2 отзыва оставили туристы

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Панорамы вечерней Праги

Пражские легенды и лучшие виды ночного города на авто-пешеходной экскурсии

4
2 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Праги
Каждый путешественник обязательно должен прогуляться 👣 по Праге после захода солнца, когда мощеные улочки наполняются таинственными огнями, а в стенах города оживают средневековые легенды.

На прогулке вы полюбуетесь городом со смотровых площадок Вышеграда и Пражского Града, увидите главные архитектурные жемчужины Праги в свете вечерних огней.

И конечно, в каждом уголке города вас будут ждать мистические легенды и старинные предания, которыми окутана красавица Прага.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €170 за экскурсию

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Панорамы вечерней Праги
Панорамы вечерней Праги

Что вас ожидает

Панорамы вечерней Праги
Вы поднимитесь на лучшие смотровые площадки Праги и увидите город 🏙️ в свете ночных огней с высоты птичьего полета. Наша первая остановка – таинственная крепость Вышеград, древняя резиденция князей Чехии, где вы увидите собор святых Петра и Павла, старейшую ротонду св. Мартина, самое известное в стране вышеградское кладбище и мавзолей Славин. С Вышеградской скалы вы полюбуетесь темными водами Влтавы и вечерней Прагой. Затем отправимся к знаменитому Пражскому Граду, поднявшись на самую популярную смотровую террасу которого вы осмотрите утопающие в подсветке легендарные достопримечательности: Национальный театр, Карлов мост, Рудольфинум, костел св. Николая, Танцующий дом и многое другое!

Главные достопримечательности 🏛️ в свете огней
Вы не только полюбуетесь городом с высоты, но и рассмотрите шедевры пражской архитектуры во время автопрогулки. Мы проедем вдоль набережной на Малу Страну мимо Костела Девы Марии Торжествующей, по Нерудовой улице, мимо Страговского монастыря и великолепной Лореты к Градчанской площади и Кафедральному Собору св. Вита, Вацлава и Войтеха- главной жемчужине Чехии. А заключительным штрихом нашей прогулки станет легендарная Староместская площадь с Тынским храмом и Пражскими курантами Орлой.

Пражские легенды и предания
Всю дорогу вас будут сопровождать старинные легенды и правдивые истории 📖, которыми наполнена магическая Прага. Я рассажу вам о княгине и пророчице Либуше, которая возвела Вышеград, и открою тайну, где спрятаны её сокровища. Поведаю факты и мифы о Чертовых столбах, дьявольской библии, пражских курантах Орлой и башне Далиборке, тюрьме для знати и дворян. А на Староместской площади вы узнаете легенду о 27 казненных и печальной судьбе Яна Гуса.

Панорамы вечерней Праги
Панорамы вечерней Праги
Панорамы вечерней Праги
Панорамы вечерней Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!
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2 отзыва оставили туристы

17 апреля 2019
Вечерняя Прага красива. Приятно побродить в известных местах без скопления людей. Маршрут экскурсии был построен очень хорошо. А вот рассказ о городе, подача материала - совсем не впечатлила.
3 мая 2018
Экскурсия по вечерней Праге очень комфортная (авто-пешеходная), Ольга построила маршрут с учётом наших пожеланий. И что приятно, вечером мало туристов на смотровых площадках! А Прага вечером великолепна! Поэтому рекомендую экскурсию и экскурсовода. Спасибо Ольге за приятно проведённый вечер!

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