вы узнаете легенду о 27 казненных и печальной судьбе Яна Гуса.